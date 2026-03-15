Résultat municipale 2026 à Estillac (47310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Estillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Estillac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Estillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Marc GILLY
Jean Marc GILLY (17 élus) CULTIVONS ENSEMBLE L'AVENIR D'ESTILLAC 		885 70,74%
  • Jean Marc GILLY
  • Monique ARCHIAPATI
  • David CAUSSE
  • Céline PETIT
  • Claude MAGNI
  • Anne PÉBÉRAT
  • Eric SAUZEAU
  • Laura LOMBARD
  • Cyril GASTOU
  • Harmonie GILLY
  • Jean-Claude SARRAZIN
  • Valérie RAGALEUX
  • William RAMADOUR
  • Ophelie CAMPAN
  • Sylvain CASSAGNAU
  • Marion LARROQUE
  • Cedric CHARRUAUD
Frédéric BARBERIS-GILETTI
Frédéric BARBERIS-GILETTI (2 élus) POUR ESTILLAC - ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN 		366 29,26%
  • Frédéric BARBERIS-GILETTI
  • Celine SALINAIRES
Participation au scrutin Estillac
Taux de participation 67,03%
Taux d'abstention 32,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 297

Source : ministère de l’Intérieur

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