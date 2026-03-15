En direct

19:18 - Estillac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire d'Estillac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 2 392 habitants répartis dans 1 152 logements, cette localité présente une densité de 301 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 292 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 452 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,45%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 31,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1011,34 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, à Estillac, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Estillac lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Estillac en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 34,58% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,04% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 37,15% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN obtenait 55,44% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 46,72% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 52,37% pour le RN. Il s'imposera avec 58,08% le dimanche suivant et la victoire de Michel Lauzzana.

16:58 - Estillac : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En marge de cette élection municipale, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats d'Estillac. En 2020, la participation avait atteint 35,54 % au premier round (un chiffre assez faible), représentant 552 votants, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Notons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 80,80 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 61,14 % des électeurs (soit environ 1 128 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,14 %, bien au-delà des 48,82 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Estillac ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Estillac, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,72%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Estillac soutenaient en priorité Sébastien Delbosq (Rassemblement National) avec 52,37% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Sébastien Delbosq culminant à 58,08% des suffrages exprimés dans la localité. .

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux d'Estillac lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Estillac portaient leur choix sur Sébastien Delbosq (RN) avec 37,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,44% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Estillac plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,58% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,04% pour Marine Le Pen, contre 42,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Estillac une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité à Estillac : une question brûlante à l'approche des municipales 2026 ? À Estillac, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 8,21 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 10 730 €. Une somme loin des 216 000 euros récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Estillac s'est établi à environ 45,87 % en 2024 (contre 14,37 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Estillac s'est établi à 1 829 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 971 € relevés en 2020.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections municipales 2020 à Estillac À Estillac, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, 'Bien vivr' estillac' a logiquement rassemblé 493 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Estillac, ce décor pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles élections sera de déterminer si une opposition se manifeste contre cette mainmise. La publication des candidatures donne d'ores et déjà un début de réponse assez éloquent.