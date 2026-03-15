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19:21 - Démographie et politique à Éragny, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale municipale, Éragny est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 18 723 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 034 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 055 foyers fiscaux. Dans la ville, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,42% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Éragny incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 145 résidents étrangers, soit 11,46% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,01%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 737 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Éragny, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Avant les municipales, l'avancée du Rassemblement national à Éragny Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Éragny en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 17,31% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 33,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 15,75% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Éragny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 26,17% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 25,69% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 33,55% le dimanche suivant.

16:58 - La commune d'Éragny plutôt abstentionniste lors des élections Au soir de cette municipale, le score de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats d'Éragny. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 66,18 % du corps électoral, un niveau plutôt élevé, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 27,42 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 57,91 % en 2022 à seulement 37,26 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,90 % (contre 48,51 % en France). Avec du recul, le secteur s'affiche comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Éragny a-t-elle voté ? Le paysage politique d'Éragny a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Éragny avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,17%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 20,08% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Éragny avaient ensuite favorisé Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) avec 37,47% au premier tour, devant Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 25,69%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ayda Hadizadeh culminant à 66,45% des votes dans la localité.

14:57 - Éragny : des résultats éminemment tranchés lors des élections il y a 4 ans La physionomie politique de Éragny dessine un bastion historique de la gauche radicale. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Éragny voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 30,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,65%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,77%, contre 33,23% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Éragny plébiscitaient Sylvie Geoffroy-Martin (Nupes) avec 29,72% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Guillaume Vuilletet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,53% des voix.

12:58 - Les impôts ont-ils été contenus à Éragny avant les élections municipales de 2026 ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Éragny entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,19 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 86 550 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 4,4723 millions d'euros enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Éragny a évolué pour se fixer à 45,72 % en 2024 (contre 28,54 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Éragny a atteint 1 269 € en 2024 contre 1 176 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Pour Eragny, Continuons Ensemble" grande gagnante de la dernière municipale à Éragny Les résultats des élections municipales précédentes à Éragny ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Thibault Humbert (Les Républicains) a raflé la première place en rassemblant 2 885 voix (79,14%). Sur la seconde marche, Yannick Maurice (Divers gauche) a engrangé 760 suffrages en sa faveur (20,85%). Cette victoire au premier tour de Thibault Humbert a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Éragny, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.