Résultat municipale 2026 à Estagel (66310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Estagel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Estagel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Estagel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger FERRER
Roger FERRER (16 élus) NOTRE VILLE ESTAGEL 		775 64,96%
  • Roger FERRER
  • Tima NASRI
  • Georges BADRIGNANS
  • Marie-Claude FERRIS
  • René MONIER
  • Sandra VALENTI CAZENOVE
  • Claude Raymond DUMARCEY
  • Aurélie DENICOURT
  • Pierre-Marie BERNIER
  • Valérie PENA
  • Michel CADÉ
  • Emmanuelle Nathalie Lisa GENDRE
  • Tony LOPEZ
  • Carole WALTER
  • Jean-Michel BEDOS
  • Rose-Marie FORNER (MAILLOL)
Marie-Laure BESNIER
Marie-Laure BESNIER (2 élus) FAISONS ESTAGEL TOUS ENSEMBLE 		252 21,12%
  • Marie-Laure BESNIER
  • Simon LAVIGNE
Hugo ROQUERE
Hugo ROQUERE (1 élu) ESTAGEL NOUVEAU SOUFFLE 		166 13,91%
  • Hugo ROQUERE
Participation au scrutin Estagel
Taux de participation 69,87%
Taux d'abstention 30,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 1 250

Source : ministère de l’Intérieur

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