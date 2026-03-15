Résultat municipale 2026 à Étaples (62630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étaples a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étaples, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étaples [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien BAILLET
Sébastien BAILLET ÉTAPLES-SUR-MER PASSIONNÉMENT 		1 756 37,29%
Franck TINDILLER
Franck TINDILLER UNIS POUR L'AVENIR D'ETAPLES-SUR-MER 		1 699 36,08%
Paul BERRIER
Paul BERRIER ETAPLES EN GRAND 		1 254 26,63%
Participation au scrutin Étaples
Taux de participation 60,24%
Taux d'abstention 39,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 4 837

Source : ministère de l’Intérieur

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