Résultat municipale 2026 à Ernée (53500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ernée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ernée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ernée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis BRAULT
Régis BRAULT (22 élus) ERNEE DEMAIN 		1 333 52,01%
  • Régis BRAULT
  • Catherine BOISBOUVIER
  • Matthieu GAUTIER
  • Anne-Marie MERIENNE
  • Aurélien BOUHALLIER
  • Melanie COUPÉ
  • Yvan MONCEAU
  • Valérie VANDENBROUCKE
  • Eric DELANOË
  • Virginie QUINTON
  • Renaud GAUDRON
  • Virginie LE BOURDAIS
  • Philippe PICARD
  • Pierrette FONTAINE
  • Jean-François GARNIER
  • Jessie BABIN
  • Cyrille BOISARD
  • Lucille DUPAS
  • David BARRÉ
  • Marie Claude ROUZIERE
  • Nicolas CERISIER
  • Ludivine PRUNIER
Stéphane BIGOT
Stéphane BIGOT (7 élus) Un Nouveau Cap pour Ernée 		1 230 47,99%
  • Stéphane BIGOT
  • Annick GUILLAUME
  • Thibaut MULOT
  • Mélanie BIDAULT
  • Jean-Luc GUILLEUX
  • Corinne MERZOUK
  • Michel PILORGE
Participation au scrutin Ernée
Taux de participation 65,45%
Taux d'abstention 34,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 2 683

Source : ministère de l’Intérieur

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