Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ermont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ermont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ermont.
L'actu des élections municipales 2026 à Ermont
11:50 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Ermont pour l'élection
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Ermont, c'est Xavier Haquin (Divers droite) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 44,28 % des votes. À sa suite, Karine Lacouture (Union de la gauche) est arrivée en deuxième position avec 26,24 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Xavier Haquin, mais il a accusé une lourde baisse avec 22 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Catherine Rousseau, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Valérie Baril, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 6,80 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. Enfin, concernant la participation à Ermont, le vote a enregistré un taux d'abstention de 50,36 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ermont
Le deuxième tour des élections municipales à Ermont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Xavier Haquin
Liste divers droite
Renforçons Nos Liens
|
|
Catherine Rousseau
Liste divers droite
J'aime Ermont Libérons Les Energies
|
|
Karine Lacouture
Liste d'union à gauche
ERMONT CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ermont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier HAQUIN (Ballotage) Renforçons Nos Liens
|3 965
|44,28%
|Karine LACOUTURE (Ballotage) ERMONT CITOYEN
|2 350
|26,24%
|Catherine ROUSSEAU (Ballotage) J'aime Ermont Libérons Les Energies
|1 823
|20,36%
|Valérie BARIL ERMONT RENOUVEAU 2026
|609
|6,80%
|Marie-Françoise L'HOMMEDET Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|208
|2,32%
|Participation au scrutin
|Ermont
|Taux de participation
|49,64%
|Taux d'abstention
|50,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|9 296
Source : ministère de l’Intérieur
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