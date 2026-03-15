Résultat municipale 2026 à Estevelles (62880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Estevelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Estevelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Estevelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine CHWICKO
Martine CHWICKO (16 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS A ECRIRE L'HISTOIRE D'ESTEVELLES 		608 60,92%
  • Martine CHWICKO
  • Hakim HAIKEL
  • Anne-Sophie BARWICKI
  • Jean-Philippe KRAWCZYK
  • Philippine HENNACHE
  • Alain MOSER
  • Nadège NAWROCKI
  • Benoit GRENIER
  • Sandrine AMOUREUX
  • Loic PARSY
  • Karine DE BRUYNE
  • Cédric DIEVART
  • Stephanie LAURENT
  • Maxime DUPIR
  • Emilie WALLEZ
  • Christophe RUCKI
Jean-Michel COLLART
Jean-Michel COLLART (2 élus) VIVE ESTEVELLES 		199 19,94%
  • Jean-Michel COLLART
  • Geraldine BELLIER
Amandine KULINSKI
Amandine KULINSKI (1 élu) REAGIR ET S'UNIR POUR ESTEVELLES 		191 19,14%
  • Amandine KULINSKI
Participation au scrutin Estevelles
Taux de participation 61,27%
Taux d'abstention 38,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 025

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Estevelles