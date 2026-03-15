Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Épinay-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épinay-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Épinay-sur-Orge
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Épinay-sur-Orge
Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Épinay-sur-Orge. Au terme du premier tour, Muriel Dorland (Divers) a pris les commandes en totalisant 44,00% des voix. Juste derrière, Véronique Francois (Divers droite) a obtenu 28,25% des suffrages. Un large retard. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Muriel Dorland l'a finalement emporté avec 64,37% des voix, face à Véronique Francois rassemblant 1 022 électeurs inscrits (35,62%). Divers a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 576 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Épinay-sur-Orge, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier.
09:57 - Les municipales à Épinay-sur-Orge, c'est aujourd'hui
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens d'Épinay-sur-Orge de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Épinay-sur-Orge. Retenez également que les 9 bureaux de vote de l'agglomération d'Épinay-sur-Orge fermeront à 20 heures. Vous pourrez consulter les résultats à Épinay-sur-Orge ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge
|Tête de listeListe
|
Mélanie Dorlencourt
Liste divers droite
Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge
|
|
Thomas Zlowodzki
Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI
|
|
Olivier Marchau
Liste divers gauche
Imagine Epinay
|
|
Valentin Porru
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Epinay
|
|
Edwige Contansin
Liste divers droite
Préservons Epinay-sur-Orge
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel Dorland (27 élus) Imagine epinay
|1 847
|64,37%
|
|Véronique Francois (6 élus) Union municipale
|1 022
|35,62%
|
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Orge
|Taux de participation
|41,35%
|Taux d'abstention
|58,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 963
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel Dorland Imagine epinay
|1 271
|44,00%
|Véronique Francois Union municipale
|816
|28,25%
|Sébastien Boursier Ensemble pour epinay
|801
|27,73%
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Orge
|Taux de participation
|41,44%
|Taux d'abstention
|58,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 966
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Malherbe (25 élus) Union municipale
|2 034
|47,71%
|
|Vincent Gallet (5 élus) Imagine epinay
|1 263
|29,62%
|
|Laurence Le Galloudec (2 élus) Un nouvel elan pour epinay-sur-orge
|544
|12,76%
|
|Franck Beeldens-Da Silva (1 élu) Epinay bleu marine
|422
|9,89%
|
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Orge
|Taux de participation
|61,21%
|Taux d'abstention
|38,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|4 351
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Malherbe Union municipale
|1 977
|46,51%
|Vincent Gallet Imagine epinay
|1 141
|26,84%
|Laurence Le Galloudec Un nouvel elan pour epinay-sur-orge
|631
|14,84%
|Franck Beeldens-Da Silva Epinay bleu marine
|501
|11,78%
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Orge
|Taux de participation
|61,24%
|Taux d'abstention
|38,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,37%
|Nombre de votants
|4 353
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