Résultat de l'élection municipale 2026 à Eschentzwiller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eschentzwiller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Eschentzwiller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eschentzwiller.
L'actu des élections municipales 2026 à Eschentzwiller
11:45 - Les élections municipales ont déjà livré un verdict instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Eschentzwiller, c'est Gilbert Iffrig qui a terminé premier en récoltant 48,80 % des voix. Jean-Jacques Vogelsperger a pris la position de dauphin avec 26,68 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Gilbert Iffrig a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 31 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Pierre Lipp s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Eschentzwiller, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 31,37 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Eschentzwiller
Le deuxième tour des élections municipales à Eschentzwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Jacques Vogelsperger
Divers
Nouveau souffle pour Eschentzwiller
|
|
Pierre Lipp
Divers
Engagés Autrement Pour Eschentzwiller
|
|
Gilbert Iffrig
Divers
Unis pour l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Eschentzwiller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert IFFRIG (Ballotage) Unis pour l'avenir
|428
|48,80%
|Jean-Jacques VOGELSPERGER (Ballotage) Nouveau souffle pour Eschentzwiller
|234
|26,68%
|Pierre LIPP (Ballotage) Engagés Autrement Pour Eschentzwiller
|215
|24,52%
|Participation au scrutin
|Eschentzwiller
|Taux de participation
|68,63%
|Taux d'abstention
|31,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|895
Source : ministère de l’Intérieur
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