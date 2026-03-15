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19:21 - Démographie et politique à Épinay-sur-Seine, un lien étroit À Épinay-sur-Seine, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec une densité de population de 11721 hab/km² et un taux de chômage de 16,66%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 221 € par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, la présence d'une population étrangère de 26,75% et d'une population immigrée de 35,16% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,16% à Épinay-sur-Seine, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Épinay-sur-Seine ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Épinay-sur-Seine en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 9,62% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 24,39% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 10,38% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Épinay-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 14,75% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 14,68% pour le Rassemblement national. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Éric Coquerel.

16:58 - À Épinay-sur-Seine, 30,96 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Épinay-sur-Seine, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle essentiel sur les résultats. Lors des municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 30,96 % à la fin du premier tour, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, représentant 7 958 votants alors que le rendez-vous se tenait en pleine épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 64,54 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 30,73 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 54,21 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 35,27 % des électeurs locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît visiblement comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Épinay-sur-Seine Pour le tour unique des européennes de 2024 à Épinay-sur-Seine, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (47,39%). Éric Coquerel (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Épinay-sur-Seine près d'un mois plus tard avec 63,18%. Julien Grazioli (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 14,68%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Épinay-sur-Seine s'était clairement dirigée vers la gauche En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Épinay-sur-Seine tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 56,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 18,98%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 75,61%, contre 24,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Épinay-sur-Seine soutenaient en priorité Eric Coquerel (Nupes) avec 47,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,94%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Et si l'élection à Épinay-sur-Seine se jouait sur la fiscalité ? Alors que les impôts locaux ont régressé à Épinay-sur-Seine depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 25,58 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 858 490 €, bien en deçà des 17,32075 millions d'euros (17 320 750 € très exactement) engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Épinay-sur-Seine est passé à environ 39,87 % en 2024 (contre 23,58 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Épinay-sur-Seine a représenté 1 055 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 122 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Épinay-sur-Seine Qui avait gagné le scrutin municipal il y a six ans à Épinay-sur-Seine ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Hervé Chevreau (Divers droite) a fait la course en tête avec 67,27% des suffrages. À ses trousses, Salah Bourdi (La République en marche) a obtenu 1 034 voix (13,45%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Épinay-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.