Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes : les résultats du 2e tour

Programme de Mathieu Hillaire à Étampes (ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE)

Engagement pour Étampes

Le candidat Mathieu Hillaire met en avant son engagement constant envers la ville d'Étampes. Il se positionne comme un défenseur de la rigueur et de l'intégrité, cherchant à protéger les intérêts de la commune. Sa candidature se veut un antidote à la peur et au repli sur soi, prônant une vision positive pour l'avenir.

Résultats électoraux

Les résultats électoraux de Mathieu Hillaire montrent une progression significative de son soutien au fil des années. De 27,88% en 2020, il a atteint 63,58% en 2024, témoignant de sa popularité croissante. Cette dynamique positive est un atout pour sa candidature aux municipales de 2026.

Propositions pour Étampes

Le programme de Mathieu Hillaire inclut des propositions variées pour améliorer la vie à Étampes. Parmi celles-ci, la création d'un centre municipal de santé et des initiatives en matière de sécurité et de propreté. Il met également l'accent sur des politiques écologiques et antiracistes pour une ville plus inclusive.

Coalition de gauche

La candidature de Mathieu Hillaire bénéficie du soutien d'une coalition de gauche unie. Cette union regroupe des partis comme Écolo Gistes, PCF, et La France Insoumise. Ensemble, ils visent à proposer une alternative politique solide face à la majorité sortante.