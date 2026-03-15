Résultat municipale 2026 à Ermont (95120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Ermont. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Ermont, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ermont [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Xavier HAQUIN
Xavier HAQUIN Renforçons Nos Liens 		2 728 44,71%
Karine LACOUTURE
Karine LACOUTURE ERMONT CITOYEN 		1 634 26,78%
Catherine ROUSSEAU
Catherine ROUSSEAU J'aime Ermont Libérons Les Energies 		1 214 19,90%
Valérie BARIL
Valérie BARIL ERMONT RENOUVEAU 2026 		381 6,24%
Marie-Françoise L'HOMMEDET
Marie-Françoise L'HOMMEDET Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs 		145 2,38%
Participation au scrutin Ermont Partiels *
Taux de participation 49,15%
Taux d'abstention 50,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 6 340

* Résultats partiels sur 70% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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