Résultat municipale 2026 à Étauliers (33820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étauliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étauliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étauliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis CAVALEIRO
Louis CAVALEIRO (15 élus) Pour Étauliers, poursuivons ensemble avec Louis Cavaleiro 		421 59,46%
  • Louis CAVALEIRO
  • Nathalie BODOUX
  • Bernard BROQUAIRE
  • Camille SANTOS
  • Michel VERRAT
  • Iana MUNOZ
  • Patrick BERTRAND
  • Clémentine Marielle Charlotte BARRIERE
  • Laurent FONTENEAU
  • Nathalie HUSSON
  • Clément LEFEVRE
  • Tzvetana TANTCHEVA
  • Paul ESTARIA
  • Nathalie PASQUET
  • Gregory COURANT
Jean BACQUART
Jean BACQUART (4 élus) Renouveau Etauliers 		287 40,54%
  • Jean BACQUART
  • Karine LE GUERNIC
  • Freddy JONAS
  • Laetitia JOLLY
Participation au scrutin Étauliers
Taux de participation 62,20%
Taux d'abstention 37,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 734

Source : ministère de l’Intérieur

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