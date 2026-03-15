Résultat municipale 2026 à Épouville (76133) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épouville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épouville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épouville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien DELAHAIS
Julien DELAHAIS (18 élus) ENSEMBLE POUR EPOUVILLE 		787 55,11%
  • Julien DELAHAIS
  • Valerie CONAN
  • Hubert THOMAS
  • Marie LEMATTRE
  • Laurent GODEFROY
  • Agnes LEBORGNE
  • Olivier FERRY
  • Deborah GRUEL
  • Eric CADINOT
  • Virginie ROBERT
  • Didier BIDOIS
  • Audrey FAVEROT
  • Philippe LE LEU
  • Sabrine HOULBREQUE
  • Francois DE MEDEIROS
  • Amelina GAUTIER
  • Daniel VILLENEUVE
  • Allison HAUVILLE
Christine DOMAIN
Christine DOMAIN (5 élus) LISTE D'UNION POUR LES INTERETS COMMUNAUX 		641 44,89%
  • Christine DOMAIN
  • Franck LESUEUR
  • Françoise DELAHAIS
  • Eric TESTAERT
  • Beatrice BASSET
Participation au scrutin Épouville
Taux de participation 61,50%
Taux d'abstention 38,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 460

Source : ministère de l’Intérieur

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