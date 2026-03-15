Résultat municipale 2026 à Estagel (66310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Estagel - Tour 1
- Election municipale 2026 à Estagel [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Estagel
- Estagel (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Estagel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Estagel, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Estagel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger FERRER (16 élus) NOTRE VILLE ESTAGEL
|775
|64,96%
|
|Marie-Laure BESNIER (2 élus) FAISONS ESTAGEL TOUS ENSEMBLE
|252
|21,12%
|
|Hugo ROQUERE (1 élu) ESTAGEL NOUVEAU SOUFFLE
|166
|13,91%
|
|Participation au scrutin
|Estagel
|Taux de participation
|69,87%
|Taux d'abstention
|30,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Nombre de votants
|1 250
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Estagel [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Estagel en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Estagel
19:19 - Estagel : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Dans la commune d'Estagel, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,35% de plus de 75 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 246 €/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (23,03%) et le nombre de résidences HLM (4,77% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Estagel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,06% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.
17:57 - Le RN progresse à Estagel
Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière municipale à Estagel en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 37,66% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,41% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 37,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 64,39% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 48,18% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 54,52% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Anaïs Sabatini.
16:58 - À Estagel, 77,70 % de participation aux dernières municipales
Pour rappel, l'abstention s'élevait à 22,30 % à Estagel lors de la dernière municipale (une participation locale remarquable) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. La présidentielle de 2022 a de nouveau enregistré un taux similaire, avec une abstention de 24,58 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 48,52 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,39 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,80 % des inscrits. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Estagel, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.
15:59 - Comment a voté Estagel lors de la dernière année électorale ?
Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants d'Estagel soutenaient en priorité Anaïs Sabatini (Rassemblement National) avec 54,52% au premier tour. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Estagel avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (48,18%), devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines qui avait obtenu 8,01% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Estagel demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Estagel ?
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Estagel s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Estagel tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 20,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,41% pour Marine Le Pen, contre 36,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Estagel plébiscitaient Anaïs Sabatini (RN) avec 37,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,39%.
12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Estagel depuis 2020 ?
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Estagel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,66 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 84 320 € la même année. Une somme loin des 447 490 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Estagel atteint désormais 43,76 % en 2024 (contre 23,66 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Estagel a représenté 800 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 724 € relevés en 2020.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Estagel ?
Qui était sorti vainqueur lors des municipales de 2020 à Estagel ? Au soir du premier scrutin, Roger Ferrer a creusé l'écart en rassemblant 743 soutiens (58,45%). Deuxième, Pierre Contet a rassemblé 528 suffrages en sa faveur (41,54%). Cette victoire sans appel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Estagel, cette géographie électorale pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Estagel ?
Les 2 bureaux de vote de la commune d'Estagel fermeront leurs portes à 18 h pour le dépouillement. En 2026, les citoyens d'Estagel sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de la commune. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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