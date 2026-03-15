Résultat municipale 2026 à Étainhus (76430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étainhus a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étainhus, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étainhus [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien GIRAUD
Damien GIRAUD (12 élus) Nouvel Elan - Etainhus 2026 		298 52,84%
  • Damien GIRAUD
  • Bérénice GAND
  • Pierre-Antoine DÉMARE
  • Sophie COMONT
  • Olivier JUSTIN
  • Emmanuelle ALEXANDRE
  • Dominique MERCIER
  • Maryline MAUPAIX
  • Sébastien ROBERT
  • Mélanie BULAN
  • Jérôme FERRAND
  • Sophie LABAT
Rémi MALO
Rémi MALO (3 élus) L'EXPERIENCE POUR L'AVENIR D'ETAINHUS 		266 47,16%
  • Rémi MALO
  • Lucie GOULET
  • Fabien LEROY
Participation au scrutin Étainhus
Taux de participation 65,37%
Taux d'abstention 34,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 570

Source : ministère de l’Intérieur

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