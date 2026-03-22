Résultat de l'élection municipale 2026 à Étaples : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Étaples [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Étaples sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Étaples.
L'actu des élections municipales 2026 à Étaples
11:48 - Qui est en tête à Étaples avant le 2e tour de cette élection municipale ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Étaples dimanche dernier, le scrutin s'est soldé par une participation de 60,24 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Sébastien Baillet qui a pris la pole position en rassemblant 37,29 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Franck Tindiller (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 36,08 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 26,63 %, Paul Berrier a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Étaples
Le deuxième tour des élections municipales à Étaples a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Paul Berrier
Liste Divers
ETAPLES EN GRAND
|
|
Franck Tindiller
Liste divers droite
UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER
|
|
Sébastien Baillet
Liste Divers
ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Étaples
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien BAILLET (Ballotage) ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT
|1 756
|37,29%
|Franck TINDILLER (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER
|1 699
|36,08%
|Paul BERRIER (Ballotage) ETAPLES EN GRAND
|1 254
|26,63%
|Participation au scrutin
|Étaples
|Taux de participation
|60,24%
|Taux d'abstention
|39,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|4 837
Source : ministère de l’Intérieur
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