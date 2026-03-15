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19:19 - Les défis socio-économiques d'Erdeven et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Erdeven mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,58% et une densité de population de 130 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (47,20%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2661 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,67%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,03%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 46,56%, comme à Erdeven, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Erdeven Le RN récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Erdeven il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 22,91% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 16,77% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Erdeven comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 27,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 30,94% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,06% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 53,96 % d'abstention à Erdeven Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Erdeven, l'abstention frappait 53,96 % des électeurs, dans la moyenne nationale alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 20,10 % dans la ville (participation de 79,90 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,05 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,86 % au premier tour, contre 47,36 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Erdeven comme une commune globalement épargnée par l'abstention. Au soir de l'élection municipale de 2026, cet élément pèsera quoi qu'il en soit définitivement sur les résultats d'Erdeven.

15:59 - Comment Erdeven a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les élections européennes 2024 à Erdeven avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,32%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 17,82% des suffrages. Jimmy Pahun (Majorité présidentielle) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Erdeven après la dissolution de l'Assemblée avec 31,82%. Florent de Kersauson (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 30,94%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jimmy Pahun culminant à 64,94% des suffrages exprimés dans la localité. Le panorama politique d'Erdeven a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs d'Erdeven avaient résolument privilégié le centre en 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Erdeven votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,12%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,00% pour Emmanuel Macron, contre 38,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Erdeven plébiscitaient Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 33,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,64% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Erdeven un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés d'Erdeven À Erdeven, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,12 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 478 300 euros la même année. Un montant loin des quelque 787 100 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Erdeven a évolué pour se fixer à environ 33,33 % en 2024 (contre 15,90 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Erdeven a représenté 863 € en 2024 contre 626 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Erdeven Dans la ville d'Erdeven, les équilibres politiques locaux sont à ce jour encore influencés par le verdict des dernières municipales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Dominique Riguidel (Divers droite) a creusé l'écart en recueillant 846 soutiens (57,23%). Sur la seconde marche, Valérie Bourhis (Ecologiste) a recueilli 632 bulletins valides (42,76%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Dominique Riguidel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Erdeven, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.