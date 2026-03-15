Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge

Tête de listeListe
Mélanie Dorlencourt
Mélanie Dorlencourt Liste divers droite
Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge
  • Mélanie Dorlencourt
  • Arnaud Collot
  • Laurence Le Galloudec
  • Adrien Fossois
  • Rebecca Muller
  • Salvatore Pace
  • Corinne Bairras
  • Pascal Legouge
  • Cécile Ranisio
  • Adrien Futol
  • Isabelle Menard
  • Yves Le Bail
  • Elisabeth Dias
  • Nabil Didaoui
  • Sylvie Joly
  • Thierry Aubert
  • Stephanie Penhoud
  • Richard Leyguarda
  • Marlène Gaudin
  • Sébastien Piconnier
  • Catherine Baunat
  • Pascal Sabbadin
  • Marie-Florence Collot
  • Yves Dupont
  • Nicole Duveau
  • Philippe Suzan
  • Laurianne Lhoste
  • Olivier Mazerolles
  • Christine Moreau
  • Guillaume Girault
  • Marie-Christine Maurin
  • Laurent Prongue
  • Annie Basile
  • Joel Le Galloudec
  • Caroline Palmer
Thomas Zlowodzki
Thomas Zlowodzki Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI
  • Thomas Zlowodzki
  • Eugénie Nurit
  • Marek Klenovcan
  • Corinne Serna
  • Anthony Vallet
  • Marianne Gazzano
  • Patrick Garoche
  • Rosette Fayad
  • Christopher Pires
  • Zeynep Julie Altun Gunduz
  • Marc Didier
  • Elisabeth Djrabo
  • Florian Naszalyi
  • Carole Cougnaud
  • Erkin Diyarbakirlioglu
  • Sylvie Bavouzet
  • Christian Devic
  • Orlane Garoche
  • David Joguet
  • Sylvia Oppo
  • Nicolas Ernoult
  • Michèle Fages
  • Sébastien Bernard
  • Bruna Danguin
  • Christophe Boutin
  • Pascale Beaussier-Puech
  • Baptiste Armand
  • Michelle Tardo-Dino
  • Philippe Moscato
  • Anne Marchès
  • Jacques Charles Bernard Coué
  • Carine Cantié
  • Thierry Texier
  • Madeleine Didier
  • Marcel Crépin-Leblond
Olivier Marchau
Olivier Marchau Liste divers gauche
Imagine Epinay
  • Olivier Marchau
  • Laurence Castaings
  • Franck Barriere
  • Sylvie Panzani
  • Nathan Fabbro
  • Hélène Lequeux
  • Omar Haddad
  • Marie-Laure Lutier
  • Vincent Gallet
  • Anne-Claire Bargain
  • Martin Delaveau
  • Nathalie Szmulewicz
  • Maxime Da Silva
  • Laure Pillias
  • Jean-Marie Schiltz
  • Michele Fouris
  • François Dufour
  • Pauline Desailly
  • Brice Walter
  • Christelle Bourdoux
  • Denis Debord
  • Christiane Martin
  • Jakub Sobolewski
  • Sophie Hedoire
  • Michel Allouard
  • Cyrielle Belo
  • Johan Guillot
  • Nelly Ruamps
  • Johan Desportes de la Fosse
  • Valerie Legrand
  • Manuel Gonzalez Bermejo
  • Myriam Bourgeois
  • Olivier Gallet
  • Daniele Rault
  • Paul-Edouard Prouvost
Valentin Porru
Valentin Porru Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Epinay
  • Valentin Porru
  • Johanna Gaston
  • Rodolphe Bernard
  • Morgane Gille
  • Nikolaz Clech
  • Bamaka Nomoko
  • Yoan-Elie N'Guessan
  • Annick Perriaud
  • Mathieu Pimpot-Lerin
  • Sabrina Benrekta
  • Quentin Darien
  • Willy Penka
  • Pascal Métaireau
  • Aude Sengmany Vanrivong
  • Moubarak Koura
  • Lucie Flotté
  • Amaury Claisse
  • Michelle Floquet
  • Clément Poullet
  • Carole Lerin
  • Charles Munch
  • Chloé Chamagne
  • Claude Floquet
  • Fatna Zeguir
  • Jean Epoko
  • Sylvie Pélagie Plumet
  • Patrick Pecoraro
  • Arounny Vanrivong
  • Hadrien Porru
  • Adalcisa Porru
  • Jean-François Sahi
  • Sahir Jeljeli
  • Chakib Jeljeli
Edwige Contansin
Edwige Contansin Liste divers droite
Préservons Epinay-sur-Orge
  • Edwige Contansin
  • Enrique Andrade
  • Corinne Grison
  • Cédric Contansin
  • Emmanuelle Guillaume
  • Jean-Gaël Cadic
  • Ambre Contansin
  • Baptiste Etienne
  • Claire Mallet
  • Christophe Benoit
  • Luana Leeman
  • Killian Boubennec
  • Véronique Brossard
  • Julien Pawlowski
  • Catherine Fourot
  • Frantz Fontaine
  • Georgiana Epifanov
  • Brahim Tahir
  • Caroline Fontaine
  • Florian André
  • Céline Perez
  • Jérôme Mathieu
  • Stéphanie Lemaitre
  • Zakaria Boudhaouia
  • Héloïse Oriol
  • Manuel Cerqueira
  • Evelyne Diet
  • Réda Larak
  • Patricia Brunet
  • Emmanuel Grison
  • Claudia Franchitti
  • Maximilien Marcoccio
  • Murielle Fournier
  • Philippe de Sousa Brito
  • Mélissa Courtigeol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel Dorland
Muriel Dorland (27 élus) Imagine epinay 		1 847 64,37%
  • Muriel Dorland
  • Olivier Marchau
  • Annick Richard
  • Nathan Fabbro
  • Christiane Dupleich
  • Vincent Gallet
  • Laurence Castaings
  • Brice Walter
  • Sylvie Panzani
  • Franck Barriere
  • Hélène Lequeux
  • Christophe Randoing
  • Séverine Le Poulain
  • Gilles Dugast
  • Sandrine Bouvier
  • Serge Duchesne
  • Sophie Gaudry
  • Ghislain Didry
  • Marie-Laure Lutier
  • Jean-Marie Schiltz
  • Christelle Bourdoux
  • Thomas Turchi
  • Myriam Bourgeois
  • Christian Marais
  • Anne Chabrillat
  • Olivier Gallet
  • Pauline Desailly
Véronique Francois
Véronique Francois (6 élus) Union municipale 		1 022 35,62%
  • Véronique Francois
  • Jean-Lou Cochon
  • Corinne Grison
  • Sebastien Blottiere
  • Ghislaine Badouix-Vergnes
  • Didier Chinardet
Participation au scrutin Épinay-sur-Orge
Taux de participation 41,35%
Taux d'abstention 58,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 963

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel Dorland
Muriel Dorland Imagine epinay 		1 271 44,00%
Véronique Francois
Véronique Francois Union municipale 		816 28,25%
Sébastien Boursier
Sébastien Boursier Ensemble pour epinay 		801 27,73%
Participation au scrutin Épinay-sur-Orge
Taux de participation 41,44%
Taux d'abstention 58,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 966

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Malherbe
Guy Malherbe (25 élus) Union municipale 		2 034 47,71%
  • Guy Malherbe
  • Geneviève Besse
  • Dominique Decugniere
  • Monique Noel
  • Pierre Marteau
  • Véronique Francois
  • Christian Scoupe
  • Ghislaine Badouix-Vergnes
  • Maurice Legouge
  • Raymonde Gaillard
  • Didier Chinardet
  • Marie-Pierre Pape
  • Jean-François Seznec
  • Kathia Leon
  • Jean-Paul Cadenat
  • Manuela Augusto
  • Serge Lebrun
  • Martine Bocquier
  • Jean-Michel Tainguy
  • Danielle Rialland-Bellec
  • Serge Koehl
  • Sophie Duverger
  • Daniel Drivierre
  • Fabienne Capelli
  • Pascal Profichet
Vincent Gallet
Vincent Gallet (5 élus) Imagine epinay 		1 263 29,62%
  • Vincent Gallet
  • Laurence Castaings
  • Omar Haddad
  • Danielle Mezzarobba
  • Serge Duchesne
Laurence Le Galloudec
Laurence Le Galloudec (2 élus) Un nouvel elan pour epinay-sur-orge 		544 12,76%
  • Laurence Le Galloudec
  • Arnaud Collot
Franck Beeldens-Da Silva
Franck Beeldens-Da Silva (1 élu) Epinay bleu marine 		422 9,89%
  • Franck Beeldens-Da Silva
Participation au scrutin Épinay-sur-Orge
Taux de participation 61,21%
Taux d'abstention 38,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 4 351

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Malherbe
Guy Malherbe Union municipale 		1 977 46,51%
Vincent Gallet
Vincent Gallet Imagine epinay 		1 141 26,84%
Laurence Le Galloudec
Laurence Le Galloudec Un nouvel elan pour epinay-sur-orge 		631 14,84%
Franck Beeldens-Da Silva
Franck Beeldens-Da Silva Epinay bleu marine 		501 11,78%
Participation au scrutin Épinay-sur-Orge
Taux de participation 61,24%
Taux d'abstention 38,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Nombre de votants 4 353

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