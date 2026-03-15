Résultat de l'élection municipale 2026 à Éragny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Éragny

Tête de listeListe
François Hervé
François Hervé Liste d'extrême-gauche
ERAGNY POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
  • François Hervé
  • Sihem Hakimi
  • Génel Nocent
  • Goundo Kante
  • Fabien Grosbois
  • Laura Bonucci
  • Albert Gabali
  • Sylvie Brouteland
  • Bruno Malherbe
  • Espérance Dombasi
  • Arthur Rocanière
  • Cindy Germain
  • Ali Phebidias
  • Valerie Lepel
  • Wissem Meknassi
  • Ines Hamadouche
  • Massiré Gory
  • Véronique Flatres
  • Massira Dramé
  • Lucie Beaufort
  • Oumar Dieng
  • Sandrine Dassi Vignon
  • Bruno Famby
  • Lydia Marcellin
  • Patrick Grad
  • Corinne Chéruel
  • Samir Maghrouf
  • Sabrina Hamadouche
  • Elisée Fotso Kamga
  • Nicole Jumaux
  • Alpha Cissé
  • Kheira Rahli
  • Youssouf Hamadi
Jack-Tomy Nkenzi
Jack-Tomy Nkenzi Liste d'union à gauche
VIVRE ENSEMBLE A ERAGNY
  • Jack-Tomy Nkenzi
  • Elodie Martin
  • Jaffa Azis
  • Badmavady Sockalingham
  • Sonny Brion
  • Madeleine Riol
  • Christian Besnardeau
  • Aïcha M'Chichou
  • Pierre Mathevet
  • Sounkamba Morand
  • Baptiste Anton Lawrence
  • Sylvie Morelle
  • Dominique Richit
  • Camille Bouillon
  • Regeis Anton Lawrence
  • Angelique Forme
  • Zaïnoudine Assoumani
  • Flore Ganga
  • Laurent Ortalda
  • Aminata Niakaté
  • Christophe Coupet
  • Scheherazade Salmi
  • Lilian Elisé
  • Anaîs Ninpe
  • Noureddine El Kabbouri
  • Océane Landry
  • Ciré Betoubam
  • Catherine Berveiller-Randon
  • Xavier Beffara
  • Alexandra Da Silva Moreira
  • Ennio Tirache
  • Irene Chambeyron
  • Georges Lewest
  • Therese Sinnah
Thibault Humbert
Thibault Humbert Liste divers droite
POUR ERAGNY, AVEC VOUS, CONTINUONS ENSEMBLE
  • Thibault Humbert
  • Audrey Jespas
  • Jean-Pierre Hardy
  • Joëlle Martinez
  • Akim Boukdour
  • Edwina Etore
  • Alexandre Karadjinov
  • Jennifer Theureaux
  • Olivier Fourches
  • Tatjana Puskas
  • Patrick Bensmail
  • Jocelyne Limozin
  • Freddie Pater
  • Aude Pinard
  • Jean-Guillaume Carone
  • Eva Lempicki
  • Jean-Luc Rousselle
  • Emilie Da Silva
  • Frédérick Divialle
  • Elène Jaillon
  • Alain Gaudissiabois
  • Manuela Dubois
  • Mathis Contassot
  • Chantal Baggio
  • Philippe Hendrickx
  • Agnès Luxin
  • Jean-Luc Luron
  • Francoise Romanetti
  • Jean-Yves Kouidri
  • Marie-Claude Lasse
  • Frédérick Tourneret
  • Marie-Madeleine Collot
  • Olivier Marechal
  • Isabelle Quel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault Humbert
Thibault Humbert (30 élus) Pour eragny, continuons ensemble 		2 885 79,14%
  • Thibault Humbert
  • Audrey Jespas
  • Jean-Pierre Hardy
  • Chantal Baggio
  • Akim Boukdour
  • Joëlle Martinez
  • Alexandre Karadjinov
  • Edwina Etore
  • Olivier Fourches
  • Marie-Madeleine Collot
  • Patrick Bensmail
  • Monique Merizio
  • Freddie Pater
  • Agnes Luxin
  • Frédérick Tourneret
  • Jennifer Theureaux
  • Jean-Guillaume Carone
  • Jocelyne Limozin
  • Frederick Divialle
  • Nicole Thenin
  • Alain Gaudissiabois
  • Tatjana Puskas
  • Alain Sacchetti
  • Emilie Da Silva
  • Marc Nadreau
  • Francoise Romanetti
  • Jean-Luc Rousselle
  • Evelyne Del Prete
  • Stephane Marie-Joseph
  • Christine Cavro
Yannick Maurice
Yannick Maurice (3 élus) Eragny printemps 2020 		760 20,85%
  • Yannick Maurice
  • Mehdi Nedjadi
  • Sylvie Morelle
Participation au scrutin Éragny
Taux de participation 33,82%
Taux d'abstention 66,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 786

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault Humbert
Thibault Humbert (26 élus) Un autre avenir pour eragny 		3 300 50,94%
  • Thibault Humbert
  • Chantal Baggio
  • Jean-Pierre Hardy
  • Annabelle Vicente
  • Akim Boukdour
  • Monique Merizio
  • Frédéric Parent
  • Audrey Jespas
  • Olivier Fourches
  • Nathalie Brahami
  • Patrick Bensmail
  • Joëlle Martinez
  • Frédérick Tourneret
  • Aurélie Lebrun
  • Mamadou Wade
  • Anne-Sophie Simoes Carvalho
  • Alexandre Karadjinov
  • Marie-Madeleine Collot
  • Virgile Edragas
  • Stéphanie Auville
  • Jérôme Gontier
  • Uma Sankar
  • Pierre Herbelot
  • Elodie Springer
  • Alain Gaudissiabois
  • Nadine Vanneuville
Dominique Gillot
Dominique Gillot (6 élus) Un coeur pour eragny 		2 544 39,27%
  • Dominique Gillot
  • Roland Gros
  • Sandrine Alozy
  • Philippe Relin
  • Fadila Bouziane
  • Patrice Borcier
Stéphane Capdet
Stéphane Capdet (1 élu) Eragny bleu marine 		634 9,78%
  • Stéphane Capdet
Participation au scrutin Éragny
Taux de participation 60,82%
Taux d'abstention 39,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 6 743

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault Humbert
Thibault Humbert Un autre avenir pour eragny 		2 259 36,67%
Dominique Gillot
Dominique Gillot Un coeur pour eragny 		1 888 30,65%
Stéphane Capdet
Stéphane Capdet Eragny bleu marine 		1 031 16,73%
Pierrette Borgne
Pierrette Borgne Eragny la citoyenne 		865 14,04%
Agnes Partaix
Agnes Partaix Eragny anti liberale et resistante 		116 1,88%
Participation au scrutin Éragny
Taux de participation 56,90%
Taux d'abstention 43,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 6 308

Villes voisines d'Éragny

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