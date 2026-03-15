Résultat municipale 2026 à Épinay-sur-Seine (93800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épinay-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épinay-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé CHEVREAU
Hervé CHEVREAU (36 élus) EPINAY NATURELLEMENT 		5 531 50,87%
  • Hervé CHEVREAU
  • Annabel ROHMER
  • Patrice KONIECZNY
  • Eugénie PONTHIER
  • Farid SAIDANI
  • Bernadette GAUTIER
  • Ramej KASSAMALY
  • Hinda MHEBIK
  • Mohammed CHERFAOUI
  • Fatiha KERNISSI
  • Farid BENYAHIA
  • Nadia KAÏS
  • Karim AHMED
  • Patricia BASTIDE
  • Mamadou SIDIBÉ
  • Mauna TRAIKIA
  • Denis REDON
  • Vanessa AIT MOUFFOK
  • Oben AYYILDIZ
  • Sonia BADENE
  • Hervé LEROY
  • Samira YAZIDI
  • Armand GRAUER
  • Maryse SAID ABDALLAH
  • Thierry BOURCIER
  • Christelle ANYA MBANG
  • Marius TCHENDJOU
  • Hanane AZIZ
  • Gérald BONNIN
  • Prescillia MICHON-VENET
  • Sébastien BOUCOBZA
  • Catherine MAYELA DIMAKUIZA
  • Christian KWANGA YOMI
  • Mira SRI THARAN
  • Kim TREVISAN
  • Zaynab BARAKAT
Omar PENAQUE
Omar PENAQUE (7 élus) VIVRE, GRANDIR, S'ÉPANOUIR A EPINAY 		3 370 30,99%
  • Omar PENAQUE
  • Amandine VINCHENT
  • Madjid CHALLAL
  • Roza AÏCH
  • Dominique MARZILLI
  • Leëtitia GANGLOFF
  • Robert SIMON
Vivien REBIÈRE
Vivien REBIÈRE (2 élus) EPINAY EN COMMUN 		905 8,32%
  • Vivien REBIÈRE
  • Alexia DUCARUGE
Slimane TIRERA
Slimane TIRERA Agir ensemble pour Epinay 		424 3,90%
Catherine CHEVAUCHE
Catherine CHEVAUCHE Epinay Autrement 		297 2,73%
Patrick Pierre LEBORGNE
Patrick Pierre LEBORGNE Réinventons Epinay ensemble ! 		268 2,46%
Zohra REZIGA
Zohra REZIGA Liste ouvrière 		78 0,72%
Participation au scrutin Épinay-sur-Seine
Taux de participation 40,90%
Taux d'abstention 59,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 11 102

Source : ministère de l’Intérieur

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