Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ermont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ermont.
L'actu des élections municipales 2026 à Ermont
13:09 - Les résultats de la dernière élection municipale à Ermont
À Ermont, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin, Xavier Haquin (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 3 929 soutiens (67,19%). Derrière, Carole Cauzard (Divers gauche) a engrangé 16,88% des bulletins valides. Didier Jobert (Divers gauche) était troisième, avec 11,69% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Xavier Haquin a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Ermont, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Journée électorale à Ermont : les horaires des 20 bureaux de vote
Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, en mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants à Ermont. Sachez également que les 20 bureaux de vote de l'agglomération d'Ermont ferment à 20 h. La publication des résultats du premier tour à Ermont commencera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ermont
|Tête de listeListe
|
Valérie Baril
Liste divers gauche
ERMONT RENOUVEAU 2026
|
|
Xavier Haquin
Liste divers droite
Renforçons Nos Liens
|
|
Catherine Rousseau
Liste divers droite
J'aime Ermont Libérons Les Energies
|
|
Marie-Françoise L'Hommedet
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|
|
Karine Lacouture
Liste d'union à gauche
ERMONT CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Haquin (30 élus) Ensemble, renforçons nos liens
|3 929
|67,19%
|
|Carole Cauzard (3 élus) Ermont citoyen, la gauche rassemblee
|987
|16,88%
|
|Didier Jobert (2 élus) Ermont renouveau
|684
|11,69%
|
|Marie-Françoise L'hommedet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|142
|2,42%
|Michel Lucarelli Defense des services publics
|105
|1,79%
|Participation au scrutin
|Ermont
|Taux de participation
|32,84%
|Taux d'abstention
|67,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 051
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues Portelli (30 élus) Ensemble vivons ermont
|5 912
|65,47%
|
|Mathias Trogrlic (4 élus) Générations ermont
|2 187
|24,21%
|
|Patrick Von Dahle (1 élu) Energie citoyenne ermont
|565
|6,25%
|
|Cécile Perraudin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|209
|2,31%
|Michel Lucarelli Liste pour la défense des acquis sociaux et démocratiques, pour l'unité
|157
|1,73%
|Participation au scrutin
|Ermont
|Taux de participation
|51,03%
|Taux d'abstention
|48,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|9 380
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