Résultat municipale 2026 à Escaudœuvres (59161) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Escaudœuvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Escaudœuvres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Escaudœuvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BOUTEMAN
Thierry BOUTEMAN (20 élus) Scaldobrigiennes, Scaldobrigiens ! Continuons d'agir pour demain 		1 098 71,67%
  • Thierry BOUTEMAN
  • Agnès BILBAUT
  • Nicolas VANESSCHE
  • Murielle SAKALOWSKI
  • Pascal POTIRON
  • Gwenaëlle PRINCE
  • Régis CREPIN
  • Delphine VÉRIN
  • Laurent LERICHE
  • Karine MILLIOT
  • Loïc DUCATILLION
  • Marie-Claude MAISON
  • Michaël OLIVIER
  • Marie-Ange CAUDMONT
  • Rémy LAINE
  • Peggy THUILLIEZ
  • Alain LEROY
  • Martine SÉGARD
  • Jean-Marc DENIS
  • Romane Rachel DORIGNY
Patrice EGO
Patrice EGO (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ESCAUDOEUVRES 		434 28,33%
  • Patrice EGO
  • Beverley TOUDIC
  • Patrick LECLAIR
Participation au scrutin Escaudœuvres
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 566

Source : ministère de l’Intérieur

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