Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Étampes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Étampes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Étampes.
L'actu des élections municipales 2026 à Étampes
11:49 - Mathieu Hillaire et Gilles Bayart aux premières places dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Étampes, le scrutin a vu 50,47 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Mathieu Hillaire (Union de la gauche) qui s'est arrogé la première place avec 41,03 % des bulletins valides. Ensuite, Gilles Bayart a pris la position de dauphin avec 33,10 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Une belle revanche pour Mathieu Hillaire qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 13,58 points. Du côté des autres candidats, avec 25,87 %, Franck Marlin (Les Républicains) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Étampes
Le deuxième tour des élections municipales à Étampes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mathieu Hillaire
Liste d'union à gauche
ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE
|
|
Gilles Bayart
Liste Divers
UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Étampes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu HILLAIRE (Ballotage) ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE
|2 833
|41,03%
|Gilles BAYART (Ballotage) UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES
|2 285
|33,10%
|Franck MARLIN (Ballotage) ETAMPES, IL FAUT LA DEFENDRE
|1 786
|25,87%
|Participation au scrutin
|Étampes
|Taux de participation
|50,47%
|Taux d'abstention
|49,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|7 124
Source : ministère de l’Intérieur
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