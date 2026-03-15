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19:21 - Étiolles : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville d'Étiolles, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,58% sont des personnes âgées. Le pourcentage important de cadres, atteignant 41,86%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 5,52% et d'une population immigrée de 9,13% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (58,70%), témoignent d'une population instruite à Étiolles, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quelle est la place du RN à Étiolles ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Étiolles en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 16,25% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,69% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 13,06% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Étiolles comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,20% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 31,24% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 47,21% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 52,65 % d'abstention à Étiolles Six ans avant l'élection de ce dimanche à Étiolles, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 47,35 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, une proportion assez classique. 1 224 votants s'étaient alors mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant provoqué un fort engouement, avec 77,90 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 22,10 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 55,81 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,50 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,33 % des inscrits. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville apparaît comme une zone fortement mobilisée aux urnes. En marge des élections municipales de 2026, la valeur de la participation agira en définitive sur les résultats d'Étiolles.

15:59 - Étiolles : retour sur le vote de l'année de la dissolution L'orientation des électeurs d'Étiolles a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. Les Européennes de juin 2024 à Étiolles avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,20%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 19,58% des votes. Les élections des députés à Étiolles près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Marie Guévenoux (Majorité présidentielle) en tête avec 41,59% au premier tour, devant Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 31,24%. Au second tour, c'est en revanche Julie Ozenne (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 52,79% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux d'Étiolles lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Étiolles portaient leur choix sur Marie Guévenoux (Ensemble !) avec 43,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Guévenoux virant de nouveau en tête avec 69,12% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Étiolles votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (35,83%), devant Marine Le Pen qui terminait à 16,25%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 69,31% pour Emmanuel Macron, contre 30,69% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Étiolles s'affirme comme une place forte du courant central.

12:58 - La pression fiscale à Étiolles : une dynamique stable au cours des dernières années Alors que les impôts locaux ont reculé à Étiolles depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,72 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de près de 72 700 euros environ la même année. Une recette bien loin des 1 273 990 € perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Étiolles s'est établi à 33,16 % en 2024 (contre 16,79 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Étiolles a représenté environ 1 055 euros en 2024 (contre 1 157 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la liste "Engagés Pour Etiolles" aux élections municipales de 2020 à Étiolles Les résultats des dernières élections municipales à Étiolles ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Amalia Duriez a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 67,82% des voix. En deuxième position, Philippe Brun a obtenu 389 voix (32,17%). Ce succès d'emblée de Amalia Duriez a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Étiolles, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.