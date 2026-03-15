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19:21 - Élections municipales à Épinay-sous-Sénart : un éclairage démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Épinay-sous-Sénart émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 11 783 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 476 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (68,73%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 2 853 résidents étrangers, soit 24,21% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 006 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,49%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Épinay-sous-Sénart, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel score pour le RN à Épinay-sous-Sénart lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Épinay-sous-Sénart il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 13,95% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 31,05% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 13,26% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Épinay-sous-Sénart comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,87% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 21,99% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 24,78% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Épinay-sous-Sénart L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Épinay-sous-Sénart sera l'un des tournants de ces élections municipales 2026. L'abstention atteignait 53,06 % pour le premier tour des élections il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid-19 affectait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 29,09 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 60,94 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 41,63 % au premier tour, contre 62,94 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Comment a voté Épinay-sous-Sénart en 2024 ? Les élections des députés à Épinay-sous-Sénart de juin 2024, plaçaient Julie Ozenne (Union de la gauche) en pole position avec 55,99% au premier tour, devant Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 21,99%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julie Ozenne culminant à 75,22% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens d'Épinay-sous-Sénart avaient cette fois poussé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 33,37% des votes.

14:57 - Les électeurs d'Épinay-sous-Sénart avaient résolument privilégié la gauche en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Épinay-sous-Sénart voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 47,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,53%. Lors de la finale de l'élection à Épinay-sous-Sénart, les électeurs accordaient 68,95% pour Emmanuel Macron, contre 31,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Épinay-sous-Sénart plébiscitaient Nadhera Beletreche (Nupes) avec 45,78% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nadhera Beletreche virant de nouveau en tête avec 63,89% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Épinay-sous-Sénart une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Quelle est l'évolution des impôts locaux à Épinay-sous-Sénart ces dernières années ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Épinay-sous-Sénart, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,89 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 82 100 euros, loin des quelque 3,0331 millions d'euros (3 033 100 € très exactement) engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Épinay-sous-Sénart s'est établi à un peu plus de 36,55 % en 2024 (contre 20,18 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national se situe aux alentours de 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Épinay-sous-Sénart a atteint environ 707 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 814 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Épinay-sous-Sénart Les résultats des précédentes élections municipales à Épinay-sous-Sénart ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Damien Allouch (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 1 229 suffrages (43,09%). Deuxième, Georges Pujals (Divers) a rassemblé 38,63% des votes. Ce premier verdict assez serré instaurait d'importantes questions en vue du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Damien Allouch l'a finalement emporté avec 56,24% des votes, face à Georges Pujals rassemblant 43,75% des votants. Après un premier tour âprement disputé, la victoire s'est révélée sans appel lors de la seconde manche. Damien Allouch a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, gagnant 495 voix supplémentaires entre les deux tours.