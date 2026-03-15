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19:18 - Démographie et politique à Essey-lès-Nancy, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Essey-lès-Nancy émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 733 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 690 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 380 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (76,09%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Essey-lès-Nancy abrite une communauté diversifiée, avec ses 631 résidents étrangers, soit 7,23% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,53%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 382 € par mois. Finalement, Essey-lès-Nancy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Élections de 2026 : vers une poussée du RN à Essey-lès-Nancy ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Essey-lès-Nancy il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 20,29% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,43% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Essey-lès-Nancy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,29% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 31,92% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,23% le dimanche suivant.

16:58 - À Essey-lès-Nancy, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour d'élections municipales à Essey-lès-Nancy, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 60,36 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche stabilisé à 29,63 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 51,27 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,42 %, loin des 53,81 % affichés aux législatives de 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Essey-lès-Nancy comme une localité assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Essey-lès-Nancy Lors des européennes, le résultat à Essey-lès-Nancy s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,29%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,96%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,08%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Essey-lès-Nancy avaient ensuite propulsé aux avants-postes Patricia Melet (Rassemblement National) avec 31,92% au premier tour, devant Estelle Mercier (Union de la gauche) avec 31,02%. Mais c'est néanmoins Estelle Mercier (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,77% des suffrages exprimés. Le paysage politique d'Essey-lès-Nancy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Essey-lès-Nancy : des résultats particulièrement significatifs lors des élections en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Essey-lès-Nancy comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Essey-lès-Nancy tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,38% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,38% pour Emmanuel Macron, contre 36,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Essey-lès-Nancy portaient leur choix sur Carole Grandjean (Ensemble !) avec 35,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,28%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Essey-lès-Nancy Du côté de la fiscalité d'Essey-lès-Nancy, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 834 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 454 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à près de 26,46 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 88 180 € en 2024, contre 1,24426 million d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,91 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Essey-lès-Nancy ? Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Essey-lès-Nancy ? Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Breuille (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 64,14% des voix. Sur la seconde marche, Christophe Chevardé (Divers droite) a engrangé 35,85% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Michel Breuille a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Essey-lès-Nancy, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.