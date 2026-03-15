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19:19 - Ercuis : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Ercuis comme partout. Avec une population de 1 626 habitants répartis dans 682 logements, cette ville présente une densité de 371 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 860 foyers fiscaux. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,69% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,60% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 54,47% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,57 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Pour résumer, à Ercuis, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Élections de 2026 : vers une poussée du RN à Ercuis ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Ercuis il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 36,75% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,17% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 38,13% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 61,07% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,63% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 57,74% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 69,73% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Alexandre Sabatou.

16:58 - Dernières municipales : 53,19 % de participation à Ercuis Pour rappel, l'abstention atteignait 46,81 % à Ercuis lors du dernier scrutin local, une abstention modeste alors que commençait l'épidémie de Covid. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les Français votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 20,49 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,91 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,39 %, loin des 52,98 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette donnée à Ercuis sera quoi qu'il en soit l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Ercuis classée au centre avant les municipales 2026 Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Ercuis demeurait à l'époque une terre de droite radicale, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Lors des européennes, le résultat à Ercuis s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,63%), à la première place devant Valérie Hayer (7,08%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (7,08%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ercuis avaient ensuite placé en tête Alexandre Sabatou (Rassemblement National) avec 57,74% au premier tour, devant Amadou Ka (Union de la gauche) avec 16,82%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexandre Sabatou culminant à 69,73% des voix localement.

14:57 - Les électeurs d'Ercuis avaient franchement privilégié le RN il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ercuis voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 36,75% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 18,96%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en offrant 64,17% pour Marine Le Pen, contre 35,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Ercuis portaient leur choix sur Alexandre Sabatou (RN) avec 38,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,07%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Ercuis comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité à Ercuis : un thème central pour les municipales 2026 ? Pour ce qui est des contributions locales à Ercuis, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 816 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 769 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 50,65 % en 2024 (contre 28,61 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 7 200 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 271 840 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 18,58 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Ercuis ? Les résultats des dernières élections municipales à Ercuis ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Marie Nigay a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 333 voix (56,06%). À sa poursuite, Eric Nabonne a recueilli 43,93% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Ercuis, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp adverse devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de renverser cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.