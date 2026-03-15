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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Escautpont Dans la commune d'Escautpont, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 20,68% des résidents sont des enfants, et 26,71% de plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 385 €/an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,67%) et le nombre de résidences HLM (37,30% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Escautpont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,33% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Escautpont Le parti d'extrême droite avait échoué à grimper dans le groupe de tête lors des élections municipales à Escautpont en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 45,91% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 70,43% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 40,28% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 50,45% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 55,83% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 59,72% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Guillaume Florquin.

16:58 - Les électeurs d'Escautpont peu mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipale 2026 à Escautpont, la mobilisation sera scrutée. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 31,23 % à la fin du premier round, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. 1 000 votants étaient allés voter alors que la pandémie du coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 68,37 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 45,17 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 56,32 % au premier tour, contre 36,98 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville apparaît donc sensiblement comme une contrée moins participative que la moyenne.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Escautpont ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Escautpont. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Escautpont avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (55,83%), suivie par la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines qui avait recueilli 12,29% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Guillaume Florquin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 59,72% au premier tour, devant Fabien Roussel (Union de la gauche) avec 25,77%. La décision des électeurs était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux d'Escautpont lors de la dernière présidentielle ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Escautpont votaient en priorité pour Marine Le Pen (45,91%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 16,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,43% pour Marine Le Pen, contre 29,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Escautpont plébiscitaient Guillaume Florquin (RN) avec 40,28% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Florquin virant de nouveau en tête avec 50,45% des voix. Cette physionomie politique de Escautpont laisse ainsi apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité à Escautpont depuis 2020 ? Alors que les impôts locaux ont reculé à Escautpont depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 29,30 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 15 000 euros. Une somme bien en-dessous des 770 430 € engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Escautpont atteint désormais 49,38 % en 2024 (contre 30,59 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % au niveau national. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Escautpont s'est chiffrée à 513 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 638 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Escautpont À Escautpont, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Horizon 2020' menée par Joëlle Legrand a sans surprise recueilli 843 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Escautpont, cette répartition historique des voix pose les bases. Lors de ces nouvelles municipales ce dimanche, le défi sera de voir si une véritable opposition émerge. La publication des candidatures apporte d'ores et déjà un élément de réponse particulièrement clair.