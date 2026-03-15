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19:20 - Dynamique électorale à Esmans : une analyse socio-démographique Dans les rues d'Esmans, les élections s'achèvent. Avec ses 904 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 67 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,10%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 35,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 45,23% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 740,25 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Finalement, à Esmans, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Esmans : des élections marquées par le vote RN Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Esmans en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 33,40% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,16% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 25,77% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Esmans comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,23% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 41,33% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,38% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Esmans au crible Pour rappel, l'abstention se montait à 41,84 % à Esmans lors du dernier scrutin local, une abstention modeste, nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 20,85 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 45,74 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,84 %, loin des 50,29 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville s'affiche donc sensiblement comme une zone où l'abstention est contenue. En ce jour de municipales 2026 à Esmans, cette particularité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Esmans : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants d'Esmans accordaient leurs suffrages à Davy Brun (Rassemblement National) avec 41,33% au premier tour. C'est pourtant Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 53,62% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens d'Esmans avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,23% des bulletins. Le panorama politique d'Esmans a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Esmans affichait un paysage particulier il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Esmans une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Esmans privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,40%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,16% pour Marine Le Pen, contre 47,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Esmans soutenaient en priorité Jean-Louis Thiériot (LR) avec 30,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Louis Thiériot virant de nouveau en tête avec 56,67% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Esmans : un impact sur le scrutin municipal Pour ce qui est des contributions locales à Esmans, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 971 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 672 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 32,28 % en 2024 (contre 14,28 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 11 770 € en 2024. Un total bien loin des 121 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,92 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Esmans ? Il y a six ans, qui avait gagné les municipales à Esmans ? Notons que les votants avaient la possibilité de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant tenu en l'absence de liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 15 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Laurent Dufresne a pris la première place avec 57,25% des bulletins. Ensuite, Ani Georgieva a recueilli 56,99% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Eric Poumaredes, rassemblant 216 bulletins (56,99%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Esmans, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si particulier. Il convient toutefois de souligner que le mode de scrutin individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.