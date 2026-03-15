Résultat de l'élection municipale 2026 à Étaples : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Étaples [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Étaples sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Étaples.
L'actu des élections municipales 2026 à Étaples
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections à Étaples ?
Les résultats des dernières élections municipales à Étaples ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Philippe Fait (Divers centre) a surclassé ses concurrents en totalisant 67,85% des voix. Juste derrière, Pascal Thiebaux (Divers gauche) a obtenu 20,31% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Étaples, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Étaples
Les 9 bureaux de vote de la ville d'Étaples seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars 2026, les 7 975 électeurs d'Étaples sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. En 2020, le 2nd tour avait été repoussé à cause de la crise du covid. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Étaples. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Étaples
|Tête de listeListe
|
Paul Berrier
Liste Divers
ETAPLES EN GRAND
|
|
Franck Tindiller
Liste divers droite
UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER
|
|
Sébastien Baillet
Liste Divers
ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Fait (29 élus) J'aime etaples-sur-mer
|2 345
|67,85%
|
|Pascal Thiebaux (3 élus) Etaples ensemble
|702
|20,31%
|
|Xavier Brassart (1 élu) Nous sommes là pour etaples
|304
|8,79%
|
|Martine Ghezal Etaples autrement
|105
|3,03%
|Participation au scrutin
|Étaples
|Taux de participation
|44,08%
|Taux d'abstention
|55,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 571
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Fait (23 élus) Reussir ensemble etaples-sur-mer de demain
|1 983
|37,03%
|
|Pascal Thiebaux (4 élus) Liste d'union et de rassemblement pour les interets des etaplois
|1 393
|26,01%
|
|Francis Leroy (3 élus) Etaples bleu marine
|962
|17,96%
|
|Jean-Paul Hagneré (2 élus) Un nouveau souffle pour etaples
|576
|10,75%
|
|Jean-Pierre Lamour (1 élu) Etaples c'est vous c'est nous
|440
|8,21%
|
|Participation au scrutin
|Étaples
|Taux de participation
|67,31%
|Taux d'abstention
|32,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Nombre de votants
|5 513
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Fait Reussir ensemble etaples-sur-mer de demain
|1 530
|29,56%
|Francis Leroy Etaples bleu marine
|862
|16,65%
|Pascal Thiebaux Un nouvel espoir pour mieux vivre à etaples
|788
|15,22%
|Jean-Bernard Cyffers Un nouvel elan pour etaples !
|715
|13,81%
|Jean-Paul Hagneré Un nouveau souffle pour etaples
|696
|13,44%
|Jean-Pierre Lamour Etaples c'est vous c'est nous
|584
|11,28%
|Participation au scrutin
|Étaples
|Taux de participation
|65,65%
|Taux d'abstention
|34,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,76%
|Nombre de votants
|5 377
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