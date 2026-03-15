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19:16 - Espalion : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quelle influence les habitants d'Espalion exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 126 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,44%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (60,64%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2518 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,61%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,90%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 19,88%, comme à Espalion, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Vers une montée du RN à Espalion aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Espalion en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,93% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,80% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,04% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Espalion comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,30% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 33,70% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,52% lors du vote définitif.

16:58 - Espalion : 43,71 % d'abstention à la dernière élection municipale En ce jour d'élection municipale 2026 à Espalion, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 43,71 % des inscrits (un taux inférieur aux 55,3 % du pays) alors que l'épidémie de coronavirus touchait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 22,69 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des scrutins locaux, les législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,68 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,63 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,90 %. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Espalion La situation politique d'Espalion a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Les Européennes de juin 2024 à Espalion avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,30%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,89% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Espalion plébiscitaient ensuite Stéphane Mazars (Ensemble !) avec 44,91% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Mazars culminant à 62,48% des votes dans la localité.

14:57 - À Espalion, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Espalion plébiscitaient Stéphane Mazars (Ensemble !) avec 45,61% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,40% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Espalion qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 30,77% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 20,93%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,20% pour Emmanuel Macron, contre 37,80% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Espalion un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Espalion Du côté de la fiscalité d'Espalion, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 1 043 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 630 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 36,44 % en 2024 (contre 15,75 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 173 550 € en 2024, en net recul par rapport aux 666 380 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 8,35 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de la municipale à Espalion Les résultats des dernières municipales à Espalion ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Eric Picard (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 019 voix (52,22%). À ses trousses, Guillaume Septfonds (Divers droite) a rassemblé 677 voix (34,70%). Christine Vernerey (Divers gauche) était troisième, obtenant 255 voix (13,07%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Espalion, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.