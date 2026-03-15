Résultat municipale 2026 à Épône (78680) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ivica JOVIC
Ivica JOVIC DYNAMIC EPONE 		1 332 48,38%
Emmanuel BOLLE
Emmanuel BOLLE EPONE AU COEUR 		1 285 46,68%
Ahmed AREF
Ahmed AREF GENERATION EPONE 		136 4,94%
Participation au scrutin Épône
Taux de participation 60,04%
Taux d'abstention 39,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 2 790

Source : ministère de l’Intérieur

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