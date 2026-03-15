En direct

19:20 - Comment la composition démographique d'Esbly façonne les résultats électoraux ? Dans la commune d'Esbly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,13% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,75%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,28% et d'une population immigrée de 9,92% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,81%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Esbly, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Esbly : des élections marquées par le vote RN Le RN était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Esbly il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 21,68% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,13% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,20% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 42,82% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,56% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 35,25% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 39,01% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Esbly très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipale 2026 à Esbly, la participation sera décortiquée. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait vu 43,06 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid planait sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 78,61 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 53,10 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,78 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,31 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment a voté Esbly l'année de la dissolution ? Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Esbly avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,56%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,47% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) en pole position avec 35,25% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 32,96%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Franck Riester (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 60,99%. Le contexte politique d'Esbly a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Pour les municipales 2026, Esbly reste une ville difficile à classer politiquement Lors des législatives de 2022, les votants de Esbly portaient leur choix sur Cédric Colin (Nupes) avec 28,11% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Franck Riester (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,18% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Esbly votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (27,37%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,82%. Lors de la finale de l'élection à Esbly, les électeurs accordaient 59,87% pour Emmanuel Macron, contre 40,13% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Esbly une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La municipalité d'Esbly a globalement contenu sa fiscalité Du côté de la fiscalité locale d'Esbly, la somme moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 865 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 855 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 50,94 % en 2024 (contre 32,94 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 81 220 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,37703 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 21,77 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Esbly L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Esbly s'avère très révélatrice. Au terme du premier tour, Ghislain Delvaux (Divers) a pris la première place avec 53,22% des voix. À ses trousses, Antoine Bohan (Divers droite) a engrangé 46,77% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Ghislain Delvaux a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Esbly, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.