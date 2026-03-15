Résultat municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart (91860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épinay-sous-Sénart a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épinay-sous-Sénart, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien ALLOUCH
Damien ALLOUCH (26 élus) ENSEMBLE POUR EPINAY CONTINUONS ! 		1 738 55,69%
  • Damien ALLOUCH
  • Sabine PELLON
  • Constant LEKIBY
  • Fula MESIKA
  • Philippe DEMONTES
  • Stéphanie LEBEGUE
  • Mamadou BATHILY
  • Délicia SOUKA
  • Yacine ANASSE
  • Hanane GHAZAL
  • Farid BENADJOUNA
  • Ghislaine THUAUD
  • Jacques FORTES SANCHEZ
  • Korotoumou DIAWARA
  • Gaël MENU
  • Zouina BESSA
  • Stéphane LAMART
  • Martine DUBERNARD
  • Mamadou BA
  • Julie-Anne ZARAKIAN
  • Brahim ATTOUIL
  • Sarah BUZARÉ
  • Bertfried MEVA'A BEKOLO
  • Liliane MATTEI
  • Kamel HAJJI
  • Léa GOUAUX
Georges PUJALS
Georges PUJALS (3 élus) Epinay de toutes nos forces ! 		594 19,03%
  • Georges PUJALS
  • Louisa TERKI
  • David FRIQUET
Khellaf BENIDJER
Khellaf BENIDJER (2 élus) Changeons Epinay-sous-sénart 		427 13,68%
  • Khellaf BENIDJER
  • Gulsum KOCA
Raphaël MARTEYN
Raphaël MARTEYN (2 élus) Epinay Sincèrement 		362 11,60%
  • Raphaël MARTEYN
  • Sonia GLAÏED
Participation au scrutin Épinay-sous-Sénart
Taux de participation 49,04%
Taux d'abstention 50,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 3 189

Source : ministère de l’Intérieur

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