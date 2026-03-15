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19:17 - Escalquens : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune d'Escalquens, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. Dans la ville, 16,34% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 30,26% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 35,04%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (15,11%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,71%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (55,45%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Escalquens, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Avant les élections de 2026, la percée du vote RN à Escalquens Le parti à la flamme n'était pas représenté parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Escalquens il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 15,11% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 28,40% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 13,63% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Escalquens comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 21,16% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,27% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 33,80% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Escalquens En 2020 à Escalquens, l'abstention était allée jusqu'à 57,54 % lors du premier round, un score dans la norme alors que l'épidémie de Covid touchait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 17,34 % des citoyens en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 44,14 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 24,49 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,61 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue. En parallèle de cette municipale de 2026, cet élément pèsera en définitive fortement sur les résultats d'Escalquens.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Escalquens ? L'orientation des électeurs d'Escalquens a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un terrain favorable aux idées de gauche. Lors des européennes, le résultat à Escalquens s'était en effet figé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (24,18%), en tête de peloton devant Jordan Bardella (21,16%) et Valérie Hayer (16,81%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Escalquens accordaient leurs suffrages à Jacques Oberti (Union de la gauche) avec 39,11% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jacques Oberti culminant à 66,20% des suffrages exprimés localement.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux d'Escalquens lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Escalquens tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,01% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,73%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 71,60% pour Emmanuel Macron, contre 28,40% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Escalquens soutenaient en priorité Alice Assier (Nupes) avec 35,70% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Dominique Faure (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,79%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Escalquens s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Escalquens À Escalquens, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,41 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 38 400 euros environ la même année. Une recette bien loin des 1 560 830 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Escalquens s'est établi à 49,22 % en 2024 (contre 27,32 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Escalquens a représenté 1 154 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 976 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Escalquens Les résultats des précédentes municipales à Escalquens ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Luc Tronco (Divers droite) a pris la première place en rassemblant 734 voix (32,62%). Sur la seconde marche, Denis Paillard (Divers gauche) a recueilli 654 voix (29,06%). Sandrine Agut Bosc (Divers gauche) complétait le trio de tête, obtenant 27,28% des voix. Le léger gap en tête du peloton débouchait sur un 2e tour serré. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Jean-Luc Tronco l'a finalement emporté avec 940 voix (37,82%), face à Denis Paillard s'adjugeant 35,49% des votants et Sandrine Agut Bosc réunissant 20,48% des électeurs inscrits. Comme le laissait entrevoir la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Denis Paillard a gagné le pari des ralliements en ajoutant 228 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti des votes des listes de droite. Pour ces municipales 2026 à Escalquens, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps.