Résultat de l'élection municipale 2026 à Étaples : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Étaples

Le deuxième tour des élections municipales à Étaples a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Paul Berrier
Paul Berrier Liste Divers
ETAPLES EN GRAND
  • Paul Berrier
  • Brigitte Dhalenne
  • Dominique Ramet
  • Kathy Hanquez
  • Pascal Thiebaux
  • Sylvie Perrault
  • Jerome Baillet
  • Marie-Paule Ledoux
  • Christian Bouzancourt
  • Emilie Descharles
  • Rodolphe Nempont
  • Caroline Ducorroy
  • Jean-Paul Harle
  • Aurelie Bomy
  • Guillaume Sailly
  • Cecile Segard
  • Sebastien Clery
  • Marion Simon
  • Bryan Ledoux
  • Celine Baillet
  • Eddy Lamour
  • Myriam Maquinghen
  • Gauthier Caloin
  • Peggy Macrez
  • Sebastien Caron
  • Rachel Sailly
  • Baptiste Hanquez
  • Fanny Lamour
  • Freddy Palao
  • Marie Austin
  • Ludovic Segard
  • Adeline Sannier
  • Alain Lamour
  • Jennifer Raimon
  • Tony Bridenne
Franck Tindiller
Franck Tindiller Liste divers droite
UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER
  • Franck Tindiller
  • Caroline Rossignol
  • Franck Caux
  • Mélanie Wacogne-Ramet
  • Charles Lanquetin
  • Maryse Maillart
  • Antoine de Roquigny
  • Coralie Preuvost
  • Jean-Pierre Lamour
  • Angélique Baillet
  • Frédéric Cadet
  • Josiane Boutoille
  • Didier Gobert
  • Dominique Delsaux
  • Stéphane Sagnier
  • Marie-Antoinette Lisik
  • Laurent Louasse
  • Laurence Sailly
  • Daniel Lepretre
  • Céline Fournier
  • Adrien Baclet
  • Chloé Lapie
  • Franck Lebas
  • Katy Lepretre-Lefebvre
  • Gérard Andre
  • Nadège Caloin-Hagnere
  • Grégory Hurtrel
  • Charlotte Geneau de Lamarliere
  • Jean-Pierre Bouville
  • Laurence Ledoux
  • Miguel Baheux
  • Lyliane Dufour
  • Ronald Bonvoisin
  • Joséphine Galand
  • Jean-Noël Marquant
Sébastien Baillet
Sébastien Baillet Liste Divers
ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT
  • Sébastien Baillet
  • Nathalie Tillier
  • René Bonvoisin
  • Aurore Wacogne
  • Emmanuel Leprêtre
  • Marie-José Pommier
  • Damien Hagneré
  • Loëtitia Philippot
  • Philippe Ramet
  • Pauline Leprêtre
  • Jean-Michel Gosselin
  • Bérénice Roux
  • Serge Mathias
  • Nathalie Bonvoisin
  • Régis Leprêtre
  • Allison Caloin
  • Fabien Ramet
  • Aurélie Henriette
  • Arnaud Holmes
  • Athénaïs Catherin
  • Philippe Caralp
  • Andréa Elysé
  • Laurent Warot
  • Cécile Loth
  • Frédéric Caloin
  • Fanny Cousin
  • Maxime Pichon
  • Patricia Gosselin
  • Laurent Cousin
  • Christelle Beaurain
  • Jean-Christophe Dumez
  • Natacha Hanquez
  • Daniel Noël
  • Carine Leprêtre
  • Robert Baillet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Étaples

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien BAILLET
Sébastien BAILLET (Ballotage) ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT 		1 756 37,29%
Franck TINDILLER
Franck TINDILLER (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER 		1 699 36,08%
Paul BERRIER
Paul BERRIER (Ballotage) ETAPLES EN GRAND 		1 254 26,63%
Participation au scrutin Étaples
Taux de participation 60,24%
Taux d'abstention 39,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 4 837

Source : ministère de l’Intérieur

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