En direct

19:18 - Esvres : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs d'Esvres peuvent-ils impacter le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,55% et une densité de population de 175 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 594 euros par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3216 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,57%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,00%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,65%), témoignent d'une population instruite à Esvres, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN avance à Esvres Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Esvres en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 20,17% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 32,11% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 16,46% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Esvres comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 26,80% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 28,99% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 33,38% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Esvres avant 2026 L'adhésion au scrutin d'Esvres sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 45,14 % à la fin du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. 1 928 votants s'étaient alors déplacés, la pandémie du coronavirus ayant frappé de plein fouet l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 79,44 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 50,85 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 71,40 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 53,93 % des citoyens locaux. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Esvres comme une commune civiquement engagée en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Esvres Lors des dernières élections européennes, le podium à Esvres s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,80%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,31%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,85%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Esvres portaient leur choix sur Henri Alfandari (Ensemble !) avec 36,35% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Henri Alfandari culminant à 66,62% des suffrages exprimés sur place. Le paysage politique d'Esvres a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Esvres : regard sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Esvres accordaient leurs suffrages à Henri Alfandari (Ensemble !) avec 31,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,43% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Esvres privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (35,91%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 20,17%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,89% pour Emmanuel Macron, contre 32,11% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Esvres s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Esvres Sur le plan de la fiscalité locale à Esvres, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 857 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 785 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 36,69 % en 2024 (contre près de 20,21 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un contexte national où la moyenne tourne autour de 40 %. Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 65 440 € de recettes en 2024, bien en deçà des 1 110 860 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 14,27 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Jean-Christophe Gassot vainqueur de la dernière municipale à Esvres À Esvres, les résultats des municipales de 2020 se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Jean-Christophe Gassot (Les Républicains) a décroché la tête du classement avec 71,72% des suffrages. À sa poursuite, Flore Massicard (Divers droite) a engrangé 524 votes (28,27%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Esvres, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche pour renverser cette domination, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.