Résultat municipale 2026 à Erdeven (56410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Erdeven a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Erdeven, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Erdeven [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique RIGUIDEL
Dominique RIGUIDEL (21 élus) CAP SUR L'AVENIR POUR ERDEVEN 		1 190 52,96%
  • Dominique RIGUIDEL
  • Celine GARNAUD
  • Christian LE BARON
  • Sandrine COFFIN
  • Hubert JAN
  • Cécile LE MIGNANT
  • Jean-Philippe MALHERBE
  • Christine CHAVENON
  • Erwan FOLGALVEZ
  • Isabelle LE BLE
  • Damien LOFFICIAL
  • Sylvie PHILIPPON
  • Stéphane PITIOT
  • Laurence LE DEORE
  • Eric HUERRE
  • Mathilde LEPIOUFLE
  • Alex BEERNAERD
  • Gaëlle LE FLOCH
  • Jean-Claude SAIAG
  • Véronique GOUD
  • Sébastien CARO
Hélène BIHAN
Hélène BIHAN (6 élus) ERDEVEN, C'EST VOUS 		1 057 47,04%
  • Hélène BIHAN
  • Emmanuel SOLAY
  • Laure CHABALLIER
  • Jean-Baptiste INIZAN
  • Agathe DAGOREAU
  • Anthony MORÉAC
Participation au scrutin Erdeven
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 2 376

Source : ministère de l’Intérieur

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