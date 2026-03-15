Résultat municipale 2026 à Étampes (91150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étampes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étampes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étampes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu HILLAIRE
Mathieu HILLAIRE ETAMPES EN COMMUN AVEC MATHIEU HILLAIRE 		2 833 41,03%
Gilles BAYART
Gilles BAYART UN AUTRE AVENIR POUR ÉTAMPES 		2 285 33,10%
Franck MARLIN
Franck MARLIN ETAMPES, IL FAUT LA DEFENDRE 		1 786 25,87%
Participation au scrutin Étampes
Taux de participation 50,47%
Taux d'abstention 49,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 7 124

Source : ministère de l’Intérieur

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