Résultat de l'élection municipale 2026 à Épône : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épône

Le deuxième tour des élections municipales à Épône a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Bolle
Emmanuel Bolle Liste Divers
EPONE AU COEUR
  • Emmanuel Bolle
  • Isabelle Romain
  • Stéphane Truffaut
  • Catherine Menettrier
  • Navid Hussain-Zaidi
  • Elsa Serrano
  • Didier Souquet
  • Nelly Ermacora
  • Kamel Rafaï
  • Emilie Ouazi
  • Laurent Andrieu
  • Nathalie Pottier
  • Anthony Holland
  • Éliane E Sa
  • Yanis Akrich
  • Sandra Niyongere
  • Théodore Wagner
  • Amira Goulahiane
  • Philippe Jacq
  • Hélène Lacaille
  • Gilles Vasse
  • Agnès Merrien
  • Bruno Andriamakaoly
  • Rose Bessot
  • Nicolas Baltar
  • Emmanuelle Gottberg
  • Alexandre Pereira
  • Guilaine Bottollier
  • Daniel Ripert
  • Béatrice Gomez
  • Gilbert Contentin
Ivica Jovic
Ivica Jovic Liste divers droite
DYNAMIC EPONE
  • Ivica Jovic
  • Isabelle Martin
  • Olivier Echard
  • Danièle Mottin
  • Rodolphe Druart
  • Béatrice Di Perno
  • Jean-Marc Justine
  • Ymen Achour
  • Didier Dirol
  • Marie-Laurence Claudel
  • Islem Belkhous
  • Fabienne Babillon
  • Philippe Lefevre
  • Sophie Albano
  • Mathieu Farina
  • Nathalie Baudouin
  • Franck Bunel
  • Ghislaine Osseté
  • Raúl Lima
  • Camille Pallix
  • Jean-Christophe Dreze
  • Nicole Demaison
  • Demba Niakate
  • Harmony Le Callennec
  • Noufou Ouedraogo
  • Marie Tainmont
  • Ferdinand Nino
  • Nadine Sarazin
  • Nouhou Koïta
  • Catherine Magrin
  • Jean de Schuttelaere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épône

Tête de listeListe Voix % des voix
Ivica JOVIC
Ivica JOVIC (Ballotage) DYNAMIC EPONE 		1 332 48,38%
Emmanuel BOLLE
Emmanuel BOLLE (Ballotage) EPONE AU COEUR 		1 285 46,68%
Ahmed AREF
Ahmed AREF GENERATION EPONE 		136 4,94%
Participation au scrutin Épône
Taux de participation 60,04%
Taux d'abstention 39,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 2 790

Source : ministère de l’Intérieur

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