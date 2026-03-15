Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Seine : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Seine

Tête de listeListe
Omar Penaque
Omar Penaque Liste divers gauche
VIVRE, GRANDIR, S'ÉPANOUIR A EPINAY
  • Omar Penaque
  • Amandine Vinchent
  • Madjid Challal
  • Roza Aïch
  • Dominique Marzilli
  • Leëtitia Gangloff
  • Robert Simon
  • Suzie Gossec
  • Yann Fontaine-Bagnol
  • Hedia Salmi
  • Martin Truffier
  • Souad Limane
  • Lucas Bourgeois
  • Aziza Smaali
  • Mehdi Hammoumi
  • Béatrice Bourlès
  • Benson Mawo
  • Sokona Coulibaly
  • Naji Ben-Yedder
  • Nael Bara
  • Wachyme Guillaume
  • Erika Tchimou
  • Youssef Aichoune
  • Tiphanie Monteiro
  • Ahmed Bedouhene
  • Leila Menaâ
  • Romain Rassouw
  • Iris Gottraux
  • Omar Diop
  • Dominique Rault
  • Jonathan Lefevre
  • Céline Crouzet
  • Quentin Dubost
  • Sophia Samghouri
  • Eric Bon
  • Aurore Druenne
  • Amadou N'Diaye
  • Thérèse Ebella
  • Youssouf Ali
  • Cirine Manai
  • Jilan Younsi
  • Ilham Assaki
  • Nourdine Batata
  • Faïza Mahiout
  • Mohamed Lakrout
  • Sarah Manai
  • Mounir Challal
Catherine Chevauche
Catherine Chevauche Liste divers gauche
Epinay Autrement
  • Catherine Chevauche
  • Mael Dieye
  • Imane Boulaouad
  • Sylvain Loison
  • Kadija Brahmi
  • Christophe Dangeul
  • Corinne Peter
  • Mohamed Moustafa
  • Monica Lopes Varela
  • Sebastien Le Duigou
  • Annie Billot
  • David Teglas
  • Ahlemm Guerfali
  • Mohamed Ellazim Abdellah
  • Fatoumata Doumbia
  • Nicolas Hourizadeh
  • Carole Simon
  • Patrick Courtinard
  • Dominique Guenot
  • Jimmy Letord
  • Martine Harzic
  • Kamale Haddadi
  • Sakina Atarsia
  • Rachid Rhalem
  • Nisrine Essaidi
  • Jerome Tourniaire
  • Selma Si-Hassen
  • Aksel Tavernier
  • Rachel Fazilleau
  • Bilal Khalloqi
  • Myriam Coulibaly
  • Kamal Moussafir
  • Mame-Codou Guisse
  • Florian Peter
  • Annamaria Teglas
  • Hubert Le Goff
  • Anges Chevauche
  • Anthony Peter
  • Laurine Benoist
  • Frederic Delcourt
  • Laetitia Deyle
  • Salem Ben Amor
  • Nicole Rochard
  • Maguette Guisse
  • Catherine N'Somo Ebede
Patrick Pierre Leborgne
Patrick Pierre Leborgne Liste Divers
Réinventons Epinay ensemble !
  • Patrick Pierre Leborgne
  • Miriam Kehy
  • Patrice Lepage
  • Malika Hacini
  • Alain Rigault
  • Kahina Merakeb
  • Azeem Javaid
  • Marie-France Voltaire
  • Zakaria Bougherara
  • Nathalie Arga
  • Oualid Boubchir
  • Imane Louis
  • Cissé Moutou
  • Diane Aknouche
  • Marcu Teglas
  • Suzanne Ravoniarivelo
  • Aïssa Houali
  • Sophia Kehy
  • Alexis Angeon
  • Cindy Jerroudi
  • Youcef Faham
  • Marie-France Seguineau
  • Samuel Pierre
  • Anaëlle Leborgne
  • Fabien Voltaire
  • Hana Seddi
  • Idriss Bougherara
  • Yasmina Tahari
  • Ekrem Fatsal
  • Jennifer Charlestin
  • Marvel Pierre
  • Mina Elasri
  • Jonas Charlestin
  • Jamila Ajam
  • Mahdi Kehy
  • Btissam Dyani
  • Naweed Javaid
  • Meriem Bougherara
  • Mouhamed Faham
  • Alishba Javaid
  • Aymeric Delange
  • Nadia Faham
  • Dioumé Genevois
  • Inès Kenba
  • Mohammad Javaid
  • Houria Rami
Hervé Chevreau
Hervé Chevreau Liste divers centre
EPINAY NATURELLEMENT
  • Hervé Chevreau
  • Annabel Rohmer
  • Patrice Konieczny
  • Eugénie Ponthier
  • Farid Saidani
  • Bernadette Gautier
  • Ramej Kassamaly
  • Hinda Mhebik
  • Mohammed Cherfaoui
  • Fatiha Kernissi
  • Farid Benyahia
  • Nadia Kaïs
  • Karim Ahmed
  • Patricia Bastide
  • Mamadou Sidibé
  • Mauna Traikia
  • Denis Redon
  • Vanessa Ait Mouffok
  • Oben Ayyildiz
  • Sonia Badene
  • Hervé Leroy
  • Samira Yazidi
  • Armand Grauer
  • Maryse Said Abdallah
  • Thierry Bourcier
  • Christelle Anya Mbang
  • Marius Tchendjou
  • Hanane Aziz
  • Gérald Bonnin
  • Prescillia Michon-Venet
  • Sébastien Boucobza
  • Catherine Mayela Dimakuiza
  • Christian Kwanga Yomi
  • Mira Sri Tharan
  • Kim Trevisan
  • Zaynab Barakat
  • Jean-Louis Dibusz
  • Marie Russis
  • Aniss Arrouf
  • Isabelle Tan
  • Ifzan Nawaz
  • Nadia Aftis
  • Jean-Pierre Leroy
  • Sarah Gasri
  • Fabrice Allamellon
  • Emmy Cantat
  • Mamadou Karamoko
Slimane Tirera
Slimane Tirera Liste d'union à gauche
Agir ensemble pour Epinay
  • Slimane Tirera
  • Emmanuelle Allaire
  • Fares Khalef
  • Jeanne Djanga
  • Éric Baron
  • Mariama Sane
  • Amin Karim Adel Soliman
  • Manëla Vesaphong
  • Benjamin Colafrancesco
  • Violette Gerbier
  • Vincent Gerbier
  • Soraya Khalef
  • Sofiane Hassaïne
  • Laura Atchabahian
  • Fa-Sidy Diarra
  • Nadine Hellec
  • Djamel Idjer
  • Fadila Bouharis
  • Didier Giraudeau
  • Elham Moustafa
  • Romain Bazot--Allaire
  • Bakolimananjara Labarre
  • Franck Saint André
  • Renée Le Mignot
  • Abdéramane Cisse
  • Nathalie Jorry
  • Gaël Le Mignot
  • Fatou Dieme
  • Ferdinand Caroux
  • Nisrine Zaâri
  • Richard Daix
  • Isabel Hay
  • Moussa Gassama
  • Claire Basquin
  • Enzo Merwan Idir Malki
  • Fabienne Tomasiewiez
  • Amadou Fall
  • Chantal Quintric
  • Alfred Fradji Gabison
  • Marie-Louise Gabison
  • William Bazot
  • Kamila Benhamidouche
  • Quentin Baron
  • Martine Matmati
  • Daniel Rigault
  • Sonia Mezgueldi
  • Kylian Elyace Malki
Vivien Rebière
Vivien Rebière Liste de La France insoumise
EPINAY EN COMMUN
  • Vivien Rebière
  • Alexia Ducaruge
  • Saül Jacinthe
  • Christelle Amoussou
  • Tristan Fargier
  • Maryam Diallo
  • Francklin Tchoupe
  • Venise Mandrin
  • Jean-Pierre Laurence
  • Catherine Delhommeau
  • Amine El Mouttaki
  • Ingrid Jaugey
  • Ludovic Bors
  • Yacine Ndiaye
  • Ghislain Mukendi Kalonji
  • Sandrine Vonthron
  • Lambert Tiacoh
  • Pauline Elie
  • Khermaïs Saïdani
  • Melissa Naït Saada
  • Rabie Kadri
  • Kelly Querin
  • Hafid Aderdour
  • Chloé Guillot
  • Florent Toraman
  • Rose Roland
  • Cyril Traoré
  • Gwendoline Salinas
  • Fernando Lopez
  • Sarah Diallo
  • Mohamed Ouattara
  • Ines Moukhbi
  • Jean-Daniel Owona Edima
  • Agathe Brismontier
  • Driss El Barhdadi
  • Dzabévé Abomangoli
  • Raymond Lemaître
  • Hajare Chekatti
  • Jacques Berthier
  • Claire Lagrange
  • Rami Maalla
  • Maqueline Demosthene
  • Lahouari Belhadj
  • Hedia Saïdani
  • Vega Muneesamy
  • Mercedes Iwasaki
  • Abdelaziz Ramdani
Zohra Reziga
Zohra Reziga Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière
  • Zohra Reziga
  • Gilles Parcabe
  • Clara Fiari
  • Nicolas Huet
  • Chantal Soufflet
  • Eugène Loubelo
  • Nesrine Djendli
  • Jacques Guillez
  • Marie-Claude Debionne
  • Erico Coelho
  • Ghislaine Cailleux
  • Annis Ben Hellal
  • Miryam Abdelouahed
  • Gaye Gandega
  • Mariam Konte
  • Mohammed Zarraoui
  • Oumhani Hacini
  • Yuri Noel
  • Efoua Anem
  • Michel Henc
  • Fatma Henni
  • Philippe Clavreul
  • Patricia Stella
  • Jean-François Albert
  • Marie Ferrero
  • Jean-Pierre Gourville
  • Kim Benoit
  • Aliou Dia
  • Djamila Rahmani
  • Alexandre Ghulam
  • Karine L'Haddad
  • François Mbimbé Dallé
  • Fatma-Zohra Haouari
  • Yves Maurice
  • Nerllande Mathurin
  • Mohamed Simpara
  • Nimatoulaye Diallo
  • Azouma Anem
  • Alexia Tifeau
  • Jean-Claude Mongé
  • Hélène Njoh Sam
  • Mamadou Magassa
  • Linda Boulkroune
  • Owen Trabot
  • Noria Boudaoud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Chevreau
Hervé Chevreau (39 élus) Epinay-au-coeur 		5 169 67,27%
  • Hervé Chevreau
  • Samia Azzouz
  • Patrice Konieczny
  • Eugénie Ponthier
  • Farid Saidani
  • Bernadette Gautier
  • Ramej Kassamaly
  • Patricia Bastide
  • Daniel Le Danois
  • Hinda Mhebik
  • Norbert Lison
  • Fatiha Kernissi
  • Mohammed Cherfaoui
  • Isabelle Tan
  • Farid Benyahia
  • Nadia Kais
  • Guillaume Le Floch
  • Mouna Traikia
  • Denis Redon
  • Samira Yazidi
  • Karim Ahmed
  • Maryse Said-Abdallah
  • Oben Ayyildiz
  • Vanessa Ait Mouffok
  • Hervé Leroy
  • Geneviève Truong Ngoc
  • Armand Grauer
  • Catherine Tuffery-Toullec
  • Thierry Bourcier
  • Sonia Badene
  • Jean-Pierre Leroy
  • Sarah Gasri
  • Amrane Elmaleh
  • Prescillia Michon-Venet
  • Marius Tchendjou
  • Hanane Aziz
  • Mamadou Sidibe
  • Christelle Anya Mbang
  • Alain Matrat
Salah Bourdi
Salah Bourdi (3 élus) Epinay-sur-seine, une nouvelle dynamique 		1 034 13,45%
  • Salah Bourdi
  • Catherine Chevauche
  • Gérald Bonnin
Pierre Franklin Tavares
Pierre Franklin Tavares (2 élus) Printemps spinassien 		732 9,52%
  • Pierre Franklin Tavares
  • Emmanuelle Allaire
Madjid Challal
Madjid Challal (1 élu) Epinay, en vert et pour tous 		616 8,01%
  • Madjid Challal
Stephane Berger
Stephane Berger Défense du logement social, de la santé et de l'emploi 		132 1,71%
Participation au scrutin Épinay-sur-Seine
Taux de participation 30,96%
Taux d'abstention 69,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 958

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Chevreau
Hervé Chevreau (39 élus) Continuons ensemble 		7 254 65,03%
  • Hervé Chevreau
  • Brigitte Espinasse
  • Patrice Konieczny
  • Danielle Le Gloannec
  • Farid Saidani
  • Patricia Bastide
  • Salah-Eddine Bourdi
  • Sylvie Blin
  • Daniel Le Danois
  • Samia Azzouz
  • Claude Tilliet
  • Eugénie Ponthier
  • Ramej Kassamaly
  • Bernadette Gautier
  • Norbert Lison
  • Nadia Kais
  • Denis Redon
  • Mouna Traikia
  • Farid Benyahia
  • Fatiha Kernissi
  • Daniel Guy
  • Isabelle Tan
  • Jean-Pierre Leroy
  • Hinda Mhebik
  • Thierry Bourcier
  • Marie-Hélène Taboureau
  • Armand Grauer
  • Catherine Toullec
  • Amrane Elmaleh
  • Bernadette Cros
  • Mohammed Cherfaoui
  • Geneviève Truong Ngoc
  • Alain Matrat
  • Vanessa Ait Mouffok
  • Hervé Leroy
  • Ghislaine Cohen
  • Cengiz Turkmen
  • Maryse Said-Abdallah
  • Guillaume Le Floch
Yannick Trigance
Yannick Trigance (6 élus) Tous unis pour un nouvel epinay 		3 037 27,22%
  • Yannick Trigance
  • Brigitte Prosperi
  • Pierre Tavares
  • Ba Doumbia
  • Madjid Challal
  • Geneviève Roch
Daniel Rigault
Daniel Rigault Pour epinay, alternative sociale et solidaire 		470 4,21%
Oben Ayyildiz
Oben Ayyildiz Les spinassiens d'abord 		393 3,52%
Participation au scrutin Épinay-sur-Seine
Taux de participation 46,50%
Taux d'abstention 53,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 11 583

Villes voisines d'Épinay-sur-Seine

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