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19:19 - Les défis socio-économiques d'Ernolsheim-Bruche et leurs implications électorales Comment les habitants d'Ernolsheim-Bruche peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 5,59% et une densité de population de 291 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (8,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1074 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,50%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (3,23%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,44%), témoignent d'une population instruite à Ernolsheim-Bruche, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Ernolsheim-Bruche Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière élection municipale à Ernolsheim-Bruche en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 27,54% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,30% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 21,93% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 42,79% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,73% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 39,39% pour le Rassemblement national. Il finira avec 45,50% lors du vote définitif.

16:58 - À Ernolsheim-Bruche, la participation s'annonce forte aux municipales Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs à Ernolsheim-Bruche sera primordiale dans l'issue du scrutin. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 46,77 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 53,23 %) alors que l'événement était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections locales restent en effet historiquement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français se manifestent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 18,75 % des habitants inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,91 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 27,63 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,26 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ernolsheim-Bruche Vincent Coussediere (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Ernolsheim-Bruche après la dissolution de 2024 avec 39,39%. Louise Morel (Ensemble !) était à la deuxième place avec 29,21%. C'est finalement Louise Morel (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,50% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes en amont, le podium à Ernolsheim-Bruche s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,73%), devant Valérie Hayer (15,23%) et Raphaël Glucksmann (9,62%). Le panorama politique d'Ernolsheim-Bruche a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Ernolsheim-Bruche s'était fortement orientée à le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Ernolsheim-Bruche comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Ernolsheim-Bruche accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,58%, devant Marine Le Pen crédité de 27,54%. Lors de la finale de l'élection à Ernolsheim-Bruche, les électeurs accordaient 54,70% pour Emmanuel Macron, contre 45,30% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Ernolsheim-Bruche plébiscitaient Louise Morel (Ensemble !) avec 24,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Louise Morel virant de nouveau en tête avec 57,21% des voix.

12:58 - Les contribuables d'Ernolsheim-Bruche se prononceront-ils sur la fiscalité ? En termes d'impôts locaux à Ernolsheim-Bruche, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 908 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 833 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à un peu plus de 21,91 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, constitue un point de référence utile. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 5 970 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 390 270 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 15,28 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Ernolsheim-Bruche Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais déterminés par le verdict du dernier scrutin municipal à Ernolsheim-Bruche. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Eric Franchet a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 426 voix (52,78%). Deuxième, Hubert Wolff a engrangé 381 voix (47,21%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ernolsheim-Bruche, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.