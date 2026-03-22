Résultat de l'élection municipale 2026 à Escaudain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Escaudain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Escaudain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Escaudain.
L'actu des élections municipales 2026 à Escaudain
11:43 - Catherine Mercier Dhennain largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Lors du premier volet des municipales à Escaudain, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 48,52 % localement. Au terme de ce vote, c'est Catherine Mercier Dhennain (Divers droite) qui a pris la tête en récoltant 43,66 % des voix. Derrière, Bruno Saligot (Parti communiste français) s'est classé deuxième avec 32,54 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, avec 23,80 %, Eric Specq, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Escaudain
Le deuxième tour des élections municipales à Escaudain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Catherine Mercier Dhennain
Liste divers droite
OBJECTIF ESCAUDAIN
|
|
Bruno Saligot
Liste du Parti communiste français
ESCAUDAIN AU COEUR - L'HUMAIN D'ABORD
|
|
Eric Specq
Liste divers droite
ESCAUDAIN POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Escaudain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine MERCIER DHENNAIN (Ballotage) OBJECTIF ESCAUDAIN
|1 299
|43,66%
|Bruno SALIGOT (Ballotage) ESCAUDAIN AU COEUR - L'HUMAIN D'ABORD
|968
|32,54%
|Eric SPECQ (Ballotage) ESCAUDAIN POUR TOUS
|708
|23,80%
|Participation au scrutin
|Escaudain
|Taux de participation
|48,52%
|Taux d'abstention
|51,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|3 048
Source : ministère de l’Intérieur
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