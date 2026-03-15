En direct

19:18 - Erdre-en-Anjou : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Erdre-en-Anjou, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 2 332 logements pour 5 784 habitants, la densité de la commune est de 64 habitants par km². Ses 295 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 628 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 25,29% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,22% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 54,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 241,12 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Erdre-en-Anjou, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Erdre-en-Anjou Le RN restait loin du podium lors des municipales à Erdre-en-Anjou en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 24,30% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,83% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 20,74% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Erdre-en-Anjou comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 31,03% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,60% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 35,71% le dimanche suivant.

16:58 - Erdre-en-Anjou classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En marge de cette élection municipale de 2026, le niveau de l'abstention pèsera sur les résultats d'Erdre-en-Anjou. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 52,33 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 47,67 %) alors qu'à cause du coronavirus, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,63 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 49,77 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,43 % au premier tour, contre 52,85 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur s'affiche à l'arrivée comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Erdre-en-Anjou : retour sur les derniers scrutins en date La physionomie politique d'Erdre-en-Anjou a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes du printemps 2024 à Erdre-en-Anjou avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,03%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 17,89% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Erdre-en-Anjou avaient ensuite favorisé Clémence Lascaud (Rassemblement National) avec 32,60% au premier tour, devant Philippe Bolo (Majorité présidentielle) avec 32,49%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Philippe Bolo (Majorité présidentielle), avec 39,85%.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants d'Erdre-en-Anjou ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Erdre-en-Anjou plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 35,88% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,30%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,17% pour Emmanuel Macron, contre 37,83% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Erdre-en-Anjou accordaient leurs suffrages à Philippe Bolo (Ensemble !) avec 36,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,60%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Erdre-en-Anjou comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les premières municipales à Erdre-en-Anjou depuis la réforme fiscale Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Erdre-en-Anjou entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,27 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 58 980 €. Un produit qui est loin des 626 530 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Erdre-en-Anjou est passé à 39,70 % en 2024 (contre 18,48 % en 2020). Un taux à rapprocher de la moyenne du pays, évaluée à près de 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Erdre-en-Anjou s'est établi à 623 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 522 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Erdre-en-Anjou L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Erdre-en-Anjou s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Yamina Riou (Divers) a dominé le scrutin en obtenant 50,02% des voix. Deuxième, Laurent Todeschini (Divers) a obtenu 49,97% des suffrages. Cette victoire écrasante de la candidate Divers a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Erdre-en-Anjou, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.