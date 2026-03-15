Résultat municipale 2026 à Estrablin (38780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Estrablin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Estrablin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Estrablin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis PEILLOT
Denis PEILLOT (23 élus) Estrablin, c'est vous 		1 233 70,14%
  • Denis PEILLOT
  • Maud LACROIX
  • Aurélien SPAGNUOLO
  • Réfija BABACIC
  • Fathi ALI-GUECHI
  • Pauline CRIADO
  • Nicolas DUMAS
  • Ghislaine Marie FOURNIER SAMOUELIAN
  • Frédéric LUTZ
  • Marion SIONNEAU
  • Fabien BOUVARD
  • Ingrid GOY
  • Gilles LENTILLON
  • Isabelle MICHOT-DUSSART
  • Eric GUICHERD
  • Valérie LAVIGNE
  • Olivier BERNARD
  • Fabienne AUDERGON
  • Didier PEYRON
  • Corinne SERVANIN COSNET
  • Alain AICHOUN
  • Sylvie ODET
  • Denis ROCAMORA
Ingrid CHAPUIS
Ingrid CHAPUIS (4 élus) Estrablin passionnément 		525 29,86%
  • Ingrid CHAPUIS
  • René CARCEL
  • Ingrid BONNEBOUCHE
  • Lyonel COLEON
Participation au scrutin Estrablin
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 827

Source : ministère de l’Intérieur

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