Résultat municipale 2026 à Eschbach (67360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eschbach a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eschbach, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eschbach [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Manuel SCHERRER
Manuel SCHERRER (11 élus) SOYONS FIERS DE NOTRE ESCHBACH ! ALLI MITNANDER 		402 61,75%
  • Isabelle DECK
  • Laurent NAGEL
  • Joanne KLEIN
  • Hervé TRITSCHBERGER
  • Christine BOHN
  • Dominique RITT
  • Marie-Ève DAEFFLER CHELLIN
  • Joseph MORIO
  • Fili Ramata KOHLER
  • Lionel DAENTZER
  • Sandrine OTT
Patrick BAUMANN
Patrick BAUMANN (3 élus) Eschbach à coeur 		249 38,25%
  • Patrick BAUMANN
  • Victoria WAMBST
  • Philippe OTT
Participation au scrutin Eschbach
Taux de participation 74,11%
Taux d'abstention 25,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 667

Source : ministère de l’Intérieur

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