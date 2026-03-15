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19:21 - Ermont : municipales et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Ermont est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 27,15% de cadres pour 29 189 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 1 705 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 7 864 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,19%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Ermont incarne une communauté diversifiée, avec ses 4 154 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,36%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 370 euros/an. À Ermont, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quelle place du RN à Ermont aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Ermont il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 13,65% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 28,23% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 11,73% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Ermont comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 20,05% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 21,52% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 67,16 % d'abstention à Ermont Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 6 051 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Ermont, ce qui donnait un taux de participation de 32,84 % (une mobilisation modeste) alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents de nombreux électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 74,61 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 50,50 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,22 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,05 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. En parallèle des municipales 2026, le degré de la participation jouera en tout cas sur les résultats d'Ermont.

15:59 - Le vote d'Ermont nettement ancré à droite il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Les Européennes du printemps 2024 à Ermont avaient en effet vu s'imposer la liste de Manon Aubry (21,89%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 20,05% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Karine Lacouture (Union de la gauche) en tête avec 38,78% au premier tour, devant Naïma Moutchou (Majorité présidentielle) avec 29,47%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Naïma Moutchou (Ensemble !), avec 51,56%.

14:57 - Les électeurs d'Ermont avaient clairement privilégié la gauche en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Ermont soutenaient en priorité Karine Lacouture (Nupes) avec 33,87% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Naïma Moutchou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,31% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Ermont accordaient auparavant leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 32,09%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 29,65%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,77% pour Emmanuel Macron, contre 28,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Ermont comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Ermont À Ermont, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 943 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 933 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 35,22 % en 2024 (contre 18,04 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 261 860 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 8,93221 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 15,42 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Ermont À Ermont, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin, Xavier Haquin (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 3 929 soutiens (67,19%). Derrière, Carole Cauzard (Divers gauche) a engrangé 16,88% des bulletins valides. Didier Jobert (Divers gauche) était troisième, avec 11,69% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Xavier Haquin a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Ermont, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.