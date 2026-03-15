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19:20 - Étainhus : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants d'Étainhus peuvent-ils impacter les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,18%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (80,82%) met en avant le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (7,20%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 640 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,79%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Étainhus mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,20% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Rassemblement national à Étainhus : ce que disent les chiffres Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Étainhus il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 33,43% des voix lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,94% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 29,86% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le RN validait 50,00% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,69% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 44,57% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,42% lors du vote final, et un siège remporté par Marie-Agnès Poussier-Winsback.

16:58 - Étainhus classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En ce jour de municipales 2026 à Étainhus, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 59,02 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 40,98 %) alors que le scrutin se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 19,65 % des inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 45,79 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,49 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,47 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire apparaît comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Comment a voté Étainhus lors des dernières élections ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Étainhus plébiscitaient Douglas Potier (Rassemblement National) avec 44,57% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Douglas Potier culminant à 50,42% des suffrages exprimés sur place. Lors des européennes précédemment, le podium à Étainhus s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (45,69%), à la première place devant Valérie Hayer (12,93%) et Raphaël Glucksmann (12,93%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Les électeurs d'Étainhus avaient clairement opté pour la droite radicale il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Étainhus accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 33,43%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,94% pour Marine Le Pen, contre 49,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Étainhus soutenaient en priorité Nicolas Goury (RN) avec 29,86% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,00% des suffrages.

12:58 - Étainhus : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal S'agissant des contributions locales à Étainhus, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 715 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 383 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 40,91 % en 2024 (contre 15,55 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un contexte national où la moyenne tourne autour de 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 4 150 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 78 400 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 7,20 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - La liste "Bien Vivre A Etainhus" grande gagnante des dernières élections à Étainhus S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Étainhus peut s'avérer éclairant. Seule en lice, 'Bien vivre a etainhus' menée par Rémi Malo a sans surprise obtenu 328 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Étainhus, cette géographie électorale pose les bases. Un mandat après ce scrutin sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. Un élément de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été apporté avec l'annonce des candidatures.