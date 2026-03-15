Résultat municipale 2026 à Éragny (95610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Éragny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Éragny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Éragny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault HUMBERT
Thibault HUMBERT (30 élus) POUR ERAGNY, AVEC VOUS, CONTINUONS ENSEMBLE 		3 898 72,56%
  • Thibault HUMBERT
  • Audrey JESPAS
  • Jean-Pierre HARDY
  • Joëlle MARTINEZ
  • Akim BOUKDOUR
  • Edwina ETORE
  • Alexandre KARADJINOV
  • Jennifer THEUREAUX
  • Olivier FOURCHES
  • Tatjana PUSKAS
  • Patrick BENSMAIL
  • Jocelyne LIMOZIN
  • Freddie PATER
  • Aude PINARD
  • Jean-Guillaume CARONE
  • Eva LEMPICKI
  • Jean-Luc ROUSSELLE
  • Emilie DA SILVA
  • Frédérick DIVIALLE
  • Elène JAILLON
  • Alain GAUDISSIABOIS
  • Manuela DUBOIS
  • Mathis CONTASSOT
  • Chantal BAGGIO
  • Philippe HENDRICKX
  • Agnès LUXIN
  • Jean-Luc LURON
  • Francoise ROMANETTI
  • Jean-Yves KOUIDRI
  • Marie-Claude LASSE
Jack-Tomy NKENZI
Jack-Tomy NKENZI (3 élus) VIVRE ENSEMBLE A ERAGNY 		1 198 22,30%
  • Jack-Tomy NKENZI
  • Elodie MARTIN
  • Jaffa AZIS
François HERVÉ
François HERVÉ ERAGNY POUR LA DEFENSE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 		276 5,14%
Participation au scrutin Éragny
Taux de participation 47,06%
Taux d'abstention 52,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 5 495

Source : ministère de l’Intérieur

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