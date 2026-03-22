Résultat de l'élection municipale 2026 à Épône : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Épône [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Épône sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épône.
L'actu des élections municipales 2026 à Épône
11:46 - Qui est en tête à Épône avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Épône, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 60,04 % des électeurs sur place. C'est Ivica Jovic (Divers droite) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 48,38 % des votes. Dans son sillage, Emmanuel Bolle est arrivé en deuxième position avec 46,68 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, aucun autre candidat n'est parvenu à franchir le seuil des 5 % pour peser sur la suite.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épône
Le deuxième tour des élections municipales à Épône a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Bolle
Liste Divers
EPONE AU COEUR
|
|
Ivica Jovic
Liste divers droite
DYNAMIC EPONE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épône
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ivica JOVIC (Ballotage) DYNAMIC EPONE
|1 332
|48,38%
|Emmanuel BOLLE (Ballotage) EPONE AU COEUR
|1 285
|46,68%
|Ahmed AREF GENERATION EPONE
|136
|4,94%
|Participation au scrutin
|Épône
|Taux de participation
|60,04%
|Taux d'abstention
|39,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|2 790
Source : ministère de l’Intérieur
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