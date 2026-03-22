Résultat de l'élection municipale 2026 à Erstein : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Erstein

Le deuxième tour des élections municipales à Erstein a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Stenger
Alain Stenger Liste divers centre
POUR ERSTEIN !
  • Alain Stenger
  • Caroline Braun
  • Patrick Fuhro
  • Marie Labourg
  • Jacques Schweitzer
  • Céline Leclaire-Diebolt
  • Claude Hertrich
  • Mona Pajole
  • Turgay Altun
  • Nathalie Kieffer
  • Manuel Pires-Neupert
  • Camille Djabour
  • Antoine Bigot
  • Alexandra Ballinger
  • Laurent Pfister
  • Liliane Andres
  • Marc Voelkel
  • Nathalie Da Silva
  • Zafer Sarisu
  • Suale Sancar
  • Pierre Wendling
  • Maïté Dubois
  • Tony Riccobene
  • Emilie Junges
  • Joseph Offenstein
  • Stéphanie Schildknecht
  • Xavier Andre
  • Mariana Andevska
  • Miguel Pardo
  • Anaïs Meurice
  • Robin Baumert
  • Christiane Garrec
  • Pierre Stephan
  • Marie-Claude Guillaume
  • Mouhammed Aktas
Kévin Diebold
Kévin Diebold Liste divers droite
ERSTEIN DEMAIN
  • Kévin Diebold
  • Laurence Gruhn Kunz
  • Pierre Mabin
  • Laure Tannacher
  • Rémy Deiber
  • Dominique Scheidt
  • César Le Messager
  • Gaëlle Burkhart
  • Michaël Luccisano
  • Laura Meyer
  • Alexandre Boch
  • Catherine Muller
  • Louis Paucot
  • Martine Welsch
  • Laurent Baile
  • Stéphanie Keller
  • Ferhat Guler
  • Marie-Josée Hertrich
  • David Schwigk-Kapps
  • Marie-Hélène Friedelmeyer
  • Antonio Santos Fornos
  • Isabelle Brucker
  • Guillaume Decor
  • Sophie Weichel
  • Lionel Meyer
  • Christelle Steiger
  • Jacqui Bey
  • Nathalie Kuhn
  • Régis Odenbach
  • Johanna Bernhard
  • Pascal Lingelser
  • Amevi Ayivor
  • Jean-Luc Bauer
  • Katharina Grünberger
  • Jean-Baptiste Eck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Erstein

Tête de listeListe Voix % des voix
Kévin DIEBOLD
Kévin DIEBOLD (Ballotage) ERSTEIN DEMAIN 		1 509 38,32%
Alain STENGER
Alain STENGER (Ballotage) POUR ERSTEIN ! 		1 387 35,22%
Martine HEYM
Martine HEYM (Ballotage) Erstein-Krafft, autrement 		1 042 26,46%
Participation au scrutin Erstein
Taux de participation 50,64%
Taux d'abstention 49,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 4 062

Source : ministère de l’Intérieur

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