Résultat de l'élection municipale 2026 à Eschentzwiller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Eschentzwiller

Le deuxième tour des élections municipales à Eschentzwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Jacques Vogelsperger
Jean-Jacques Vogelsperger Divers
Nouveau souffle pour Eschentzwiller
  • Jean-Jacques Vogelsperger
  • Christelle Therrie
  • Denis Rosenblatt
  • Sophie Pfefferkorn-Hoferer
  • David de Crignis
  • Elisabeth Eslinger
  • Gaëtan Niedergang
  • Emilie Hartmann
  • Mikaël Simic
  • Luciana Jelsch
  • Vincent Houioua
  • Eliane Lapp
  • Jean Bastiere
  • Claire Munsch
  • Francis Laurent
  • Nadine Petiot
  • Jerôme Voegtlin
  • Marie-Christine Litzler
  • Lionel Eby
  • Audrey Lepicier
  • Matthieu Willig
Pierre Lipp
Pierre Lipp Divers
Engagés Autrement Pour Eschentzwiller
  • Pierre Lipp
  • Denise Herth
  • Michel Jenatton
  • Laura Meyer-Kisselberger
  • Charles Graff
  • Valérie Lamartine
  • Laurent Roellinger
  • Annick Zadrapa
  • Didier Fritz
  • Sarah Haberthur
  • Jean-Paul Ruckebusch
  • Béatrice Lecce
  • Fabien Coquet
  • Christelle Leconte
  • Albert Freys
  • Anne Tritsch
  • Vincent Pham Ngoc
  • Véronique Lach
  • Bertrand Spony
Gilbert Iffrig
Gilbert Iffrig Divers
Unis pour l'avenir
  • Gilbert Iffrig
  • Patricia Rolland
  • Noël Muller
  • Adrienne Campillo
  • Florian Vogel
  • Sophie Boeglin
  • Arnaud Schmitt
  • Julie Seckler Martinez
  • Raphaël Schweitzer
  • Anne Schickler
  • Loïc Burget
  • Camille Pascal
  • Luc Quarre
  • Alexandra Biehn
  • Yoann Busselot
  • Audrey Wittig
  • Jean-Luc Reibel
  • Fanny Lehmuller
  • Gunther Beltz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Eschentzwiller

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert IFFRIG
Gilbert IFFRIG (Ballotage) Unis pour l'avenir 		428 48,80%
Jean-Jacques VOGELSPERGER
Jean-Jacques VOGELSPERGER (Ballotage) Nouveau souffle pour Eschentzwiller 		234 26,68%
Pierre LIPP
Pierre LIPP (Ballotage) Engagés Autrement Pour Eschentzwiller 		215 24,52%
Participation au scrutin Eschentzwiller
Taux de participation 68,63%
Taux d'abstention 31,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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