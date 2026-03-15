Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Étampes

Tête de listeListe
Franck Marlin
Franck Marlin Liste des Républicains
ETAMPES, IL FAUT LA DEFENDRE
  • Franck Marlin
  • Marie-Claude Girardeau
  • Jean-Michel Josso
  • Laila Piron--Bazin
  • Thierry Gregoire
  • Elisabeth Delage
  • Dramane Keita
  • Annie Buee
  • Joël Nolleau
  • Françoise Pybot
  • Ovil Saint Omer Lama
  • Isabelle Baret
  • Gilbert Dallerac
  • Nathalie Paboudjian
  • Mario Apchin
  • Claude Masure
  • Patrick Julisson
  • Paola Leroy
  • Xavier Dugoin
  • Emilie Mathieu
  • Luc Nicolaidïs
  • Jennifer Poillot
  • Franck Coenne
  • Mairam Sy
  • Abdelaziz Kikou
  • Sabah Aid
  • Martial Apchin
  • Rokhaya Keita
  • Martial Leyssenot
  • Irene Dosne
  • Jean-Louis Arnaud
  • Chantal Charlisma
  • Joseph Zogba
  • Marie-Christine Nihoul
  • Rudicaël Beelmeon
  • Francine Ammour
Mathieu Hillaire
Mathieu Hillaire Liste d'union à gauche
ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE
  • Mathieu Hillaire
  • Camille Binet-Dezert
  • Giovanni Chaafa
  • Annie-Claude Mozzani
  • Kevin Le Foll
  • Aïcha Ahraoui
  • Messaoud Hammou
  • Catherine Ronsin
  • Boubacar Sabaly
  • Bintougbé Samake
  • Didier Chareille
  • Marie Létournel
  • Jacky Corbel
  • Jacqueline Schlisler
  • Julien Pillault
  • Anaïs Vingert
  • Marcel Goubalan
  • Maureen Philemond-Montout
  • Philippe Beaune
  • Stéphanie Morinais
  • Mehdi Mejeri
  • Sana Aabibou
  • Denis Ferré
  • Karine Hauguet
  • Lionel Camelin
  • Monique Huguet
  • Matthias Ciyan Uzun
  • Séverine Gaudon
  • Yassine Hamdaoui
  • Catherine Olivier-Bonnin
  • Jean-Claude Greco
  • Pauline Ledoux
  • Alain Bibian
  • Maryline Commeignes
  • Philippe Fourcault
  • Bernadette Catrice
  • Kasongo Djibu
Gilles Bayart
Gilles Bayart Liste Divers
UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES
  • Gilles Bayart
  • Virginie Tartarin
  • Guy Alderguer
  • Morgane Blot
  • Rémy Thouvenot
  • Géraldine Patard
  • Bésart Blakaj
  • Isabelle Mytych
  • Victor Hennebelle
  • Fatimata Bâ
  • Régis Darribere
  • Marie-Aline Mulard
  • Bastien Soret
  • Patricia Beaupere
  • Assane Sarr
  • Paola Lendormy
  • Thomas Gauret
  • Ghania Idri
  • Mostefa Ghenaïm
  • Séverine Petitpierre
  • Mohamed Sarouni
  • Mathilde Desauty
  • Olivier Sigman
  • Sylvie Van Der Linden
  • Jean-Jacques Godard
  • Laura Hourman
  • Clément Lory
  • Sandra Thouvenot
  • Alexis Relmont
  • Morgane Tisserand
  • Cristian Dicu
  • Marie-José Monty
  • Steven Laurent
  • Chantal Pieckarz
  • Sylvain Gallais
  • Marie Touillet
  • Bruno Hacquin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Marlin
Franck Marlin (27 élus) Ensemble on fait tellement plus 		2 795 53,85%
  • Franck Marlin
  • Marie-Claude Girardeau
  • Fouad El M'khanter
  • Virginie Tartarin
  • Gilbert Dallérac
  • Sana Aabibou
  • Jean-Michel Josso
  • Elisabeth Delage
  • Gilles Bayart
  • Françoise Pybot
  • Mehdi Mejeri
  • Maïram Sy
  • Joël Nolleau
  • Claude Masure
  • Mostefa Ghenaïm
  • Nathalie Paboudjian
  • Gérard Hébert
  • Paola Leroy
  • Dramane Keita
  • Emmanuelle Royere
  • Patrick Julisson
  • Kadiatou Ly
  • Franck Coenne
  • Sabah Aid
  • Joseph Zogba
  • Fatos Kebeli
  • Olivier Sigman
Mathieu Hillaire
Mathieu Hillaire (5 élus) Etampes en commun 		1 447 27,88%
  • Mathieu Hillaire
  • Aline Garnier
  • Maxime Marcelin
  • Camille Binet-Dezert
  • Jacques Corbel
Clotilde Douard
Clotilde Douard (3 élus) Une equipe s'engage pour etampes 		948 18,26%
  • Clotilde Douard
  • Tarik Meziane
  • Isabelle Tran Quoc Hung
Participation au scrutin Étampes
Taux de participation 41,39%
Taux d'abstention 58,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 363

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Marlin
Franck Marlin Ensemble on fait tellement plus 		2 448 48,84%
Mathieu Hillaire
Mathieu Hillaire Etampes en commun 		1 376 27,45%
Clotilde Douard
Clotilde Douard Une equipe s'engage pour etampes 		1 188 23,70%
Participation au scrutin Étampes
Taux de participation 40,32%
Taux d'abstention 59,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 213

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Marlin
Franck Marlin (31 élus) Ensemble pour etampes 		5 019 71,92%
  • Franck Marlin
  • Marie-Claude Girardeau
  • Jean-Pierre Colombani
  • Isabelle Tran Quoc Hung
  • Jean Claude Tokar
  • Carole Vesque
  • Patrick Lebel
  • Amandine Aulas
  • Bruno Da Costa
  • Mama Sy
  • Gilles Baudouin
  • Evane Pereira--Engel
  • Bernard Laplace
  • Elisabeth Delage
  • Gilbert Dallerac
  • Colette Wilk
  • Abdelaziz Kikou
  • Claude Masure
  • Bernard Laumiere
  • Fany Michou
  • Eric Deloire
  • Béatrice Diabi
  • Franck Coenne
  • Nezha Jait
  • Dramane Keita
  • Claudine Nicolleau
  • Patrick Thomas
  • Nathalie Paboudjian
  • Jean-Charles Lorenzo
  • Denise De Poortere
  • Miloudi Jabri
Marie-Thérèse Wachet
Marie-Thérèse Wachet (2 élus) Etampes qui ose et agit 		916 13,12%
  • Marie-Thérèse Wachet
  • Pascal Bonin
Mathieu Hillaire
Mathieu Hillaire (1 élu) Etampes solidaire 2014 		639 9,15%
  • Mathieu Hillaire
François Jousset
François Jousset (1 élu) Etampes citoyenne et solidaire 		404 5,78%
  • François Jousset
Participation au scrutin Étampes
Taux de participation 55,52%
Taux d'abstention 44,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,09%
Nombre de votants 7 352

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