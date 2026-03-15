Résultat de l'élection municipale 2026 à Éragny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Éragny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Éragny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Éragny.
L'actu des élections municipales 2026 à Éragny
13:09 - La liste "Pour Eragny, Continuons Ensemble" grande gagnante de la dernière municipale à Éragny
Les résultats des élections municipales précédentes à Éragny ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Thibault Humbert (Les Républicains) a raflé la première place en rassemblant 2 885 voix (79,14%). Sur la seconde marche, Yannick Maurice (Divers gauche) a engrangé 760 suffrages en sa faveur (20,85%). Cette victoire au premier tour de Thibault Humbert a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Éragny, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Éragny : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche à Éragny. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, le premier tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des prétendants à Éragny. Il convient de noter que les 10 bureaux de vote de la commune d'Éragny fermeront à 20 h pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Éragny
|Tête de listeListe
|
François Hervé
Liste d'extrême-gauche
ERAGNY POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
|
|
Jack-Tomy Nkenzi
Liste d'union à gauche
VIVRE ENSEMBLE A ERAGNY
|
|
Thibault Humbert
Liste divers droite
POUR ERAGNY, AVEC VOUS, CONTINUONS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibault Humbert (30 élus) Pour eragny, continuons ensemble
|2 885
|79,14%
|
|Yannick Maurice (3 élus) Eragny printemps 2020
|760
|20,85%
|
|Participation au scrutin
|Éragny
|Taux de participation
|33,82%
|Taux d'abstention
|66,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 786
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibault Humbert (26 élus) Un autre avenir pour eragny
|3 300
|50,94%
|
|Dominique Gillot (6 élus) Un coeur pour eragny
|2 544
|39,27%
|
|Stéphane Capdet (1 élu) Eragny bleu marine
|634
|9,78%
|
|Participation au scrutin
|Éragny
|Taux de participation
|60,82%
|Taux d'abstention
|39,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|6 743
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibault Humbert Un autre avenir pour eragny
|2 259
|36,67%
|Dominique Gillot Un coeur pour eragny
|1 888
|30,65%
|Stéphane Capdet Eragny bleu marine
|1 031
|16,73%
|Pierrette Borgne Eragny la citoyenne
|865
|14,04%
|Agnes Partaix Eragny anti liberale et resistante
|116
|1,88%
|Participation au scrutin
|Éragny
|Taux de participation
|56,90%
|Taux d'abstention
|43,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Nombre de votants
|6 308
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