Résultat de l'élection municipale 2026 à Erstein : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Erstein [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Erstein sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Erstein.
L'actu des élections municipales 2026 à Erstein
11:48 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Erstein
Kévin Diebold (Divers droite) a terminé en tête du premier tour des municipales à Erstein la semaine dernière, avec 38,32 % des suffrages exprimés. Derrière, Alain Stenger (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 35,22 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Martine Heym, étiquetée Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Erstein, le vote a vu 50,64 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Erstein
Le deuxième tour des élections municipales à Erstein a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Stenger
Liste divers centre
POUR ERSTEIN !
|
|
Kévin Diebold
Liste divers droite
ERSTEIN DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Erstein
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kévin DIEBOLD (Ballotage) ERSTEIN DEMAIN
|1 509
|38,32%
|Alain STENGER (Ballotage) POUR ERSTEIN !
|1 387
|35,22%
|Martine HEYM (Ballotage) Erstein-Krafft, autrement
|1 042
|26,46%
|Participation au scrutin
|Erstein
|Taux de participation
|50,64%
|Taux d'abstention
|49,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|4 062
Source : ministère de l’Intérieur
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