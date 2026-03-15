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19:18 - Démographie et politique à Estrablin, un lien étroit Dans les rues d'Estrablin, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 3 682 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 319 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 986 foyers fiscaux. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,43% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,77% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 48,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 496,64 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Estrablin démontre l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs d'Estrablin ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Estrablin en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,61% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,54% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 21,98% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 48,69% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,52% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,42% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est lui qui s'imposera avec 56,76% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Hanane Mansouri.

16:58 - Une participation de 55,18 % à Estrablin aux dernières municipales La désertion des bureaux de vote à Estrablin sera une variable majeure pour ces municipales. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 44,82 % à la fin du premier round, un chiffre assez faible. C'étaient 1 427 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 17,42 % au premier tour (26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,44 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,60 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,32 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une ville où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Estrablin : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes du printemps 2024 à Estrablin avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (39,52%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 12,99% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants d'Estrablin accordaient leurs suffrages à Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avec 42,42% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Hanane Mansouri culminant à 56,76% des votes dans la localité. La situation politique d'Estrablin a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Estrablin : rappel des résultats de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Estrablin accordaient leurs suffrages à Caroline Abadie (Ensemble !) avec 24,81% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Abadie virant de nouveau en tête avec 51,31% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Estrablin accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,42%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 26,61%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,46% pour Emmanuel Macron, contre 46,54% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Estrablin comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Estrablin au cours des dernières années ? Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Estrablin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,09 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 17 610 € la même année. Un montant loin des 552 800 euros récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Estrablin s'est établi à près de 40,54 % en 2024 (contre 24,64 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Estrablin s'est chiffrée à 816 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 750 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Denis Peillot à Estrablin Les configurations politiques locales demeurent encore à ce jour déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal à Estrablin. Lors de la première manche de ce scrutin, Denis Peillot a surclassé la concurrence en obtenant 897 bulletins (64,34%). Sur la seconde marche, Sylvain Laignel a rassemblé 35,65% des voix. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Estrablin, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour contester cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.