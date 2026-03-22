Résultat municipale 2026 à Espiet (33420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Espiet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Espiet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Espiet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric LAURENT (12 élus) Espiet Nouvel élan
|239
|56,64%
|
|Didier CAZENAVE (3 élus) Continuons ensemble pour Espiet
|177
|41,94%
|
|Jérôme OSCISLAWSKI Agir pour Espiet
|6
|1,42%
|Participation au scrutin
|Espiet
|Taux de participation
|73,37%
|Taux d'abstention
|26,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Nombre de votants
|438
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Espiet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric LAURENT (Ballotage) Espiet Nouvel élan
|175
|39,33%
|Didier CAZENAVE (Ballotage) Continuons ensemble pour Espiet
|148
|33,26%
|Jérôme OSCISLAWSKI (Ballotage) Agir pour Espiet
|122
|27,42%
|Participation au scrutin
|Espiet
|Taux de participation
|75,54%
|Taux d'abstention
|24,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|451
Election municipale 2026 à Espiet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Espiet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Espiet.
L'actu des élections municipales 2026 à Espiet
18:34 - Des résultats tranchés au centre pour Espiet il y a deux ans
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Espiet avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 44,90% des inscrits. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Sandrine Chadourne (Rassemblement National) en pole position avec 51,60% au premier tour, devant Pascal Bourgois (Union de la gauche) avec 26,17%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sandrine Chadourne culminant à 54,55% des voix sur place.
15:57 - Le bilan de la dernière élection à Espiet
Comment s'étaient achevées les élections municipales précédentes à Espiet ? Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes, laissant aux électeurs la liberté de choisir plusieurs candidats. 15 conseillers ont été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Claire Guionneau a réuni le plus de voix avec 61,56% des soutiens. Juste derrière, Floriane Gissat a recueilli 61,56% des suffrages. L'écart entre les deux premières s'est avéré remarquablement mince. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Espiet, cette logique très singulière sera de nouveau observée avec intérêt. Il faut cependant noter que, à la suite d' une refonte des règles électorales, le scrutin par listes paritaires s'est imposé à l'échelle nationale, supprimant désormais les candidatures isolées.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Espiet pour le 2e tour ?
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, l'élection continue donc ce dimanche, avec Didier Cazenave, Jérôme Oscislawski et Eric Laurent. À 18 heures, le bureau de vote d'Espiet ferme ses portes pour le dépouillement.
11:59 - Qui est en tête à Espiet avant le 2e tour de ces municipales 2026 ?
Les élections municipales 2026 à Espiet ont vu Eric Laurent arriver en tête dimanche dernier avec 39,33 % des bulletins valides. Ensuite, Didier Cazenave a obtenu la seconde place avec 33,26 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jérôme Oscislawski est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Espiet, l'élection a enregistré une participation de 75,54 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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