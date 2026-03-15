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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Étaples : ce qu'il faut retenir Au cœur de la campagne électorale municipale, Étaples se présente comme une ville dynamique et active. Dotée de 5 485 logements pour 10 693 habitants, la densité de la ville est de 826 habitants/km². Avec 622 entreprises, Étaples offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (30,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 27,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 221 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 16,17%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Étaples montre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

17:57 - À Étaples, le RN s'annonce en force aux élections de 2026 Le mouvement nationaliste récoltait 8,79% des votes lors de l'élection municipale à Étaples en 2020. Il n'y a pas eu de second tour, Philippe Fait étant élu sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 36,91% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,84% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 24,03% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 41,83% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 45,46% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,50% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,92% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Philippe Fait.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Étaples au crible En parallèle de cette élection municipale 2026, le niveau de la participation agira fortement sur les résultats d'Étaples. Lors des municipales de 2020, la participation avait plafonné à 44,08 % au premier tour (un niveau conforme aux 44,7 % du pays), en pleine pandémie de Covid à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été mesuré à 69,51 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche d'enseignements. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 39,75 % (47,51 % en France), avant de bondir à 57,98 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 42,36 % des électeurs. Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Étaples comme une commune en déficit de participation.

15:59 - Il y a deux ans, Étaples avait opté pour la droite L'orientation des électeurs d'Étaples a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des dernières européennes, le résultat à Étaples s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (45,46%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (18,37%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (6,50%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Étaples avaient ensuite favorisé Benoît Dolle (Rassemblement National) avec 44,50% au premier tour, devant Philippe Fait (Majorité présidentielle) avec 35,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Benoît Dolle culminant à 50,92% des votes localement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Étaples était inclassable sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Étaples s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Étaples voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 36,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 33,63%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,84% pour Marine Le Pen, contre 46,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Étaples accordaient leurs suffrages à Philippe Fait (Ensemble !) avec 38,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Fait virant de nouveau en tête avec 58,17% des voix.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Étaples À Étaples, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a atteint environ 918 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 776 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 45,88 % en 2024 (contre 23,62 % en 2020). Cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 320 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 2 284 140 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 18,17 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Étaples ? Les résultats des dernières élections municipales à Étaples ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Philippe Fait (Divers centre) a surclassé ses concurrents en totalisant 67,85% des voix. Juste derrière, Pascal Thiebaux (Divers gauche) a obtenu 20,31% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Étaples, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi immense, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.