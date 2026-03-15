Résultat municipale 2026 à Essey-lès-Nancy (54270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Essey-lès-Nancy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Essey-lès-Nancy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Essey-lès-Nancy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CHEVARDÉ
Christophe CHEVARDÉ (23 élus) ESSEY NOTRE AVENIR AVEC CHRISTOPHE CHEVARDÉ 		1 800 55,92%
  • Christophe CHEVARDÉ
  • Catherine RENAULD
  • Georges KHALIFE
  • Renée CROELS
  • Jacques VIRY
  • Élodie LEONARD
  • Frédéric BONIC
  • Nathalie COLLOT
  • Ali ZARRAE
  • Catherine SAVIN-WATERMAN
  • Jean-Yves SAUSEY
  • Aurore THOMASSIN
  • Lahcen BOUNSIR
  • Marie-Noëlle CHÉRY
  • Bruno DE LUCA
  • Méliane ADOU
  • Jean-Pierre GÉRARDIN
  • Valérie HUYSENTRUYT
  • Jonathan BALTHAZARD
  • Florence BRULÉ
  • Antonin JOUANY - - LEG
  • Sandrine GLIN
  • Michel PERRI
Pascal LAURENT
Pascal LAURENT (6 élus) ESSEY EN MOUVEMENT AVEC PASCAL LAURENT 		1 419 44,08%
  • Pascal LAURENT
  • Evelyne DEVOUGE
  • Matthieu RIFF
  • Élise DROUVILLE
  • Francis VOGIN
  • Brigitte SCHINDLER
Participation au scrutin Essey-lès-Nancy
Taux de participation 53,03%
Taux d'abstention 46,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 3 287

Source : ministère de l’Intérieur

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