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19:20 - Épône : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Épône foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,01% de cadres supérieurs pour 6 778 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 511 entreprises attestent une économie prospère. Dans l'agglomération, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,01% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Avec 829 résidents étrangers, Épône est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,37%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 532 € par an. À Épône, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - À Épône, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales Le Rassemblement national restait loin du match lors du scrutin municipal à Épône en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,86% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 39,50% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 23,35% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 41,72% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,12% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 33,37% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 45,27% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 42,60 % de participation à Épône L'abstention s'élevait à 57,40 % à Épône pour le premier tour des élections de 2020, une proportion assez classique alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 21,14 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,54 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,34 %, loin des 51,49 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. En ce jour de municipales à Épône, cette particularité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Épône ? La physionomie politique d'Épône a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des européennes, le podium à Épône s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (32,12%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,53%) et Manon Aubry (13,91%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Laurent Morin (Rassemblement National) en pole position avec 33,37% au premier tour, devant Dieynaba Diop (Union de la gauche) avec 28,30%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Dieynaba Diop (Union de la gauche) en tête avec 54,73%.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Épône ? Lors des législatives de 2022, les votants de Épône soutenaient en priorité Bruno Millienne (Ensemble !) avec 27,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,28% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Épône tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 24,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,50% pour Emmanuel Macron, contre 39,50% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Épône révèle ainsi une place forte du courant central.

12:58 - Épône : la situation fiscale relevée avant les municipales Du côté de la fiscalité locale d'Épône, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 1 181 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 065 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 31,26 % en 2024 (contre 17,50 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 85 370 € en 2024, loin des 1 493 690 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 10,90 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Guy Muller vainqueur de la dernière élection à Épône Les résultats des dernières municipales à Épône ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Muller (Divers droite) a devancé tous ses rivaux avec 1 028 soutiens (58,34%). À sa poursuite, Emmanuel Bolle (Divers) a obtenu 41,65% des votes. Cette victoire sans appel de Guy Muller a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Épône, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.