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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Escaudœuvres Dans la ville d'Escaudœuvres, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un taux de chômage de 19,10% et une densité de population de 479 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,62%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1440 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,81%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,74%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Escaudœuvres mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,69% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Escaudœuvres Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Escaudœuvres il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 37,26% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,12% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 29,24% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le RN obtenait 52,39% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 50,96% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 49,54% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Dufosset.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Escaudœuvres ? Les archives d'il y a six ans montrent que 1 221 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Escaudœuvres, ce qui donnait un taux de participation de 51,78 %, au-dessus de la moyenne nationale alors que le Covid-19 commençait à frapper la population. L'élection suprême en 2022 avait cependant suscité un fort engouement, avec 71,93 % de participation dans la ville (contre une abstention à 28,07 %). Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 44,77 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation grimper très nettement à 63,75 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 49,83 % des citoyens locaux. Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Escaudœuvres comme une zone moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Escaudœuvres sera en définitive capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Escaudœuvres Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (50,96%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Escaudœuvres portaient leur choix sur Alexandre Dufosset (Rassemblement National) avec 49,54% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Escaudœuvres : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date La physionomie politique de Escaudœuvres dessine une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Escaudœuvres était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 37,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,12% pour Marine Le Pen, contre 38,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Escaudœuvres portaient leur choix sur Mélanie Disdier (RN) avec 29,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,39%.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Escaudœuvres Pour ce qui est des contributions locales à Escaudœuvres, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 773 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 729 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 37,90 % en 2024 (contre 18,61 % en 2020). Un taux à rapprocher de la moyenne du pays, qui se situe à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 19 980 € en 2024, bien en deçà des quelque 584 000 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 24,76 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Escaudœuvres ? Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Escaudœuvres se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Thierry Bouteman a distancé ses rivaux en totalisant 614 bulletins (52,21%). Sur la seconde marche, Patrice Ego a capté 47,78% des votes. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Escaudœuvres, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.