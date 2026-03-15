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19:21 - Étampes : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le profil socio-économique d'Étampes façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec 42% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,51%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (65,81%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 8395 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 21,45% et d'une population étrangère de 20,45% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,59% à Étampes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Étampes ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Étampes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 19,89% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,81% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,05% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme réunissait 39,82% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 27,49% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 28,91% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 36,42% le dimanche suivant.

16:58 - La commune d'Étampes plutôt abstentionniste lors des élections Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Étampes sera primordiale dans la conclusion du scrutin. La participation s'élevait à 40,32 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une proportion assez classique, l'épidémie de coronavirus ayant pesé sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 71,59 %. La mobilisation atteignait de son côté 43,45 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 61,24 %, contre seulement 42,76 % en 2022. Regarder ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Étampes comme une zone moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Étampes ? Mathieu Hillaire (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections des députés à Étampes après la dissolution de 2024 avec 43,10%. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 28,91%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mathieu Hillaire culminant à 63,58% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Étampes s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (27,49%), en tête de peloton devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (23,09%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,98%). Le contexte politique d'Étampes a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Étampes : des résultats très instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Étampes portaient leur choix sur Mathieu Hillaire (Nupes) avec 35,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,18%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Étampes était marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 35,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,62%. Lors de la finale de l'élection à Étampes, les électeurs accordaient 60,19% pour Emmanuel Macron, contre 39,81% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Étampes dessine ainsi une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Étampes À Étampes, en matière de fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 259 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 263 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 46,16 % en 2024 (contre près de 29,79 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 824 520 € en 2024. Un total bien loin des quelque 8,0033 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 22,88 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Étampes Quel bilan doit-on dresser de l'issue des municipales précédentes à Étampes ? À l'issue du premier passage aux urnes, Franck Marlin (Les Républicains) a fait la course en tête en récoltant 2 448 bulletins (48,84%). À ses trousses, Mathieu Hillaire (La France insoumise) a recueilli 27,45% des suffrages. Ce gap particulier annonçait un rapport de force flagrant au soir du premier round. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Franck Marlin l'a finalement emporté avec 2 795 bulletins (53,85%), face à Mathieu Hillaire avec 1 447 électeurs inscrits (27,88%) et Clotilde Douard réunissant 948 votes (18,26%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Les Républicains a certainement profité des voix des listes éliminées, ajoutant 347 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde tâche d'unir davantage dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.