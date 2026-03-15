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19:19 - Essars : démographie et socio-économie impactent les élections municipales La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Essars contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,74% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,51%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 971 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,33%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,88%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Essars mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,08% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Essars Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Essars il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 36,72% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 54,61% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 37,26% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 59,00% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,61% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,47% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,99% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Caroline Parmentier.

16:58 - Les électeurs d'Essars vont-ils se mobiliser aux municipales ? La désertion des bureaux de vote à Essars sera une variable majeure pour ces municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 63,20 % des inscrits, une abstention plutôt forte, en pleine pandémie à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 23,57 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 45,42 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,96 %, loin des 50,81 % affichés aux législatives de 2022. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Essars comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Essars : retour sur le dernier verdict politique en date Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Essars. Les Européennes de 2024 à Essars avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,61%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,48% des votes. Caroline Parmentier (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Essars près d'un mois plus tard avec 49,47%. Hadrien Coisne (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 18,09%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Parmentier culminant à 54,99% des voix dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Essars : les points à retenir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Essars voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 36,72% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,61% pour Marine Le Pen, contre 45,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Essars portaient leur choix sur Caroline Parmentier (RN) avec 37,26% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Parmentier virant de nouveau en tête avec 59,00% des voix. Cette physionomie politique de Essars dessine une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Les impôts locaux à Essars : une dynamique en hausse au cours des dernières années À Essars, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 629 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 439 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 39,65 % en 2024 (contre environ 16,22 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 8 270 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 192 620 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 10,31 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des municipales 2020 à Essars Les résultats des municipales il y a six ans à Essars ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Unique liste en présence, 'Continuons ensemble pour notre village' a logiquement rassemblé 409 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Essars, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. Un début de réponse très clair a déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).