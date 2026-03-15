Résultat municipale 2026 à Essey-lès-Nancy (54270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Essey-lès-Nancy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Essey-lès-Nancy, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Essey-lès-Nancy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe CHEVARDÉ (23 élus) ESSEY NOTRE AVENIR AVEC CHRISTOPHE CHEVARDÉ
|1 800
|55,92%
|
|Pascal LAURENT (6 élus) ESSEY EN MOUVEMENT AVEC PASCAL LAURENT
|1 419
|44,08%
|
|Participation au scrutin
|Essey-lès-Nancy
|Taux de participation
|53,03%
|Taux d'abstention
|46,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|3 287
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Essey-lès-Nancy [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Essey-lès-Nancy en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Essey-lès-Nancy
19:18 - Démographie et politique à Essey-lès-Nancy, un lien étroit
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Essey-lès-Nancy émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 733 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 690 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 380 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (76,09%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Essey-lès-Nancy abrite une communauté diversifiée, avec ses 631 résidents étrangers, soit 7,23% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,53%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 382 € par mois. Finalement, Essey-lès-Nancy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.
17:57 - Élections de 2026 : vers une poussée du RN à Essey-lès-Nancy ?
Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Essey-lès-Nancy il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 20,29% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,43% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Essey-lès-Nancy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,29% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 31,92% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,23% le dimanche suivant.
16:58 - À Essey-lès-Nancy, l'abstention s'annonce forte aux municipales
En ce jour d'élections municipales à Essey-lès-Nancy, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 60,36 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche stabilisé à 29,63 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 51,27 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,42 %, loin des 53,81 % affichés aux législatives de 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Essey-lès-Nancy comme une localité assez abstentionniste au regard des moyennes nationales.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Essey-lès-Nancy
Lors des européennes, le résultat à Essey-lès-Nancy s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,29%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,96%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,08%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Essey-lès-Nancy avaient ensuite propulsé aux avants-postes Patricia Melet (Rassemblement National) avec 31,92% au premier tour, devant Estelle Mercier (Union de la gauche) avec 31,02%. Mais c'est néanmoins Estelle Mercier (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,77% des suffrages exprimés. Le paysage politique d'Essey-lès-Nancy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.
14:57 - Essey-lès-Nancy : des résultats particulièrement significatifs lors des élections en 2022
La synthèse des votes de 2022 dépeint Essey-lès-Nancy comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Essey-lès-Nancy tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,38% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,38% pour Emmanuel Macron, contre 36,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Essey-lès-Nancy portaient leur choix sur Carole Grandjean (Ensemble !) avec 35,94% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,28%.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Essey-lès-Nancy
Du côté de la fiscalité d'Essey-lès-Nancy, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 834 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 454 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à près de 26,46 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 88 180 € en 2024, contre 1,24426 million d'euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,91 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Essey-lès-Nancy ?
Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Essey-lès-Nancy ? Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Breuille (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 64,14% des voix. Sur la seconde marche, Christophe Chevardé (Divers droite) a engrangé 35,85% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Michel Breuille a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Essey-lès-Nancy, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Essey-lès-Nancy : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote d'Essey-lès-Nancy. Pour être informé des résultats des élections à Essey-lès-Nancy dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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