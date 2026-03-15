Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Étampes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Étampes.
L'actu des élections municipales 2026 à Étampes
13:09 - Le bilan des dernières municipales à Étampes
Quel bilan doit-on dresser de l'issue des municipales précédentes à Étampes ? À l'issue du premier passage aux urnes, Franck Marlin (Les Républicains) a fait la course en tête en récoltant 2 448 bulletins (48,84%). À ses trousses, Mathieu Hillaire (La France insoumise) a recueilli 27,45% des suffrages. Ce gap particulier annonçait un rapport de force flagrant au soir du premier round. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Franck Marlin l'a finalement emporté avec 2 795 bulletins (53,85%), face à Mathieu Hillaire avec 1 447 électeurs inscrits (27,88%) et Clotilde Douard réunissant 948 votes (18,26%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Les Républicains a certainement profité des voix des listes éliminées, ajoutant 347 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde tâche d'unir davantage dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les 17 bureaux de vote à Étampes ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote d'Étampes sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. En 2026, les 13 708 votants d'Étampes sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Étampes. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Étampes
|Tête de listeListe
|
Franck Marlin
Liste des Républicains
ETAMPES, IL FAUT LA DEFENDRE
|
|
Mathieu Hillaire
Liste d'union à gauche
ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE
|
|
Gilles Bayart
Liste Divers
UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Marlin (27 élus) Ensemble on fait tellement plus
|2 795
|53,85%
|
|Mathieu Hillaire (5 élus) Etampes en commun
|1 447
|27,88%
|
|Clotilde Douard (3 élus) Une equipe s'engage pour etampes
|948
|18,26%
|
|Participation au scrutin
|Étampes
|Taux de participation
|41,39%
|Taux d'abstention
|58,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 363
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Marlin Ensemble on fait tellement plus
|2 448
|48,84%
|Mathieu Hillaire Etampes en commun
|1 376
|27,45%
|Clotilde Douard Une equipe s'engage pour etampes
|1 188
|23,70%
|Participation au scrutin
|Étampes
|Taux de participation
|40,32%
|Taux d'abstention
|59,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 213
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Marlin (31 élus) Ensemble pour etampes
|5 019
|71,92%
|
|Marie-Thérèse Wachet (2 élus) Etampes qui ose et agit
|916
|13,12%
|
|Mathieu Hillaire (1 élu) Etampes solidaire 2014
|639
|9,15%
|
|François Jousset (1 élu) Etampes citoyenne et solidaire
|404
|5,78%
|
|Participation au scrutin
|Étampes
|Taux de participation
|55,52%
|Taux d'abstention
|44,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,09%
|Nombre de votants
|7 352
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