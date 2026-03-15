Résultat de l'élection municipale 2026 à Erstein : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Erstein [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Erstein sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Erstein.
L'actu des élections municipales 2026 à Erstein
13:46 - À Erstein, les impôts sont en hausse avant l'élection
Concernant la pression fiscale pesant sur Erstein, la recette fiscale par foyer s'est établie à 741 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 663 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a été maintenu à 25,14 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 107 320 € en 2024. Un produit qui est loin des 2 423 830 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 23,56 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - La liste "Un Avenir Pour Erstein" grande gagnante de la dernière municipale à Erstein
Il peut être éclairant d'étudier les scores de la dernière élection municipale à Erstein. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Andreu Sanchez (Divers centre) a raflé la première place en obtenant 45,49% des soutiens. À sa poursuite, Patrick Kiefer (Divers centre) a engrangé 1 011 suffrages en sa faveur (37,36%). Une marge importante. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Michel Andreu Sanchez l'a finalement emporté avec 57,79% des suffrages, face à Patrick Kiefer qui a obtenu 31,37% des électeurs inscrits et Kévin Diebold réunissant 10,83% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, le fossé se confirmant pour offrir une victoire indiscutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., sécurisant 311 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 8 bureaux de vote à Erstein ?
En 2026, les citoyens d'Erstein sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est affichée plus bas. Les 8 bureaux de vote de la ville d'Erstein sont ouverts de 8 h à 18 h pour accueillir les votants. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections à Erstein dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Erstein
|Tête de listeListe
|
Martine Heym
Liste divers centre
Erstein-Krafft, autrement
|
|
Alain Stenger
Liste divers centre
POUR ERSTEIN !
|
|
Kévin Diebold
Liste divers droite
ERSTEIN DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Andreu Sanchez (27 élus) Un avenir pour erstein
|1 542
|57,79%
|
|Patrick Kiefer (5 élus) Avec vous pour erstein
|837
|31,37%
|
|Kévin Diebold (1 élu) Rassembler erstein
|289
|10,83%
|
|Participation au scrutin
|Erstein
|Taux de participation
|34,95%
|Taux d'abstention
|65,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 724
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Andreu Sanchez Un avenir pour erstein
|1 231
|45,49%
|Patrick Kiefer Avec vous pour erstein
|1 011
|37,36%
|Kévin Diebold Rassembler erstein
|464
|17,14%
|Participation au scrutin
|Erstein
|Taux de participation
|35,93%
|Taux d'abstention
|64,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 794
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Willer (27 élus) Avec vous pour erstein
|2 719
|63,02%
|
|Jean-Claude Bader (6 élus) Erstein c'est vous
|1 595
|36,97%
|
|Participation au scrutin
|Erstein
|Taux de participation
|57,08%
|Taux d'abstention
|42,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,66%
|Nombre de votants
|4 478
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