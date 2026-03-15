Résultat municipale 2026 à Escautpont (59278) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Escautpont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Escautpont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Escautpont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël KRUSZYNSKI
Raphaël KRUSZYNSKI (23 élus) La confiance retrouvée 		1 058 65,19%
  • Raphaël KRUSZYNSKI
  • Monique PASSET
  • Jean-Luc FRERE
  • Christine PLUMECOCQ
  • Michel RENARD
  • Audrey D'HAENE
  • Benjamin LECLERCQ
  • Eveline LEGRAND
  • Jean-Luc BULENS
  • Christiane LOTTE
  • Christophe ANSART
  • Corinne RIBEAUCOUP
  • Leo DEFOSSEZ
  • Virginie PERE-BERNUS
  • Anthony BALLAND-BAIGUE
  • Sandrine PONCHANT
  • Ludovic DELRIEU
  • Anne RUFFIN
  • Jason DELANNOY
  • Emilie LOCOGE
  • Bruno MAGNAN
  • Vanessa CATHELAIN
  • Julien SYLVESTRE
Jerome LISICKI
Jerome LISICKI (4 élus) NOUVEAU SOUFFLE POUR ESCAUTPONT 		565 34,81%
  • Jerome LISICKI
  • Béatrice RIZZUTI
  • Rabah MANI
  • Florentine GAWRONSKI
Participation au scrutin Escautpont
Taux de participation 52,47%
Taux d'abstention 47,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 1 731

Source : ministère de l’Intérieur

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