Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont : les résultats du 2e tour

Programme de Xavier Haquin à Ermont (Renforçons Nos Liens)

Engagement municipal

La campagne électorale met en avant l'engagement de l'équipe municipale envers les Ermontois. Le candidat, Xavier Haquin, souligne l'importance de la proximité avec les habitants et d'une action responsable. La liste « Renforçons nos liens » est constituée de personnes compétentes et engagées pour le bien de la commune.

Valeurs fondamentales

Les valeurs de respect, d'exemplarité, de solidarité, de courage et de confiance sont au cœur de l'action municipale. Ces principes guident les choix faits pour répondre aux besoins des habitants et renforcer les services publics. La continuité de ces valeurs est essentielle pour le développement de la ville.

Cohésion des habitants

La cohésion des habitants d'Ermont est présentée comme un atout majeur pour relever les défis futurs. Le dialogue et l'écoute sont des éléments clés pour construire ensemble la ville de demain. Cette solidarité est mise en avant comme une réponse aux crises passées et à venir.

Vision pour l'avenir

Le candidat appelle à un investissement collectif pour garantir un avenir meilleur pour la commune. Il insiste sur l'importance de continuer à agir plutôt que de subir les circonstances. La vision présentée est celle d'une ville dynamique, construite par et pour ses habitants.