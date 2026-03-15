Résultat municipale 2026 à Esvres (37320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Esvres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Esvres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Esvres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe GASSOT
Jean-Christophe GASSOT (22 élus) E.S.V.R.E.S 2026 Responsable et Solidaire 		1 484 52,14%
  • Jean-Christophe GASSOT
  • Josiane LE BRONEC
  • Patrice GARNIER
  • Nathalie BERTON
  • Frédéric PERDRIAU
  • Myriam BARTHELEMY
  • Jean-Pierre PAUL
  • Sylvie QUENEAU
  • Edouard TOURET
  • Agnès ARNAUD
  • Thomas WOJCIK
  • Dominique GENTY
  • Matthieu LE MAILLOUX
  • Aurélie PROUIN
  • Maxime FUSEAU
  • Virginie DELAUTIER
  • Jean-Charles GARREAU
  • Sabine ROSSI
  • Matthieu CIOFFI
  • Madalena AFONSO
  • Patrick LEBLANC
  • Maryse ROUSSEAU
Marc DENISE
Marc DENISE (7 élus) Esvres Autrement 		1 362 47,86%
  • Marc DENISE
  • Monique TRÉCUL
  • Jean-Yves GANGNEUX
  • Nora ZENATI
  • Gilles CHANTREL
  • Lucille MENDONCA
  • Jean-Cyril DEGUY
Participation au scrutin Esvres
Taux de participation 62,60%
Taux d'abstention 37,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 2 902

Source : ministère de l’Intérieur

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