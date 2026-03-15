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19:19 - Élections à Eschbach : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population d'Eschbach peut-elle influencer le résultat des élections municipales ? Avec 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,54%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 622 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,27%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,93%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Eschbach mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,40% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - À Eschbach, le RN se positionne en force aux municipales 2026 Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Eschbach en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 36,99% des votes lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,25% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,41% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national validait 40,48% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 48,26% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 44,33% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 51,53% lors du vote définitif, actant la victoire pour Théo Bernhardt.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Eschbach aux municipales ? En marge de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation jouera fortement sur les résultats d'Eschbach. Pour rappel, la participation atteignait 70,35 % lors des municipales de 2020, un chiffre exceptionnellement haut alors que la pandémie du coronavirus faisait douter le pays. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 82,70 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 60,07 % des électeurs (soit environ 518 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,99 %, bien au-delà des 47,50 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une contrée assez participative.

15:59 - En 2024, Eschbach a choisi l'extrême droite Pour le tour unique des européennes de 2024 à Eschbach, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,26%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Eschbach avaient ensuite propulsé aux avants-postes Théo Bernhardt (Rassemblement National) avec 44,33% au premier tour, devant Stéphanie Kochert (Majorité présidentielle) avec 27,42%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Théo Bernhardt culminant à 51,53% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique d'Eschbach a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Eschbach, une ville difficile à cerner au regard des résultats d'élections passées Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Eschbach accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 36,99%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 35,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,75% pour Emmanuel Macron, contre 49,25% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Eschbach accordaient leurs suffrages à Stéphanie Kochert (Ensemble !) avec 34,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphanie Kochert virant de nouveau en tête avec 59,52% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - À Eschbach, les impôts sont stables avant le scrutin Si l'on observe la fiscalité d'Eschbach, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,19 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 3 200 €. Un produit qui est loin des 141 600 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Eschbach s'est établi à 28,54 % en 2024 (contre 15,37 % en 2020). Notons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Eschbach a représenté 674 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 619 € quatre ans auparavant.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés aux dernières municipales à Eschbach Les résultats des dernières municipales à Eschbach ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures individuelles et non de listes. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier round, Eric Joder a pris la première place avec 68,68% des bulletins. En deuxième position, Isabelle Kempf a rassemblé 380 bulletins valides (67,61%). Entre les deux premiers, l'écart s'est avéré très mince. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin 2026 à Eschbach, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. À noter que la règle des candidatures individuelles n'a cependant plus cours dorénavant.