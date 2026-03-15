Résultat municipale 2026 à Épinay-sur-Orge (91360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épinay-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épinay-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie DORLENCOURT
Mélanie DORLENCOURT Libres et indépendants pour Epinay-sur-Orge 		1 633 38,48%
Olivier MARCHAU
Olivier MARCHAU Imagine Epinay 		1 114 26,25%
Thomas ZLOWODZKI
Thomas ZLOWODZKI Une nouvelle énergie pour EPINAY, liste divers droite et citoyenne, avec Thomas ZLOWODZKI 		755 17,79%
Edwige CONTANSIN
Edwige CONTANSIN Préservons Epinay-sur-Orge 		412 9,71%
Valentin PORRU
Valentin PORRU Faire mieux pour Epinay 		330 7,78%
Participation au scrutin Épinay-sur-Orge
Taux de participation 58,48%
Taux d'abstention 41,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 4 322

Source : ministère de l’Intérieur

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