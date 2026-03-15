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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ervy-le-Châtel Dans la commune d'Ervy-le-Châtel, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des municipales. Avec 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 21,83%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (59,80%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (34,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 452 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,61%) et le nombre de résidences HLM (17,96% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Ervy-le-Châtel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,91% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - À Ervy-le-Châtel, le vote RN s'annonce puissant aux municipales 2026 Le RN n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Ervy-le-Châtel il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 43,30% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 63,33% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 33,43% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti nationaliste obtenait 49,69% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,82% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,34% pour le parti nationaliste. Il finira d'ailleurs en tête avec 53,40% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Les électeurs d'Ervy-le-Châtel vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Ervy-le-Châtel, la participation sera particulièrement scrutée. La mobilisation s'élevait à 42,50 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 69,17 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 30,83 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,65 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,11 % au premier tour, contre 45,47 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Ervy-le-Châtel : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'exploration des résultats de 2024 confirme que Ervy-le-Châtel demeurait à l'époque une terre de droite radicale, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Lors des élections européennes, le podium à Ervy-le-Châtel s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (48,82%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (11,83%) et François-Xavier Bellamy (9,76%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ervy-le-Châtel avaient ensuite placé en tête Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 50,34% au premier tour, devant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) avec 26,97%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Albéric Ferrand culminant à 53,40% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux d'Ervy-le-Châtel lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Ervy-le-Châtel se positionne comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ervy-le-Châtel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 43,30% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,50%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 63,33% pour Marine Le Pen, contre 36,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Ervy-le-Châtel accordaient leurs suffrages à Evelyne Henry (RN) avec 33,43% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) en première position avec 50,31% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Ervy-le-Châtel À Ervy-le-Châtel, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 23,19 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 57 100 euros. Une somme bien en-dessous des 214 670 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Ervy-le-Châtel a évolué pour se fixer à 40,35 % en 2024 (contre 20,93 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à près de 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Ervy-le-Châtel s'est établi à 693 euros en 2024 (contre 600 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Roger Bataille à Ervy-le-Châtel Il peut s'avérer éclairant d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Ervy-le-Châtel. Sans aucune opposition, la liste menée par Roger Bataille a naturellement obtenu 260 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Ervy-le-Châtel, ce décor offre une matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de voir si une véritable opposition parvient à se fédérer face à cette domination. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.