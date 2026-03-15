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19:20 - Épouville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique d'Épouville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,11% et une densité de population de 469 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (87,57%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1618 votants. Le nombre de familles monoparentales (6,51%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Épouville mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,74% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Avant les municipales 2026, l'avancée du vote RN à Épouville Le mouvement lepéniste était absent au moment de la dernière élection municipale à Épouville il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,06% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,03% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 22,75% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Épouville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 38,81% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,72% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 46,01% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 69,62 % d'abstention à Épouville En ce jour de municipale 2026 à Épouville, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 69,62 % à la fin du premier tour (un niveau plutôt élevé). 706 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était chamboulé par la pandémie du coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,29 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 50,41 % en 2022 à seulement 30,62 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 46,74 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres esquissent in fine une ville assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Épouville ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Anaïs Thomas (Rassemblement National) en tête avec 39,72% au premier tour, devant Agnès Firmin Le Bodo (Horizons) avec 28,37%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Agnès Firmin Le Bodo (Horizons), avec 53,99%. Les élections européennes en amont à Épouville avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (38,81%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 15,53% des votes. Le contexte politique d'Épouville a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Épouville : retour sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Épouville portaient leur choix sur Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble !) avec 33,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Agnès Firmin Le Bodo virant de nouveau en tête avec 53,70% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Épouville qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 29,18% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 29,06%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 54,97% pour Emmanuel Macron, contre 45,03% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Épouville comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Le point sur l'évolution de la pression fiscale à Épouville En matière d'impôts locaux à Épouville, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 166 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 785 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 52,00 % en 2024 (contre environ 24,00 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 23 690 € de recettes en 2024, bien en deçà des 430 420 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,10 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Épouville ? Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore influencés par l'issue des dernières municipales à Épouville. Seule en lice, 'Liste d union pour les interets communaux' menée par Christine Domain a sans surprise obtenu 642 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Épouville, ce décor pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux à la suite de ce scrutin sans réelle compétition. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni.