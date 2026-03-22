Résultat de l'élection municipale 2026 à Escaudain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Escaudain

Le deuxième tour des élections municipales à Escaudain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Catherine Mercier Dhennain
Catherine Mercier Dhennain Liste divers droite
OBJECTIF ESCAUDAIN
  • Catherine Mercier Dhennain
  • Christian Duhem
  • Laure Troia
  • Abdelkader Hammadi
  • Jennifer Fontaine
  • Michael Cavallaro
  • Sylvie Dufour
  • Pascal Zecchin
  • Franca Petrioli
  • Quentin Bourre
  • Karine Williate
  • Jean-Michel Crepin
  • Zaina Guidez
  • Michel Volpe
  • Christine Brandelet
  • Gregory Gillens
  • Rita Sensale
  • Henri Serrao
  • Martine Vilcot
  • Franck Serri
  • Emilia Taurozza
  • Sylvain Rombeaut
  • Nathalie Descaudin
  • Sebastien Dournel
  • Maria Rault
  • Leonardo Pigozzi
  • Christine Trybus
  • Agostino Pulici
  • Cathy Gazzarin
  • Jean-Pierre Kapala
  • Moufida Rais
Bruno Saligot
Bruno Saligot Liste du Parti communiste français
ESCAUDAIN AU COEUR - L'HUMAIN D'ABORD
  • Bruno Saligot
  • Dominique Risbourg-Gualandri
  • Gilbert Milleville
  • Sylvie Schutt
  • Ali Benamara
  • Christelle Vandewoestyne-Guiot
  • Michel Sion
  • Ingrid Pruvot
  • Olivier Abdelouahed
  • Elodie Cherquefosse
  • Jean-Charles Wery
  • Delphine Petit-Haussy
  • Laurent Lakomy
  • Camille Pillier
  • Karim Adimi
  • Laurence Pluvinage
  • Jean-Luc Rohart
  • Cynthia Chaillet
  • Yannick Parys
  • Véronique Riedlinger
  • Gérald Kacha
  • Soumia Bouhali
  • Arnaud Grandel
  • Stéphanie Cauliez
  • Eulogio Gil
  • Sylvie Marcuzzi-Milleville
  • Marc Gernez
  • Claudine Grudziak
  • Daniel Wuilbeaux
  • Karine Stievenard-Rohart
  • Hervé Breem
Eric Specq
Eric Specq Liste divers droite
ESCAUDAIN POUR TOUS
  • Eric Specq
  • Leila Duhem
  • Michel Berger
  • Corinne Marie
  • Eugene Muoio
  • Joelle Senez
  • Pascal Pupilli
  • Chantal Pagano
  • Mickael Marechal
  • Helene Berger
  • Romuald Carpentier
  • Francoise Bendlewski
  • Vincent Mannino
  • Justine Mini
  • Eric Depauw
  • Ornella Troia
  • Laurent Delcambre
  • Donia Kali
  • Philippe Kamowski
  • Sabine Cartier
  • Bernard Pagano
  • Claude Vandennieuwembrouck
  • Johann Labalette
  • Erin Specq
  • Simon Palac
  • Pauline Marie
  • Jerome Debail
  • Valerie Mollet
  • Patrice Spera

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Escaudain

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine MERCIER DHENNAIN
Catherine MERCIER DHENNAIN (Ballotage) OBJECTIF ESCAUDAIN 		1 299 43,66%
Bruno SALIGOT
Bruno SALIGOT (Ballotage) ESCAUDAIN AU COEUR - L'HUMAIN D'ABORD 		968 32,54%
Eric SPECQ
Eric SPECQ (Ballotage) ESCAUDAIN POUR TOUS 		708 23,80%
Participation au scrutin Escaudain
Taux de participation 48,52%
Taux d'abstention 51,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 3 048

Source : ministère de l’Intérieur

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