Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Épinay-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épinay-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Épinay-sur-Orge
11:50 - Que disaient les résultats de la municipale à Épinay-sur-Orge la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Épinay-sur-Orge ont vu Mélanie Dorlencourt (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 38,48 % des suffrages exprimés. Derrière, Olivier Marchau (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 26,25 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. Pour compléter ce tableau, avec 17,79 %, Thomas Zlowodzki (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Edwige Contansin, portant la nuance Divers droite, a obtenu 9,71 % des voix, insuffisant pour se maintenir. Enfin, concernant la participation à Épinay-sur-Orge, l'élection a mobilisé 58,48 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épinay-sur-Orge
Le deuxième tour des élections municipales à Épinay-sur-Orge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mélanie Dorlencourt
Liste divers droite
Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge
|
|
Thomas Zlowodzki
Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI
|
|
Olivier Marchau
Liste divers gauche
Imagine Epinay
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mélanie DORLENCOURT (Ballotage) Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge
|1 633
|38,48%
|Olivier MARCHAU (Ballotage) Imagine Epinay
|1 114
|26,25%
|Thomas ZLOWODZKI (Ballotage) Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI
|755
|17,79%
|Edwige CONTANSIN Préservons Epinay-sur-Orge
|412
|9,71%
|Valentin PORRU Faire mieux pour Epinay
|330
|7,78%
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Orge
|Taux de participation
|58,48%
|Taux d'abstention
|41,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|4 322
Source : ministère de l’Intérieur
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