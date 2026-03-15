Résultat municipale 2026 à Essars (62400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Essars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Essars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Essars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Charles BREHON
Jean-Charles BREHON (16 élus) AVANÇONS UNIS POUR L'AVENIR D'ESSARS 		643 64,95%
  • Jean-Charles BREHON
  • Brigitte PETIT
  • Marc VASSEUR
  • Cathy DELLISTE
  • Stéphane BEZU
  • Melanie FENART
  • Jean-Paul DUBRULLE
  • Virginie FAUVERGUE
  • Antoine LISEWSKI
  • Florine DELASSUS
  • Alexandre CARON
  • Marie-Jeanne DÉFONTAINE
  • David NOCERA
  • Ophélie VILAIN
  • Pierre GOY
  • Isabelle PANCKOUCKE
Pascal MASSARD
Pascal MASSARD (3 élus) ENSEMBLE POUR ESSARS 		347 35,05%
  • Pascal MASSARD
  • Kelly LE SUAVÉ
  • Alain CZUKIEWYCZ
Participation au scrutin Essars
Taux de participation 71,08%
Taux d'abstention 28,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 015

Source : ministère de l’Intérieur

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