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19:21 - Épinay-sur-Orge : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Épinay-sur-Orge révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,71%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (66,71%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,32%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,31% et d'une population immigrée de 13,32% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Épinay-sur-Orge, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à Épinay-sur-Orge ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Épinay-sur-Orge en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 16,24% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,01% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 13,05% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Épinay-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 24,35% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 28,46% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 33,03% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Épinay-sur-Orge ? L'abstention se montait à 58,56 % à Épinay-sur-Orge pour le premier tour des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 23,61 % des habitants inscrits. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des échéances locales, les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,10 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,57 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,06 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette contingence à Épinay-sur-Orge constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour cette municipale.

15:59 - En 2024, Épinay-sur-Orge avait opté pour la droite Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens d'Épinay-sur-Orge avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 24,35% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Épinay-sur-Orge plébiscitaient ensuite Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avec 34,08% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie-Pierre Rixain culminant à 66,97% des votes dans la localité. La situation politique d'Épinay-sur-Orge a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - À Épinay-sur-Orge, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la majorité présidentielle La physionomie politique de Épinay-sur-Orge révèle un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Épinay-sur-Orge plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,49% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,99% pour Emmanuel Macron, contre 32,01% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Épinay-sur-Orge portaient leur choix sur Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 30,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Pierre Rixain virant de nouveau en tête avec 56,63% des voix.

12:58 - Élections municipales à Épinay-sur-Orge : des impôts stables au cœur de la campagne électorale À Épinay-sur-Orge, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,52 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 150 300 euros la même année, loin des 3 660 580 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Épinay-sur-Orge atteint désormais 36,00 % en 2024 (contre 15,55 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Épinay-sur-Orge a atteint environ 1 029 euros en 2024 contre 986 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Épinay-sur-Orge Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Épinay-sur-Orge. Au terme du premier tour, Muriel Dorland (Divers) a pris les commandes en totalisant 44,00% des voix. Juste derrière, Véronique Francois (Divers droite) a obtenu 28,25% des suffrages. Un large retard. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Muriel Dorland l'a finalement emporté avec 64,37% des voix, face à Véronique Francois rassemblant 1 022 électeurs inscrits (35,62%). Divers a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 576 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Épinay-sur-Orge, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier.