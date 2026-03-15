Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont : les infos en direct

Programme de Xavier Haquin à Ermont (Renforçons Nos Liens)

Engagement municipal

La liste « Renforçons nos liens » est portée par une équipe renouvelée, composée de femmes et d’hommes engagés. Leur objectif est d'agir avec sérieux, humanité et efficacité pour le bien de tous les Ermontois. Ils s'appuient sur des valeurs fondamentales telles que le respect, la solidarité et la confiance pour guider leurs actions.

Vision pour l'avenir

Le candidat, Xavier Haquin, exprime sa volonté de poursuivre une voie de stabilité et d'ambition maîtrisée pour Ermont. Il souligne l'importance de construire un avenir commun en s'appuyant sur la cohésion des habitants. Cette vision est essentielle pour répondre aux défis à venir et améliorer le cadre de vie de la commune.

Solidarité et résilience

Les crises récentes, qu'elles soient sanitaires, économiques ou climatiques, ont mis en lumière la nécessité d'une action solidaire. Le message est clair : il est crucial de continuer à agir ensemble pour surmonter les défis. L'engagement collectif est présenté comme la clé pour bâtir un avenir meilleur pour Ermont.

Importance du dialogue

Le dialogue et l'écoute sont des éléments centraux dans la construction de la ville de demain. Le candidat insiste sur le fait que c'est ensemble, en impliquant les habitants, que les décisions doivent être prises. Cette approche participative est essentielle pour renforcer les liens au sein de la communauté et garantir un développement harmonieux.