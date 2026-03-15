Résultat de l'élection municipale 2026 à Éragny : les infos en direct

Programme de François Hervé à Éragny (ERAGNY POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS)

Logement Social

Les logements sociaux à Éragny souffrent de conditions déplorables, avec des problèmes d'humidité et de moisissures. Les locataires font face à des coupures de chauffage et d'eau chaude, ainsi qu'à des nuisances sonores dues à une plomberie défectueuse. La situation est aggravée par la prolifération de nuisibles, affectant tant les résidents que les usagers des parkings.

Piscine de la Cavée

La piscine de la Cavée à Éragny est menacée de fermeture en 2028, suite à un plan voté par le président de la communauté d’agglomération, Jean-Paul Jeandon. Ce plan a déjà conduit à la fermeture d'autres piscines dans la région, suscitant des inquiétudes parmi les habitants. Les justifications financières avancées par les autorités soulignent une réduction significative des dotations de l'État aux collectivités territoriales.

Engagement Politique

Le Parti des travailleurs propose une liste qui vise à élire un maire engagé pour la défense des services publics. Ce maire aura pour mission d'assurer la salubrité publique et de contraindre les bailleurs sociaux à remédier aux nuisances subies par les locataires. L'objectif est de mobiliser la population pour résister aux coupes budgétaires imposées par le gouvernement.

Mobilisation Citoyenne

Les élus du Parti des travailleurs s'engagent à ne pas laisser les décisions gouvernementales nuire aux services publics locaux. Ils appellent à une mobilisation collective pour défendre les intérêts de la commune et de ses habitants. Cette démarche vise à garantir le maintien des services essentiels sans augmenter les charges pour les citoyens.