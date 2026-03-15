Résultat municipale 2026 à Ercuis (60530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ercuis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ercuis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ercuis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne FUSZ
Anne FUSZ (15 élus) IMAGINONS DEMAIN 		419 59,18%
  • Anne FUSZ
  • Éric NABONNE
  • Geneviève ALLAIN
  • Daniel URCOURT
  • Delphina GOMES DE MACEDO
  • Mickaël MAURICE
  • Sylvie SIX
  • Carlos FORTÉ
  • Julie SPIRA
  • Régis ROSELLE
  • Pascale NICOLAS
  • Jean-François COESSENT
  • Juliette DUCOUDERCQ
  • Adrien HAUVILLER
  • Géraldine SAN MARTIN
Bruno FORGET
Bruno FORGET (4 élus) Ensemble, agissons pour Ercuis 		289 40,82%
  • Bruno FORGET
  • Aude LACOUR
  • Thibaut REZZA
  • Brigitte KAISSER
Participation au scrutin Ercuis
Taux de participation 60,99%
Taux d'abstention 39,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Nombre de votants 716

Source : ministère de l’Intérieur

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