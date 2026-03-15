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19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Esquerdes La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Esquerdes façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 171 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,56%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 882 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,67%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,90%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Esquerdes mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,88% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quelle place du RN à Esquerdes aux municipales ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Esquerdes il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 40,54% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,87% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 32,35% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 54,18% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 50,85% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 50,59% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 58,33 % de participation Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 58,33 % à Esquerdes lors des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus bousculait l'événement. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes, les figures de l'édile et du président étant centrales. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 81,67 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 49,13 % au premier tour en 2022 à 71,88 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 55,03 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Si on suit la trajectoire globale, le territoire se positionne comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Esquerdes, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Esquerdes il y a deux ans ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des dernières européennes, le résultat à Esquerdes s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (50,85%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (10,66%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (8,96%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants d'Esquerdes accordaient leurs suffrages à Christine Engrand (Rassemblement National) avec 50,59% au premier tour. Les habitants expédiaient d'ailleurs la question sans hésitation dans la circonscription, avec le score écrasant de 50,70%

14:57 - Dernière présidentielle à Esquerdes : les points à analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Esquerdes plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 40,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,87% pour Marine Le Pen, contre 38,13% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Esquerdes soutenaient en priorité Christine Engrand (RN) avec 32,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Engrand virant de nouveau en tête avec 54,18% des voix.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la pression fiscale à Esquerdes À Esquerdes, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 505 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 452 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 44,86 % en 2024 (contre environ 22,60 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 4 500 euros en 2024, loin des 196 800 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 16,32 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Esquerdes ? Les résultats des dernières municipales à Esquerdes ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour à l'époque, Olivier Obert a imposé son rythme en obtenant 284 bulletins (42,51%). Dans la position du principal opposant, Fabrice Fauviaux a capté 222 votes (33,23%). Une marge considérable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Olivier Obert l'a finalement emporté avec 317 voix (43,78%), face à Fabrice Fauviaux qui a obtenu 295 électeurs (40,74%) et Pascal Magnier avec 112 voix (15,46%). L'élection s'est au final avérée beaucoup plus serrée par la suite, le candidat challenger réussissant à remonter la pente grâce à des réserves de voix conséquentes. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Fabrice Fauviaux a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 73 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette municipale 2026 à Esquerdes, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.