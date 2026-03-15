Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Épinay-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épinay-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Épinay-sur-Seine
13:09 - Le bilan de la dernière municipale à Épinay-sur-Seine
Qui avait gagné le scrutin municipal il y a six ans à Épinay-sur-Seine ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Hervé Chevreau (Divers droite) a fait la course en tête avec 67,27% des suffrages. À ses trousses, Salah Bourdi (La République en marche) a obtenu 1 034 voix (13,45%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Épinay-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Épinay-sur-Seine : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Épinay-sur-Seine. Sachez également que les 26 bureaux de vote de l'agglomération d'Épinay-sur-Seine fermeront leurs portes à 20 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Omar Penaque
Liste divers gauche
VIVRE, GRANDIR, S'ÉPANOUIR A EPINAY
|
|
Catherine Chevauche
Liste divers gauche
Epinay Autrement
|
|
Patrick Pierre Leborgne
Liste Divers
Réinventons Epinay ensemble !
|
|
Hervé Chevreau
Liste divers centre
EPINAY NATURELLEMENT
|
|
Slimane Tirera
Liste d'union à gauche
Agir ensemble pour Epinay
|
|
Vivien Rebière
Liste de La France insoumise
EPINAY EN COMMUN
|
|
Zohra Reziga
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Chevreau (39 élus) Epinay-au-coeur
|5 169
|67,27%
|
|Salah Bourdi (3 élus) Epinay-sur-seine, une nouvelle dynamique
|1 034
|13,45%
|
|Pierre Franklin Tavares (2 élus) Printemps spinassien
|732
|9,52%
|
|Madjid Challal (1 élu) Epinay, en vert et pour tous
|616
|8,01%
|
|Stephane Berger Défense du logement social, de la santé et de l'emploi
|132
|1,71%
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Seine
|Taux de participation
|30,96%
|Taux d'abstention
|69,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 958
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Chevreau (39 élus) Continuons ensemble
|7 254
|65,03%
|
|Yannick Trigance (6 élus) Tous unis pour un nouvel epinay
|3 037
|27,22%
|
|Daniel Rigault Pour epinay, alternative sociale et solidaire
|470
|4,21%
|Oben Ayyildiz Les spinassiens d'abord
|393
|3,52%
|Participation au scrutin
|Épinay-sur-Seine
|Taux de participation
|46,50%
|Taux d'abstention
|53,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|11 583
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