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19:20 - Étalondes : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville d'Étalondes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 231 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,98%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 627 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,61%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,43%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Étalondes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,36% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Rassemblement national à Étalondes : les données clés Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Étalondes en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 34,65% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,79% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 27,68% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 44,99% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,92% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,61% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 52,10% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Patrice Martin.

16:58 - Une abstention de 32,11 % à Étalondes aux dernières municipales Aux municipales de 2020 à Étalondes, l'abstention était allée jusqu'à 32,11 % à la fin du premier tour, une participation locale remarquable. C'étaient 556 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. Les municipales restent en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 17,28 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 38,53 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 39,74 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipale 2026 à Étalondes, cette variable sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quel verdict à Étalondes ? La situation politique d'Étalondes a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (41,92%). Patrice Martin (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Étalondes après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 43,61%. Sébastien Jumel (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 32,62%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Patrice Martin culminant à 52,10% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Étalondes affichait un paysage particulier lors des dernières élections Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Étalondes plébiscitaient Sébastien Jumel (Nupes) avec 33,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,01%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Étalondes votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (34,65%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 29,22%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 52,79% pour Marine Le Pen, contre 47,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Étalondes se positionne comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Étalondes ? S'agissant des contributions locales à Étalondes, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 127 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 700 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 44,92 % en 2024 (contre 19,56 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 8 300 € de recettes en 2024, contre 172 640 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,69 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Étalondes Les résultats des précédentes élections municipales à Étalondes ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Mario Dona a pris les commandes en rassemblant 291 voix (53,69%). Juste derrière, Gianni Lelong a obtenu 46,30% des votes. Cette victoire écrasante de Mario Dona a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Étalondes, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. Afin de renverser cette domination ce dimanche, la minorité devra récolter bien plus de bulletins, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.