Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ermont

Tête de listeListe
Valérie Baril
Valérie Baril Liste divers gauche
ERMONT RENOUVEAU 2026
  • Valérie Baril
  • Maxence Unau
  • Aline Miozzo
  • Christian Perrot
  • Virginie Boufflers
  • Franck John
  • Monique Gontard Genet
  • Kossi Atsu
  • Ines Ribet
  • Lucas Blanc
  • Leica Leborgne
  • René Somas
  • Cécilia Desaga
  • Denis Gombert
  • Marie-Christine Provost
  • Jean-Luc Menager
  • Diane Desloges
  • Elio Atsu
  • Esther Koffidjin
  • Bernard Borrel
  • Estelle Saint-Germain
  • Hector Baril
  • Amandine Risal
  • Mathias Faure
  • Claudette Garderet
  • Pascal Ribet
  • Stéphany Genet
  • Zacharie Baril
  • Dominique Gonzalèz de Linares
  • Bertrand Ephreme
  • Joséphine Ribet
  • Vincent Desaga
  • Ghislaine Audran
  • Sylvain Gilbert
  • Rose Plantier
  • Gaëtan Moncel
Xavier Haquin
Xavier Haquin Liste divers droite
Renforçons Nos Liens
  • Xavier Haquin
  • Fazila Dehas
  • Etienne Ravier
  • Carole Chesneau
  • Gilles Laroze
  • Angélique Mézière
  • Didier Jobert
  • Asetou Aparicio Traoré
  • Yannick Caron
  • Gabriela Santa Cruz Bustamante
  • Benoît Blanchard
  • Manuela Gutierrez
  • Hervé Horne
  • Oriane Lapouge
  • Othman Knobloch
  • Christèle Auroux
  • Franck Delbosc
  • Christine Gespach
  • Redouane Hebbal
  • Brigitte Petit
  • Yves Dumaine
  • Karine Mans
  • Arnaud Ruth
  • Evelyne Dutertre Maillet
  • Michel Duc
  • Nathalie de Carli
  • Jean-Marc Francois
  • Laura Cognard
  • Loïk Fontaine
  • Florence Guedj
  • Bruno de Carvalho
  • Khady Diop
  • Kamel Chader
  • Aminata Koné
  • Marc Raux
  • Michèle Thys
Catherine Rousseau
Catherine Rousseau Liste divers droite
J'aime Ermont Libérons Les Energies
  • Catherine Rousseau
  • César Melo Delgado
  • Carla Custodio
  • Olivier Herbez
  • Aurélie Pois
  • Alexandre Vey
  • Jeannine Lages
  • Luc Offerlé
  • Christine Jacob
  • Jean-François Bay
  • Stéphanie Merinero
  • Romain Passon
  • Marie Colombani
  • Laurent Janin
  • Ramona Chekroun
  • Aliou Sow
  • Delphine Rivier
  • Patrick Giboreau
  • Zaharina Roquebernou
  • Lionel Roquebernou
  • Mélanie Sorel
  • Cyril Ehon
  • Sylvie Suzanne
  • David Nabet
  • Olivia Rovère
  • El Makki El Horri
  • Karine Frisch
  • David Swirsky
  • Sylvie Hugon
  • Manar Khadir
  • Ludivine Boulate
  • Thierry Chardon
  • Véronique Leclercq
  • Nicolas Berton
  • Nadia Khinache
  • Nicolas Fargeot
  • Alexia Pois
Marie-Françoise L'Hommedet
Marie-Françoise L'Hommedet Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
  • Marie-Françoise L'Hommedet
  • Harouna Camara
  • Salimata Kone
  • Mohamed Yahi
  • Eve Touré
  • Assana Jaló
  • Yvette N'Dah Abléma
  • Jean-Yves Ndjoli Ambomba
  • Yamina Sakete
  • Mustapha Doulfikar
  • Valérie Perrin
  • Thierno Gaye
  • Laure Vigné
  • Yannick Grossardt
  • Shehrazade Semmoud
  • Boubakari Sacko
  • Yamina Ouzouir
  • Alex Alphonse
  • Armelle Bocz
  • Jean-Fresnel Paul
  • Guy Bakouela
  • Ahmed Hasbellaoui
  • Bernadette Gallifa
  • Alvyn Assana
  • Imen Zerkoune
  • Pierino Di Gleria
  • Maïté Guibert
  • Stephen Kodom
  • Fanta Bamba
  • Mohamed Taibi
  • Fatima Taleb
  • Mohamed Hassanin
  • Marie Beghin
  • Talip Kose
  • Hilaire Limier
  • Martin Oliver
  • Esra Sütcü
Karine Lacouture
Karine Lacouture Liste d'union à gauche
ERMONT CITOYEN
  • Karine Lacouture
  • Mourad Ninouh
  • Carole Cauzard
  • Jocelyn Batton
  • Gladys Dupuy
  • Emmanuel Gaunet
  • Sophie Morisson-Muller
  • Olivier David
  • Fatimata Ba
  • Jean-François Heusser
  • Claudine Bertrand
  • Yannick Henrio
  • Emmanuelle Mbama
  • Charlie Lucas
  • Maliga Boyer
  • Taoufik Djellal
  • Leïla Kouitini
  • Jérôme Thomasson
  • Sylvie Delcroix
  • Christophe Jousse
  • Aloïse Jancovici
  • Raymond Boyer
  • Nacira Téréâ
  • Mustapha Bimich
  • Monique Marquer
  • Philippe Le Bruno
  • Valérie Joubert
  • Quentin Lacombe
  • Liliane Logeon
  • Marc Merli
  • Gaëlle Napoléoni
  • Jean Grande
  • Cécile Yuste
  • Didier Letraut Dit Tag
  • Sophie Clément

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Haquin
Xavier Haquin (30 élus) Ensemble, renforçons nos liens 		3 929 67,19%
  • Xavier Haquin
  • Céline Bouvet
  • Benoît Blanchard
  • Angélique Meziere
  • Joël Naccache
  • Joëlle Dupuy
  • Didier Ledeur
  • Vania Castro Fernandes
  • Etienne Ravier
  • Carole Chesneau
  • Youcef Khinache
  • Saliha Dahmani
  • Jean-François Bay
  • Virginie Makunda Tungila
  • Yannick Caron
  • Asetou Aparicio Traoré
  • Brahim Annour
  • Fazila Dehas
  • Jean-Noel Pichon
  • Florence Guedj
  • Cesar Melo Delgado
  • Manuela Gutierrez
  • Olivier Clement
  • Najat Benlahmar
  • Nicolas Godard
  • Gabriela Santa Cruz Bustamante
  • Gilles Laroze
  • Cathy Yahya
  • Maxime Kebabtchieff
  • Nathalie De Carli
Carole Cauzard
Carole Cauzard (3 élus) Ermont citoyen, la gauche rassemblee 		987 16,88%
  • Carole Cauzard
  • Jean-François Heusser
  • Karine Lacouture
Didier Jobert
Didier Jobert (2 élus) Ermont renouveau 		684 11,69%
  • Didier Jobert
  • Valerie Baril
Marie-Françoise L'hommedet
Marie-Françoise L'hommedet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		142 2,42%
Michel Lucarelli
Michel Lucarelli Defense des services publics 		105 1,79%
Participation au scrutin Ermont
Taux de participation 32,84%
Taux d'abstention 67,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 051

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues Portelli
Hugues Portelli (30 élus) Ensemble vivons ermont 		5 912 65,47%
  • Hugues Portelli
  • Martine Pegorier-Lelievre
  • Xavier Haquin
  • Florence Mary
  • Benoit Blanchard
  • Céline Bouvet
  • Joël Naccache
  • Joëlle Dupuy
  • Jean-Philippe Picard-Bachelerie
  • Brigitte Oehler
  • Emmanuel Landreau
  • Angélique Meziere
  • Pierre Tellier
  • Sophie Chiaramello
  • Jacques Cazalet
  • Laure-Eliane Makangou Sevin-Allouet
  • Youcef Khinache
  • Dominique Neveu
  • Etienne Ravier
  • Khadija Yahya
  • Ahmed El Mahjoubi
  • Nathalie De Carli
  • Thanh Linh Nhan Bui
  • Claudine Bernier
  • Jamel Lahssini
  • Vania Castro Fernandes
  • René Herbez
  • Christine Rock
  • Désir Quenum
  • Manuela Gutierrez
Mathias Trogrlic
Mathias Trogrlic (4 élus) Générations ermont 		2 187 24,21%
  • Mathias Trogrlic
  • Carole Chesneau
  • Alain Fabre
  • Marine Gilbert
Patrick Von Dahle
Patrick Von Dahle (1 élu) Energie citoyenne ermont 		565 6,25%
  • Patrick Von Dahle
Cécile Perraudin
Cécile Perraudin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		209 2,31%
Michel Lucarelli
Michel Lucarelli Liste pour la défense des acquis sociaux et démocratiques, pour l'unité 		157 1,73%
Participation au scrutin Ermont
Taux de participation 51,03%
Taux d'abstention 48,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 9 380

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