Résultat de l'élection municipale 2026 à Erstein : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Erstein

Tête de listeListe
Martine Heym
Martine Heym Liste divers centre
Erstein-Krafft, autrement
  • Martine Heym
  • Adrien Welsch
  • Cindy Lorusso
  • François Micucci
  • Leïla Kopff
  • Thomas Amstoutz
  • Myriam M'Houmadi
  • David Journet
  • Cécile Friedrich
  • François Perretti
  • Isabelle Campo
  • Sergio Finelli
  • Nelly Ebel
  • Annicet Mountaro
  • Stéphanie Goepp
  • Yann Montagne
  • Mireille Herrbach
  • Lazreg Boubekeur
  • Evelyne Decker
  • Olivier Rautureau
  • Evelyne Schoeffter
  • Jérémy Guth
  • Laurine Boubel
  • Gilles Princelle
  • Capucine Sanogo
  • Eric Pack
  • Anaële Lapeyre
  • Muhamet Bostan
  • Valérie Hoegy
  • Jean-Baptiste Krauss
  • Françoise Kopff-Huber
  • Olivier Lavaud
  • Christel Verollet
  • Vivien Challant
  • Caroline Wehrle-Willer
Alain Stenger
Alain Stenger Liste divers centre
POUR ERSTEIN !
  • Alain Stenger
  • Caroline Braun
  • Patrick Fuhro
  • Marie Labourg
  • Jacques Schweitzer
  • Céline Leclaire-Diebolt
  • Claude Hertrich
  • Mona Pajole
  • Turgay Altun
  • Nathalie Kieffer
  • Manuel Pires-Neupert
  • Camille Djabour
  • Antoine Bigot
  • Alexandra Ballinger
  • Laurent Pfister
  • Liliane Andres
  • Marc Voelkel
  • Nathalie Da Silva
  • Zafer Sarisu
  • Suale Sancar
  • Pierre Wendling
  • Maïté Dubois
  • Tony Riccobene
  • Emilie Junges
  • Joseph Offenstein
  • Stéphanie Schildknecht
  • Xavier Andre
  • Mariana Andevska
  • Miguel Pardo
  • Anaïs Meurice
  • Robin Baumert
  • Christiane Garrec
  • Pierre Stephan
  • Marie-Claude Guillaume
  • Mouhammed Aktas
Kévin Diebold
Kévin Diebold Liste divers droite
ERSTEIN DEMAIN
  • Kévin Diebold
  • Laurence Gruhn Kunz
  • Pierre Mabin
  • Laure Tannacher
  • Rémy Deiber
  • Dominique Scheidt
  • César Le Messager
  • Gaëlle Burkhart
  • Michaël Luccisano
  • Laura Meyer
  • Alexandre Boch
  • Catherine Muller
  • Louis Paucot
  • Martine Welsch
  • Laurent Baile
  • Stéphanie Keller
  • Ferhat Guler
  • Marie-Josée Hertrich
  • David Schwigk-Kapps
  • Marie-Hélène Friedelmeyer
  • Antonio Santos Fornos
  • Isabelle Brucker
  • Guillaume Decor
  • Sophie Weichel
  • Lionel Meyer
  • Christelle Steiger
  • Jacqui Bey
  • Nathalie Kuhn
  • Régis Odenbach
  • Johanna Bernhard
  • Pascal Lingelser
  • Amevi Ayivor
  • Jean-Luc Bauer
  • Katharina Grünberger
  • Jean-Baptiste Eck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Andreu Sanchez
Michel Andreu Sanchez (27 élus) Un avenir pour erstein 		1 542 57,79%
  • Michel Andreu Sanchez
  • Anne-Marie Lutz
  • Philippe Furst
  • Axelle Bolley
  • Cyril Baumann
  • Véronique Meyer
  • Jean Jacques Raul
  • Mireille Lienhardt
  • Patrick Ehrhard
  • Martine Buhler
  • Raymond Klipfel
  • Roselyne Wagner
  • Grégory Lemercier
  • Irène Lievremont
  • Yasin Guler
  • Julie Ehrhardt
  • Antonio Santos Fornos
  • Bénédicte Darsch
  • Stephane Jaouen
  • Christiane Laure-Bald
  • Huseyin Güler
  • Jacqueline Marcq
  • Paolo Sagliano
  • Emilie Fischer
  • Roland Garcia
  • Violette Bodein
  • André Hanauer
Patrick Kiefer
Patrick Kiefer (5 élus) Avec vous pour erstein 		837 31,37%
  • Patrick Kiefer
  • Muriel Fender-Oberle
  • Claude Hertrich
  • Colette Alizon
  • Joseph Offenstein
Kévin Diebold
Kévin Diebold (1 élu) Rassembler erstein 		289 10,83%
  • Kévin Diebold
Participation au scrutin Erstein
Taux de participation 34,95%
Taux d'abstention 65,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 724

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Andreu Sanchez
Michel Andreu Sanchez Un avenir pour erstein 		1 231 45,49%
Patrick Kiefer
Patrick Kiefer Avec vous pour erstein 		1 011 37,36%
Kévin Diebold
Kévin Diebold Rassembler erstein 		464 17,14%
Participation au scrutin Erstein
Taux de participation 35,93%
Taux d'abstention 64,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 794

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Willer
Jean-Marc Willer (27 élus) Avec vous pour erstein 		2 719 63,02%
  • Jean-Marc Willer
  • Dominique Herbeth
  • Marc Dressler
  • Martine Heym
  • Benoît Dintrich
  • Stéphanie Schmitt
  • Patrick Kiefer
  • Muriel Fender-Oberle
  • Denis Spielberger
  • Colette Alizon
  • Joseph Offenstein
  • Nathalie Da Silva
  • Vincent Gouvion
  • Muriel Wolff
  • Claude Hertrich
  • Murielle Kappler
  • Jérémy Wetterer
  • Catherine Scotto Di Carlo
  • Joseph Heitz
  • Liliane Andres
  • Dominique Ecrepont
  • Simone Wagner
  • François Saettel
  • Marie-Odile Fuchs
  • Turgay Altun
  • Caroline Braun
  • Lionel Hellmann
Jean-Claude Bader
Jean-Claude Bader (6 élus) Erstein c'est vous 		1 595 36,97%
  • Jean-Claude Bader
  • Mireille Lienhardt
  • Philippe Baur
  • Alexandra Suhr Di Micco
  • Christian Fougou-Notarianni
  • Charlotte Chainbaux
Participation au scrutin Erstein
Taux de participation 57,08%
Taux d'abstention 42,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,66%
Nombre de votants 4 478

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