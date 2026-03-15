Résultat de l'élection municipale 2026 à Étaples : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Étaples

Tête de listeListe
Paul Berrier
Paul Berrier Liste Divers
ETAPLES EN GRAND
  • Paul Berrier
  • Brigitte Dhalenne
  • Dominique Ramet
  • Kathy Hanquez
  • Pascal Thiebaux
  • Sylvie Perrault
  • Jerome Baillet
  • Marie-Paule Ledoux
  • Christian Bouzancourt
  • Emilie Descharles
  • Rodolphe Nempont
  • Caroline Ducorroy
  • Jean-Paul Harle
  • Aurelie Bomy
  • Guillaume Sailly
  • Cecile Segard
  • Sebastien Clery
  • Marion Simon
  • Bryan Ledoux
  • Celine Baillet
  • Eddy Lamour
  • Myriam Maquinghen
  • Gauthier Caloin
  • Peggy Macrez
  • Sebastien Caron
  • Rachel Sailly
  • Baptiste Hanquez
  • Fanny Lamour
  • Freddy Palao
  • Marie Austin
  • Ludovic Segard
  • Adeline Sannier
  • Alain Lamour
  • Jennifer Raimon
  • Tony Bridenne
Franck Tindiller
Franck Tindiller Liste divers droite
UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER
  • Franck Tindiller
  • Caroline Rossignol
  • Franck Caux
  • Mélanie Wacogne-Ramet
  • Charles Lanquetin
  • Maryse Maillart
  • Antoine de Roquigny
  • Coralie Preuvost
  • Jean-Pierre Lamour
  • Angélique Baillet
  • Frédéric Cadet
  • Josiane Boutoille
  • Didier Gobert
  • Dominique Delsaux
  • Stéphane Sagnier
  • Marie-Antoinette Lisik
  • Laurent Louasse
  • Laurence Sailly
  • Daniel Lepretre
  • Céline Fournier
  • Adrien Baclet
  • Chloé Lapie
  • Franck Lebas
  • Katy Lepretre-Lefebvre
  • Gérard Andre
  • Nadège Caloin-Hagnere
  • Grégory Hurtrel
  • Charlotte Geneau de Lamarliere
  • Jean-Pierre Bouville
  • Laurence Ledoux
  • Miguel Baheux
  • Lyliane Dufour
  • Ronald Bonvoisin
  • Joséphine Galand
  • Jean-Noël Marquant
Sébastien Baillet
Sébastien Baillet Liste Divers
ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT
  • Sébastien Baillet
  • Nathalie Tillier
  • René Bonvoisin
  • Aurore Wacogne
  • Emmanuel Leprêtre
  • Marie-José Pommier
  • Damien Hagneré
  • Loëtitia Philippot
  • Philippe Ramet
  • Pauline Leprêtre
  • Jean-Michel Gosselin
  • Bérénice Roux
  • Serge Mathias
  • Nathalie Bonvoisin
  • Régis Leprêtre
  • Allison Caloin
  • Fabien Ramet
  • Aurélie Henriette
  • Arnaud Holmes
  • Athénaïs Catherin
  • Philippe Caralp
  • Andréa Elysé
  • Laurent Warot
  • Cécile Loth
  • Frédéric Caloin
  • Fanny Cousin
  • Maxime Pichon
  • Patricia Gosselin
  • Laurent Cousin
  • Christelle Beaurain
  • Jean-Christophe Dumez
  • Natacha Hanquez
  • Daniel Noël
  • Carine Leprêtre
  • Robert Baillet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Fait
Philippe Fait (29 élus) J'aime etaples-sur-mer 		2 345 67,85%
  • Philippe Fait
  • Christelle Beaurain
  • Sébastien Baillet
  • Maryse Maillart
  • Franck Tindiller
  • Dominique Delsaux
  • Bernard Gheselle
  • Nathalie Tillier
  • Bernard Wauquier
  • Josiane Boutoille
  • Charles Lanquetin
  • Aurore Wacogne
  • Gérard André
  • Lyliane Dufour
  • Jean-Michel Gosselin
  • Marie Antoinette Lisik
  • Maxime Guerville
  • Catherine Sibilski
  • Adrien Baclet
  • Marine Nempont
  • Frédéric Cadet
  • Caroline Rossignol
  • Philippe Ramet
  • Sophie Deneux
  • Grégory Hurtrel
  • Coralie Preuvost
  • René Bonvoisin
  • Justine Gosselin
  • Jean-Pierre Bouville
Pascal Thiebaux
Pascal Thiebaux (3 élus) Etaples ensemble 		702 20,31%
  • Pascal Thiebaux
  • Stephanie Codron
  • Jean-Pierre Lamour
Xavier Brassart
Xavier Brassart (1 élu) Nous sommes là pour etaples 		304 8,79%
  • Xavier Brassart
Martine Ghezal
Martine Ghezal Etaples autrement 		105 3,03%
Participation au scrutin Étaples
Taux de participation 44,08%
Taux d'abstention 55,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 571

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Fait
Philippe Fait (23 élus) Reussir ensemble etaples-sur-mer de demain 		1 983 37,03%
  • Philippe Fait
  • Laurence Caron
  • Lucien Bonvoisin
  • Christelle Beaurain
  • Frédéric Cadet
  • Kathy Hanquez
  • Bagdad Ghezal
  • Dominique Delsaux
  • Bernard Gheselle
  • Angélique Cousin
  • Sébastien Baillet
  • Josiane Boutoille
  • Joël Dachicourt
  • Maryse Maillart
  • Gérard Andre
  • Charlotte Perrault
  • Yvon Brihier
  • Martine Ghezal
  • Richard Kasprzak
  • Laurie Caffier
  • Christian Ramet
  • Martina Descharles
  • Jean-Michel Gosselin
Pascal Thiebaux
Pascal Thiebaux (4 élus) Liste d'union et de rassemblement pour les interets des etaplois 		1 393 26,01%
  • Pascal Thiebaux
  • Stéphanie Codron
  • Stéphane Sagnier
  • Stéphanie Danne
Francis Leroy
Francis Leroy (3 élus) Etaples bleu marine 		962 17,96%
  • Francis Leroy
  • Marie-Pierre Hagnere
  • Francis Gravet
Jean-Paul Hagneré
Jean-Paul Hagneré (2 élus) Un nouveau souffle pour etaples 		576 10,75%
  • Jean-Paul Hagneré
  • Monique Vambre
Jean-Pierre Lamour
Jean-Pierre Lamour (1 élu) Etaples c'est vous c'est nous 		440 8,21%
  • Jean-Pierre Lamour
Participation au scrutin Étaples
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Nombre de votants 5 513

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Fait
Philippe Fait Reussir ensemble etaples-sur-mer de demain 		1 530 29,56%
Francis Leroy
Francis Leroy Etaples bleu marine 		862 16,65%
Pascal Thiebaux
Pascal Thiebaux Un nouvel espoir pour mieux vivre à etaples 		788 15,22%
Jean-Bernard Cyffers
Jean-Bernard Cyffers Un nouvel elan pour etaples ! 		715 13,81%
Jean-Paul Hagneré
Jean-Paul Hagneré Un nouveau souffle pour etaples 		696 13,44%
Jean-Pierre Lamour
Jean-Pierre Lamour Etaples c'est vous c'est nous 		584 11,28%
Participation au scrutin Étaples
Taux de participation 65,65%
Taux d'abstention 34,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,76%
Nombre de votants 5 377

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