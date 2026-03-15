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19:18 - Élections municipales à Ernée : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques d'Ernée mettent en lumière des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,41% et une densité de population de 151 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,87%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2728 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,48%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,67%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ernée mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Ernée Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors des élections municipales à Ernée il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 23,90% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,30% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 13,65% au ticket lepéniste au tour 1. Il n'y a eu pas de second tour, Yannick Favennec étant élu directement. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,24% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 28,30% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 28,08% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs d'Ernée peu mobilisés lors des scrutins La mobilisation atteignait 34,19 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Ernée, un score en demi-teinte, l'épidémie de Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 74,96 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 25,04 %). Bien que ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 47,58 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 65,75 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 47,37 % des électeurs (soit environ 1 951 votants). Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Ernée, cet élément aura en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Ernée Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants d'Ernée plébiscitaient Yannick Favennec (Horizons) avec 55,42% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Yannick Favennec culminant à 71,92% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (29,88%). Le contexte politique d'Ernée a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée vers un centre plus traditionnel.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Ernée il y a 4 ans ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Ernée comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Ernée votaient en priorité pour Emmanuel Macron (38,26%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,90%. Lors de la finale de l'élection à Ernée, les électeurs accordaient 63,70% pour Emmanuel Macron, contre 36,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Ernée plébiscitaient Yannick Favennec (Ensemble !) avec 62,92% au premier tour. La décision des urnes était immédiate dès le premier vote.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Ernée Alors que les impôts locaux se sont accrus à Ernée entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 17,46 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 45 590 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 919 500 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Ernée est passé à 53,09 % en 2024 (contre 33,23 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Ernée s'est chiffrée à 1 075 € en 2024 (contre 955 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Jacqueline Germaine Arcanger à Ernée L'étude des résultats des municipales de 2020 à Ernée s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Ensemble, construisons l'@venir' a logiquement obtenu 1 104 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Ernée, ce décor pèsera irrémédiablement. Un mandat après ce scrutin sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. L'annonce des candidats apporte déjà un élément de réponse très clair.