Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Étampes

Le deuxième tour des élections municipales à Étampes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mathieu Hillaire
Mathieu Hillaire Liste d'union à gauche
ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE
  • Mathieu Hillaire
  • Camille Binet-Dezert
  • Giovanni Chaafa
  • Annie-Claude Mozzani
  • Kevin Le Foll
  • Aïcha Ahraoui
  • Messaoud Hammou
  • Catherine Ronsin
  • Boubacar Sabaly
  • Bintougbé Samake
  • Didier Chareille
  • Marie Létournel
  • Jacky Corbel
  • Jacqueline Schlisler
  • Julien Pillault
  • Anaïs Vingert
  • Marcel Goubalan
  • Maureen Philemond-Montout
  • Philippe Beaune
  • Stéphanie Morinais
  • Mehdi Mejeri
  • Sana Aabibou
  • Denis Ferré
  • Karine Hauguet
  • Lionel Camelin
  • Monique Huguet
  • Matthias Ciyan Uzun
  • Séverine Gaudon
  • Yassine Hamdaoui
  • Catherine Olivier-Bonnin
  • Jean-Claude Greco
  • Pauline Ledoux
  • Alain Bibian
  • Maryline Commeignes
  • Philippe Fourcault
  • Bernadette Catrice
  • Kasongo Djibu
Gilles Bayart
Gilles Bayart Liste Divers
UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES
  • Gilles Bayart
  • Virginie Tartarin
  • Guy Alderguer
  • Morgane Blot
  • Rémy Thouvenot
  • Géraldine Patard
  • Bésart Blakaj
  • Isabelle Mytych
  • Victor Hennebelle
  • Fatimata Bâ
  • Régis Darribere
  • Marie-Aline Mulard
  • Bastien Soret
  • Patricia Beaupere
  • Assane Sarr
  • Paola Lendormy
  • Thomas Gauret
  • Ghania Idri
  • Mostefa Ghenaïm
  • Séverine Petitpierre
  • Mohamed Sarouni
  • Mathilde Desauty
  • Olivier Sigman
  • Sylvie Van Der Linden
  • Jean-Jacques Godard
  • Laura Hourman
  • Clément Lory
  • Sandra Thouvenot
  • Alexis Relmont
  • Morgane Tisserand
  • Cristian Dicu
  • Marie-José Monty
  • Steven Laurent
  • Chantal Pieckarz
  • Sylvain Gallais
  • Marie Touillet
  • Bruno Hacquin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Étampes

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu HILLAIRE
Mathieu HILLAIRE (Ballotage) ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE 		2 833 41,03%
Gilles BAYART
Gilles BAYART (Ballotage) UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES 		2 285 33,10%
Franck MARLIN
Franck MARLIN (Ballotage) ETAMPES, IL FAUT LA DEFENDRE 		1 786 25,87%
Participation au scrutin Étampes
Taux de participation 50,47%
Taux d'abstention 49,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 7 124

Source : ministère de l’Intérieur

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