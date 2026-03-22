Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ermont

Le deuxième tour des élections municipales à Ermont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Xavier Haquin
Xavier Haquin Liste divers droite
Renforçons Nos Liens
  • Xavier Haquin
  • Fazila Dehas
  • Etienne Ravier
  • Carole Chesneau
  • Gilles Laroze
  • Angélique Mézière
  • Didier Jobert
  • Asetou Aparicio Traoré
  • Yannick Caron
  • Gabriela Santa Cruz Bustamante
  • Benoît Blanchard
  • Manuela Gutierrez
  • Hervé Horne
  • Oriane Lapouge
  • Othman Knobloch
  • Christèle Auroux
  • Franck Delbosc
  • Christine Gespach
  • Redouane Hebbal
  • Brigitte Petit
  • Yves Dumaine
  • Karine Mans
  • Arnaud Ruth
  • Evelyne Dutertre Maillet
  • Michel Duc
  • Nathalie de Carli
  • Jean-Marc Francois
  • Laura Cognard
  • Loïk Fontaine
  • Florence Guedj
  • Bruno de Carvalho
  • Khady Diop
  • Kamel Chader
  • Aminata Koné
  • Marc Raux
  • Michèle Thys
Catherine Rousseau
Catherine Rousseau Liste divers droite
J'aime Ermont Libérons Les Energies
  • Catherine Rousseau
  • César Melo Delgado
  • Carla Custodio
  • Olivier Herbez
  • Aurélie Pois
  • Alexandre Vey
  • Jeannine Lages
  • Luc Offerlé
  • Christine Jacob
  • Jean-François Bay
  • Stéphanie Merinero
  • Romain Passon
  • Marie Colombani
  • Laurent Janin
  • Ramona Chekroun
  • Aliou Sow
  • Delphine Rivier
  • Patrick Giboreau
  • Zaharina Roquebernou
  • Lionel Roquebernou
  • Mélanie Sorel
  • Cyril Ehon
  • Sylvie Suzanne
  • David Nabet
  • Olivia Rovère
  • El Makki El Horri
  • Karine Frisch
  • David Swirsky
  • Sylvie Hugon
  • Manar Khadir
  • Ludivine Boulate
  • Thierry Chardon
  • Véronique Leclercq
  • Nicolas Berton
  • Nadia Khinache
  • Nicolas Fargeot
  • Alexia Pois
Karine Lacouture
Karine Lacouture Liste d'union à gauche
ERMONT CITOYEN
  • Karine Lacouture
  • Mourad Ninouh
  • Carole Cauzard
  • Jocelyn Batton
  • Gladys Dupuy
  • Emmanuel Gaunet
  • Sophie Morisson-Muller
  • Olivier David
  • Fatimata Ba
  • Jean-François Heusser
  • Claudine Bertrand
  • Yannick Henrio
  • Emmanuelle Mbama
  • Charlie Lucas
  • Maliga Boyer
  • Taoufik Djellal
  • Leïla Kouitini
  • Jérôme Thomasson
  • Sylvie Delcroix
  • Christophe Jousse
  • Aloïse Jancovici
  • Raymond Boyer
  • Nacira Téréâ
  • Mustapha Bimich
  • Monique Marquer
  • Philippe Le Bruno
  • Valérie Joubert
  • Quentin Lacombe
  • Liliane Logeon
  • Marc Merli
  • Gaëlle Napoléoni
  • Jean Grande
  • Cécile Yuste
  • Didier Letraut Dit Tag
  • Sophie Clément

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ermont

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier HAQUIN
Xavier HAQUIN (Ballotage) Renforçons Nos Liens 		3 965 44,28%
Karine LACOUTURE
Karine LACOUTURE (Ballotage) ERMONT CITOYEN 		2 350 26,24%
Catherine ROUSSEAU
Catherine ROUSSEAU (Ballotage) J'aime Ermont Libérons Les Energies 		1 823 20,36%
Valérie BARIL
Valérie BARIL ERMONT RENOUVEAU 2026 		609 6,80%
Marie-Françoise L'HOMMEDET
Marie-Françoise L'HOMMEDET Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs 		208 2,32%
Participation au scrutin Ermont
Taux de participation 49,64%
Taux d'abstention 50,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 9 296

Source : ministère de l’Intérieur

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