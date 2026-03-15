Résultat municipale 2026 à Espalion (12500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Espalion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Espalion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Espalion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PICARD
Eric PICARD (21 élus) TOUS UNIS POUR ESPALION 		1 339 52,39%
  • Eric PICARD
  • Marie-France COSTES
  • David BLANC
  • Catherine KRAUSS
  • Jean-Paul MARCILLAC
  • Marie DONOSO
  • Jean-Luc POMMIER
  • Victoria SOLIGNAC
  • Rodrigue POATY
  • Marie-Laure LAMBERT
  • Guy RICARD
  • Nicole MONTEIL
  • Julien FONTANIER
  • Corinne CLUZEL
  • François TASSIER
  • Chantal NIEMCZYK
  • Mathias MALIE
  • Catherine DURAND
  • Arnaud CALAS
  • Caroline GUILLON
  • Jean-Alexandre BOSC
Jean BONNATERRE
Jean BONNATERRE (6 élus) CHANGEONS POUR ESPALION 		1 217 47,61%
  • Jean BONNATERRE
  • Céline DEMEYER
  • Jacques DALMONT
  • Ilona GARCIA
  • Francois BARDE
  • Monique SABATIER
Participation au scrutin Espalion
Taux de participation 70,99%
Taux d'abstention 29,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 2 621

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aveyron ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Aveyron. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Espalion