Résultat municipale 2026 à Esbly (77450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Esbly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Esbly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Esbly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ghislain DELVAUX
Ghislain DELVAUX (25 élus) Continuons ensemble pour Esbly 		1 755 72,34%
  • Ghislain DELVAUX
  • Valérie LEPOIVRE BACQUET
  • David CHARPENTIER
  • Patricia L'HUILLIER
  • Charles CAÏUS
  • Sophie LABAS
  • Nicolas QUELET
  • Pandora CHARANSOL
  • Francesco PITARI
  • Corinne CESARIN
  • Patrick MÉLÉO
  • Clotilde TEMPLIER
  • Fabien REYNARD
  • Aurélie DURAN
  • Julien TRINQUET
  • Christelle HENRY
  • Brice COUSIN
  • Marie Gladine BETON
  • Jean-Pierre HAMEL
  • Odile LOISEAU GUYOT
  • Sébastien GUILLARD
  • Samia BRESCHIGLIARO
  • Nicolas CAHAREL
  • Anne-Laure TAURIN
  • Emmanuel LATAPY
Antoine BOHAN
Antoine BOHAN (4 élus) Esbly pour tous 		671 27,66%
  • Antoine BOHAN
  • Céline MORELLE
  • Xavier REVERT
  • Yasmina GODICHE
Participation au scrutin Esbly
Taux de participation 56,06%
Taux d'abstention 43,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 2 475

Source : ministère de l’Intérieur

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