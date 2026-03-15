Résultat municipale 2026 à Esquerdes (62380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Esquerdes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Esquerdes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Esquerdes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier OBERT
Olivier OBERT (17 élus) Esquerdes au coeur 		678 72,13%
  • Olivier OBERT
  • Amandine CADIX
  • Pascal WAROT
  • Laura MINEBOIS
  • Anthony DELOBEL
  • Marie-Line LAGERSIE
  • Christophe DOURNEL
  • Isabelle DUBUISSON
  • Olivier DEMOL
  • Priscilla CLETY
  • Jean-Paul BECART
  • Martine MULLER
  • Emmanuel LECOUSTRE
  • Laetitia DEVIGNES
  • Pierre-Emmanuel LEFEBVRE
  • Marie-Astrid DUFAY
  • Franck BEAUX
Hélène COFFIN
Hélène COFFIN (2 élus) ESQUERDES, Ensemble et pour tous 		262 27,87%
  • Hélène COFFIN
  • Benjamin DERMENGHEM
Participation au scrutin Esquerdes
Taux de participation 76,11%
Taux d'abstention 23,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 956

Source : ministère de l’Intérieur

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