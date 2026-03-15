Résultat municipale 2026 à Erdre-en-Anjou (49220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Erdre-en-Anjou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Erdre-en-Anjou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Erdre-en-Anjou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Liliane COURTIN
Liliane COURTIN (26 élus) AGIR AVEC VOUS POUR L'AVENIR 		1 393 54,22%
  • Liliane COURTIN
  • Patrick CARRE
  • Véronique VAILLANT
  • Steeve CHAILLOUX
  • Marie-Josèphe BOUE
  • Bastian GENTE
  • Claudia MOISSON
  • Jerome GUYOT
  • Marie BEAUPERE
  • Arnaud MOUSSEAU
  • Magali BRUNEAU
  • Hugues BOUVET
  • Stephanie MENAN
  • Olivier BERTHELOT
  • Nathalie GEMIN
  • Stephane FREULON
  • Severine CHAUVET
  • Eric LANCELOT
  • Karine SOLIER
  • Bryan DIARD
  • Rejane BRUNEL
  • Stéphane THIBAULT
  • Lucie PERRAULT
  • Bruno BAZOT
  • Yolande CHEVAYE
  • Stéphane RICAUD
Yamina RIOU
Yamina RIOU (7 élus) TERRES D'AVENIR 2026 		1 176 45,78%
  • Yamina RIOU
  • Dominique MENARD
  • Patricia CHABIRAND
  • Tony AUGEREAU
  • Diana LEPRON
  • Patrice TROISPOILS
  • Maëva ROBLIN
Participation au scrutin Erdre-en-Anjou
Taux de participation 61,89%
Taux d'abstention 38,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 671

Source : ministère de l’Intérieur

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