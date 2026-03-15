Résultat municipale 2026 à Esmans (77940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Esmans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Esmans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Esmans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques BERNARD
Jean-Jacques BERNARD (12 élus) CONTINUONS D'AGIR POUR ESMANS 		255 55,68%
  • Jean-Jacques BERNARD
  • Chantal BREANT
  • Robert DEVAUX
  • Céline DUVEAU
  • Grégory DANNEELS
  • Amandine GENEST
  • Sylvain MORA
  • Elise PATISSIER
  • Eric POUMARÈDES
  • Brigitte BRECHAIRE
  • Aymeric PELLETIER
  • Pascale DEBERT
Laurine TRICOTET
Laurine TRICOTET (3 élus) ENSEMBLE POUR ESMANS 		203 44,32%
  • Laurine TRICOTET
  • Patrick POUSSEL
  • Jocelyne TCHUME
Participation au scrutin Esmans
Taux de participation 66,86%
Taux d'abstention 33,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 468

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Île-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Île-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Esmans