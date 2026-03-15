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19:17 - Étauliers : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans les rues d'Étauliers, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 954 logements pour 1 598 habitants, la densité de la ville est de 123 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 065 foyers fiscaux. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,40% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 39,50% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 246,36 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Étauliers, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quelle est la place du RN à Étauliers ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Étauliers il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 41,88% des voix lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 66,57% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 45,26% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 65,87% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 50,00% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 56,10% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Étauliers L'affluence dans les bureaux de vote d'Étauliers sera une clé pour cette élection municipale 2026. Les archives de 2020 révèlent que 337 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 30,66 % (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national) alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé un grand nombre de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 75,79 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait pour sa part 52,84 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,76 %, contre seulement 48,57 % en 2022. Si on prend un peu de recul, le secteur s'affiche donc plutôt comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Étauliers ? L'exploration des résultats de 2024 confirme que Étauliers s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Étauliers avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 50,00% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Étauliers accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 56,10% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux d'Étauliers lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Étauliers portaient leur choix sur Edwige Diaz (RN) avec 45,26% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 65,87% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Étauliers plaçaient Marine Le Pen en tête avec 41,88% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 16,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,57% pour Marine Le Pen, contre 33,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Étauliers : un effet sur le scrutin municipal Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Étauliers entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,01 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 26 100 euros la même année, en net recul par rapport aux 162 500 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Étauliers s'est établi à 33,98 % en 2024 (contre 14,43 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Étauliers a représenté 553 euros en 2024 contre 380 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Étauliers À Étauliers, les résultats des élections municipales précédentes se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Louis Cavaleiro a logiquement recueilli 281 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Étauliers, ce décor sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Le défi lors des résultats de ces élections sera de savoir si une opposition parvient à se structurer face à cette domination. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.