Résultat municipale 2026 à Escalquens (31750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Escalquens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Escalquens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Escalquens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc TRONCO
Jean-Luc TRONCO (25 élus) AVEC VOUS POUR ESCALQUENS 		2 326 67,48%
  • Jean-Luc TRONCO
  • Françoise DOISY
  • Djemel BEN SACI
  • Véronique ROUX
  • Marc-Olivier BEN-SACI
  • Qinglian LI
  • Guillaume MORLAS
  • Cynthia AYMERICH
  • Frédéric VERGES
  • Hélène OLIVÈRES
  • Georges GOBBATO
  • Marie-Claire LOOSE
  • Brice BAESSA
  • Sylvie ROUX
  • Sébastien MASSA
  • Carole BEDEL OLLE
  • Christian CORREA
  • Angela MARIN
  • Maxime GACHE
  • Véronique PIERRE
  • Michel GOURRET
  • Céline SOUZA
  • Stéphane LELIEVRE
  • Mila AYMERICH
  • Pierre-Antoine NIVELET
Yacin LALA
Yacin LALA (4 élus) Escalquens un nouveau cap 		1 121 32,52%
  • Yacin LALA
  • Véronique LOCRE
  • Denis PAILLARD
  • Martine BOUISSOU-MATET
Participation au scrutin Escalquens
Taux de participation 63,43%
Taux d'abstention 36,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 3 559

Source : ministère de l’Intérieur

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