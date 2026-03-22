Résultat municipale 2026 à Espiet (33420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Espiet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Espiet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Espiet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LAURENT
Eric LAURENT (12 élus) Espiet Nouvel élan 		239 56,64%
  • Eric LAURENT
  • Stéphanie CATENAT
  • Olivier GROUSSARD
  • Marion DUBROCA
  • Luca CHATAIGNER
  • Carole DEBREGEAS
  • Rémi CHATAIGNER
  • Sylvie SEYRAT
  • Alexandre DUTEL
  • Nadine FRESSEL
  • Nicolas DEJEAN
  • Sylvie DUCÉRÉ
Didier CAZENAVE
Didier CAZENAVE (3 élus) Continuons ensemble pour Espiet 		177 41,94%
  • Didier CAZENAVE
  • Mélanie MAQUET
  • Maxime DESPRIN
Jérôme OSCISLAWSKI
Jérôme OSCISLAWSKI Agir pour Espiet 		6 1,42%
Participation au scrutin Espiet
Taux de participation 73,37%
Taux d'abstention 26,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 438

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Espiet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LAURENT
Eric LAURENT (Ballotage) Espiet Nouvel élan 		175 39,33%
Didier CAZENAVE
Didier CAZENAVE (Ballotage) Continuons ensemble pour Espiet 		148 33,26%
Jérôme OSCISLAWSKI
Jérôme OSCISLAWSKI (Ballotage) Agir pour Espiet 		122 27,42%
Participation au scrutin Espiet
Taux de participation 75,54%
Taux d'abstention 24,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 451

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