Résultat municipale 2026 à Étalondes (76260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étalondes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étalondes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étalondes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc GILLET
Jean-Marc GILLET (13 élus) Ensemble pour Etalondes 		447 68,14%
  • Jean-Marc GILLET
  • Marie-Pierre VITTU
  • Gianni LELONG
  • Cecile MANGE
  • Adep YOUNOUS
  • Beatrice GILLARD
  • Frederic WAYER
  • Tiphanie DEPOILLY
  • Richard CROISY
  • Pauline COURVALET
  • Dario LECOINTE
  • Dominique GUSTAVE
  • Pierre WATTIER
Mario DONA
Mario DONA (2 élus) Étalondes Avenir 		209 31,86%
  • Mario DONA
  • Tiphanie D'AGOSTINO
Participation au scrutin Étalondes
Taux de participation 80,89%
Taux d'abstention 19,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 673

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Seine-Maritime ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-Maritime. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Étalondes