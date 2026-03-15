En direct

19:19 - Dynamique électorale à Estevelles : une analyse socio-démographique Comment la population d'Estevelles peut-elle influencer le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 788 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,45%, les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 283 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 983 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,73%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,30%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Estevelles mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,70% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Estevelles Le mouvement lepéniste était absent à la dernière campagne municipale à Estevelles il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 44,84% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,78% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 40,58% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le RN arrachait 57,04% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,87% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 55,75% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Clavet.

16:58 - Résultats électoraux à Estevelles : le point sur la participation Dans le cadre des municipales 2026 à Estevelles, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait vu 53,99 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 866 votants s'étaient alors mobilisés, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 73,30 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 42,88 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 61,75 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 48,05 % des électeurs locaux. Si on tente de dégager une tendance, le territoire s'affiche donc sensiblement comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Comment a voté Estevelles l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Estevelles, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,87%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Bruno Clavet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,75% au premier tour, devant Jean-Marc Tellier (Union de la gauche) avec 23,12%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. .

14:57 - En 2022, la localité d'Estevelles s'était clairement tournée vers la droite radicale La physionomie politique de Estevelles dessine un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Estevelles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 44,84% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,67%. Lors de la finale de l'élection à Estevelles, les électeurs accordaient 63,78% pour Marine Le Pen, contre 36,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Estevelles plébiscitaient Bruno Clavet (RN) avec 40,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,04% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Estevelles En termes d'impôts locaux à Estevelles, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 748 euros en 2024 (année des dernières données) contre 659 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 55,85 % en 2024 (contre 30,43 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 4 750 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 300 100 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 15,37 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Estevelles Les résultats des municipales il y a 6 ans à Estevelles ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Alain Szabo a distancé ses rivaux en récoltant 65,71% des bulletins. En deuxième position, Martine Chwicko Boutillier a recueilli 289 suffrages en sa faveur (34,28%). Cette victoire au premier tour de Alain Szabo a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Estevelles, ce décor pèsera irrémédiablement. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour renverser cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.