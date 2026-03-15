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19:19 - Estagel : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune d'Estagel, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,35% de plus de 75 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 246 €/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (23,03%) et le nombre de résidences HLM (4,77% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Estagel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,06% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN progresse à Estagel Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière municipale à Estagel en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 37,66% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,41% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 37,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 64,39% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 48,18% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 54,52% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Anaïs Sabatini.

16:58 - À Estagel, 77,70 % de participation aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 22,30 % à Estagel lors de la dernière municipale (une participation locale remarquable) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. La présidentielle de 2022 a de nouveau enregistré un taux similaire, avec une abstention de 24,58 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 48,52 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,39 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,80 % des inscrits. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Estagel, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Estagel lors de la dernière année électorale ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants d'Estagel soutenaient en priorité Anaïs Sabatini (Rassemblement National) avec 54,52% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Estagel avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (48,18%), devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines qui avait obtenu 8,01% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Estagel demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Estagel ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Estagel s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Estagel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 20,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,41% pour Marine Le Pen, contre 36,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Estagel plébiscitaient Anaïs Sabatini (RN) avec 37,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,39%.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Estagel depuis 2020 ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Estagel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,66 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 84 320 € la même année. Une somme loin des 447 490 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Estagel atteint désormais 43,76 % en 2024 (contre 23,66 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Estagel a représenté 800 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 724 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Estagel ? Qui était sorti vainqueur lors des municipales de 2020 à Estagel ? Au soir du premier scrutin, Roger Ferrer a creusé l'écart en rassemblant 743 soutiens (58,45%). Deuxième, Pierre Contet a rassemblé 528 suffrages en sa faveur (41,54%). Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Estagel, cette géographie électorale pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.