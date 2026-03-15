Résultat municipale 2026 à Ernolsheim-Bruche (67120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ernolsheim-Bruche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ernolsheim-Bruche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ernolsheim-Bruche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien CLEMENT
Sébastien CLEMENT (16 élus) ERNOLSHEIM-BRUCHE CHANGEONS DE CAP POUR UN AVENIR ENSEMBLE 		657 66,23%
  • Sébastien CLEMENT
  • Anne NOPPER
  • Jean-Marc Charles KLEIN
  • Ghislaine NOPPER
  • Laurent SCHOTT
  • Catherine STROH
  • Thibaut SCHAEFFER
  • Christelle AUBELE
  • Kévin HAEHNEL
  • Samantha STOECKEL
  • Alfred TOUSSAINT
  • Elise EBERLIN
  • Matthieu FINKLER
  • Emilie CROUCHET
  • Matthieu DIETRICH
  • Claudine LECLAIR
Eric FRANCHET
Eric FRANCHET (3 élus) ERNOLSHEIM - BRUCHE, au coeur de nos vies 		335 33,77%
  • Eric FRANCHET
  • Cynthia PAQUET
  • Denis ESPLA
Participation au scrutin Ernolsheim-Bruche
Taux de participation 68,68%
Taux d'abstention 31,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 1 022

Source : ministère de l’Intérieur

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