Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épinay-sur-Orge

Le deuxième tour des élections municipales à Épinay-sur-Orge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mélanie Dorlencourt
Mélanie Dorlencourt Liste divers droite
Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge
  • Mélanie Dorlencourt
  • Arnaud Collot
  • Laurence Le Galloudec
  • Adrien Fossois
  • Rebecca Muller
  • Salvatore Pace
  • Corinne Bairras
  • Pascal Legouge
  • Cécile Ranisio
  • Adrien Futol
  • Isabelle Menard
  • Yves Le Bail
  • Elisabeth Dias
  • Nabil Didaoui
  • Sylvie Joly
  • Thierry Aubert
  • Stéphanie Penhoud
  • Richard Leyguarda
  • Marlène Gaudin
  • Sébastien Piconnier
  • Catherine Baunat
  • Pascal Sabbadin
  • Marie-Florence Collot
  • Yves Dupont
  • Nicole Duveau
  • Philippe Suzan
  • Laurianne Lhoste
  • Olivier Mazerolles
  • Christine Moreau
  • Guillaume Girault
  • Marie-Christine Maurin
  • Laurent Prongue
  • Annie Basile
  • Joël Le Galloudec
  • Caroline Palmer
Thomas Zlowodzki
Thomas Zlowodzki Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI
  • Thomas Zlowodzki
  • Eugénie Nurit
  • Marek Klenovcan
  • Corinne Serna
  • Anthony Vallet
  • Marianne Gazzano
  • Patrick Garoche
  • Rosette Fayad
  • Christopher Pires
  • Zeynep Julie Altun Gunduz
  • Marc Didier
  • Elisabeth Djrabo
  • Florian Naszalyi
  • Carole Cougnaud
  • Erkin Diyarbakirlioglu
  • Sylvie Bavouzet
  • Christian Devic
  • Orlane Garoche
  • David Joguet
  • Sylvia Oppo
  • Nicolas Ernoult
  • Michèle Fages
  • Sébastien Bernard
  • Bruna Danguin
  • Christophe Boutin
  • Pascale Beaussier-Puech
  • Baptiste Armand
  • Michelle Tardo-Dino
  • Philippe Moscato
  • Anne Marchès
  • Jacques Charles Bernard Coué
  • Carine Cantié
  • Thierry Texier
  • Madeleine Didier
  • Marcel Crépin-Leblond
Olivier Marchau
Olivier Marchau Liste divers gauche
Imagine Epinay
  • Olivier Marchau
  • Laurence Castaings
  • Franck Barriere
  • Sylvie Panzani
  • Nathan Fabbro
  • Hélène Lequeux
  • Omar Haddad
  • Marie-Laure Lutier
  • Vincent Gallet
  • Anne-Claire Bargain
  • Martin Delaveau
  • Nathalie Szmulewicz
  • Maxime Da Silva
  • Laure Pillias
  • Jean-Marie Schiltz
  • Michele Fouris
  • François Dufour
  • Pauline Desailly
  • Brice Walter
  • Christelle Bourdoux
  • Denis Debord
  • Christiane Martin
  • Jakub Sobolewski
  • Sophie Hedoire
  • Michel Allouard
  • Cyrielle Belo
  • Johan Guillot
  • Nelly Ruamps
  • Johan Desportes de la Fosse
  • Valérie Legrand
  • Manuel Gonzalez Bermejo
  • Myriam Bourgeois
  • Olivier Gallet
  • Daniele Rault
  • Paul-Edouard Prouvost

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie DORLENCOURT
Mélanie DORLENCOURT (Ballotage) Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge 		1 633 38,48%
Olivier MARCHAU
Olivier MARCHAU (Ballotage) Imagine Epinay 		1 114 26,25%
Thomas ZLOWODZKI
Thomas ZLOWODZKI (Ballotage) Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI 		755 17,79%
Edwige CONTANSIN
Edwige CONTANSIN Préservons Epinay-sur-Orge 		412 9,71%
Valentin PORRU
Valentin PORRU Faire mieux pour Epinay 		330 7,78%
Participation au scrutin Épinay-sur-Orge
Taux de participation 58,48%
Taux d'abstention 41,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 4 322

Source : ministère de l’Intérieur

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