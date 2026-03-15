Résultat municipale 2026 à Étiolles (91450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Étiolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Étiolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Étiolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PELLET
Stéphane PELLET (18 élus) J'AIME ETIOLLES 		764 53,84%
  • Stéphane PELLET
  • Isabelle DURY
  • Michel SEIGNEUR
  • Veronique VAYRAC
  • Serge BONNET
  • Catherine PROTIN
  • Didier REVENAULT
  • Virginie ROY
  • Thierry MAINE
  • Cybile MONTAUDON
  • Luc DIERRE
  • Sonia AKLOUCHE
  • Guillaume BASTIDE
  • Florence HEINTZ-SCHAAL
  • Alain GOUDET
  • Elodie GROSSOT
  • Victor RIVA
  • Lucie MAINE
Joël DUGAS
Joël DUGAS (5 élus) AGIR ENSEMBLE POUR ETIOLLES 		655 46,16%
  • Joël DUGAS
  • Valérie BENOIT
  • Justin DE BAILLIENCOURT
  • Dominique VILLERS
  • Pascal CHABERT
Participation au scrutin Étiolles
Taux de participation 57,24%
Taux d'abstention 42,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 451

Source : ministère de l’Intérieur

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