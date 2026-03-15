Résultat municipale 2026 à Ervy-le-Châtel (10130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ervy-le-Châtel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ervy-le-Châtel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ervy-le-Châtel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger BATAILLE
Roger BATAILLE (12 élus) ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN 		293 60,54%
  • Roger BATAILLE
  • Laura DI DIO
  • Joel TRESCARTES
  • Melanie DEWILDE
  • Gael PADIOU
  • Isabelle DICKIE-PONT
  • Jacky VIOIX
  • Jacqueline BOUY
  • Gilles PORET
  • Maylis MOUTON
  • Pierre FLAVIGNY
  • Danielle VIGNERONT
Davy BAVOIL
Davy BAVOIL (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE, FIDELE A NOS RACINES! 		191 39,46%
  • Davy BAVOIL
  • Océane DUPUICH
  • Didier LE BELLER
Participation au scrutin Ervy-le-Châtel
Taux de participation 71,32%
Taux d'abstention 28,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 490

Source : ministère de l’Intérieur

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